ফেস্টিভের জন্য নতুন ট্রেন্ড তৈরি করলেন অদিতি রাও হায়দারি, লেহেঙ্গা-শাড়ি বাদ ! বেছে নিন এই পোশাক

ফেস্টিভের জন্য নতুন ট্রেন্ড তৈরি করলেন অদিতি রাও হায়দারি, লেহেঙ্গা-শাড়ি বাদ ! বেছে নিন এই পোশাক
Aditi Rao Hydari Fashion: বলিউড সুন্দরী অদিতি রাও হায়দারি প্রায়শই তাঁর ইন্ডিয়ান কুর্তা লুকের জন্য শিরোনামে থাকেন ।
Published : September 25, 2026 at 11:17 AM IST
নবরাত্রি সামনে এলেই সবার আগে রঙিন লেহেঙ্গা, শাড়ির কথা মনে পড়ে । তবে গরবা নাইটের জন্য যদি এমন কিছু পরতে চান যা একইসঙ্গে ঐতিহ্যবাহী ও অনন্য, তবে অদিতি রাও হায়দারির সাম্প্রতিক 'ঘারারা-কুর্তি' লুকটি হতে পারে দারুণ এক ফ্যাশন অনুপ্রেরণা । এটি দুর্গাপুজো হোক বা ফেস্টিভে এই পোশাক হতে পারে আপনার জন্য সেরা পছন্দ ৷ তিনি যেভাবে এই ঘারারা সেটটি সাজিয়েছেন, তাতে ঐতিহ্যবাহী দেশি আমেজ ও আধুনিক নান্দনিকতার এক চমৎকার মেলবন্ধন ঘটেছে ।
সবচেয়ে ভালো ব্যাপার হল, এই পোশাকে আপনি স্বাচ্ছন্দ্যে চলাফেরা করতে পারবেন বারবার পোশাক ঠিক করার কোনও দুশ্চিন্তা ছাড়াই । বন্ধুদের সঙ্গে ছবি তোলা আর একটানা নাচ সব মিলিয়ে জমজমাট এক গারবা রাতের জন্য এই ধরনের পোশাক দারুণ মানানসই । তাই এই নবরাত্রিতে যদি আপনি লেহেঙ্গা তুলে রেখে নতুন কিছু পরার কথা ভাবেন, তবে আপনার উৎসবের পোশাকের সংগ্রহে একটি ঘারারা সেট হতে পারে চমৎকার এক সংযোজন ।
অদিতির ঘারারা সেট
অদিতি হালকা রঙের একটি ফিটেড কুর্তার সঙ্গে গাঢ় বেগুনি ও সাদা রঙের বাঁধনি প্রিন্টযুক্ত ঘারারা মিলিয়ে পরেছেন । কুর্তার উপরের অংশটি নিখুঁত ও কারুকাজময় ঐতিহ্যবাহী নকশায় সমৃদ্ধ । এর চকচকে কারুকাজ পুরো সাজসজ্জায় উৎসবের আমেজ নিয়ে এলেও, পোশাকের কাপড়টি কিন্তু মোটেও ভারী মনে হয় না ।
এই পুরো সাজসজ্জার মূল আকর্ষণ হল এর নীচের দিকের 'ঘারারা' (gharara) পোশাকটি । বেগুনি রঙের ওপর সাদা ঐতিহ্যবাহী প্রিন্ট এবং এর চওড়া ও ঘেরযুক্ত গড়ন পোশাকটিতে এক চমৎকার ইন্ডিয়ান আমেজ এনে দিয়েছে । হাঁটার সময় ঘারারার কুঁচিগুলি সুন্দরভাবে ছড়িয়ে পড়ে, যা এটিকে 'গারবা' (Garba)-র জন্যও একটি উপযুক্ত পোশাক করে তোলে ।
স্টাইলিং টিপস: এই ধরনের পোশাকের বিশেষত্ব হল, এর সঙ্গে খুব বেশি গয়না বা ভারী ওড়নার প্রয়োজন হয় না । অদিতি চুলগুলি পিছনে বেঁধে রেখে তার সাজকে পরিপাটি ও ছিমছাম রেখেছেন । ছোট অথচ উজ্জ্বল কানের দুল তার মুখের সৌন্দর্যকে আরও ফুটিয়ে তুলেছে ।
মেকআপও রাখা হয়েছে হালকা ও স্নিগ্ধ: ত্বকে হালকা উজ্জ্বল আভা, সুন্দরভাবে সাজানো চোখ এবং ন্যুড-টোনের লিপস্টিক পুরো সাজে ভারসাম্য বজায় রেখেছে । সোনালি রঙের ফ্ল্যাট জুতো বেছে নিয়ে তিনি ঐতিহ্যবাহী স্টাইলের পাশাপাশি আরামকেও গুরুত্ব দিয়েছেন ।
নবরাত্রি বা দুর্গাপুজোর জন্য আপনি অবশ্যই এই সাজটি অনুসরণ করতে পারেন । গুজরাতি-স্টাইলের 'বান্ধনি' (Bandhani) প্রিন্ট এবং আধুনিক গড়নের সংমিশ্রণ একটি ক্লাসিক লুক তৈরি করেছে । রঙিন চুড়ি, ছোট টিপ এবং ঝুমকো যোগ করে আপনি নবরাত্রির আমেজকে আরও বাড়িয়ে তুলতে পারেন ।
- পুজোর ফ্যাশনে হতে পারে নতুন ট্রেন্ড ! তামান্না ভাটিয়ার বিশেষ লুক দেখেছেন ? সাজের মূল আকর্ষণ মধুবনী ওড়না
- শুধু ক্যাটরিনাই নন, গর্ভাবস্থার পর ওজন নিয়ে ঐশ্বর্য ও কারিনাও কটাক্ষের মুখে পড়েছিলেন, ট্রোলিংয়ের মোকাবিলায় কীভাবে মনোবল অটুট রাখবেন ?
- 46-এ পা দিলেন করিনা, পুজোর আগে উজ্জ্বল ত্বক পেতে চাইলে রুটিনে অভিনেত্রীর এই পরামর্শগুলি রাখুন
- সাম্প্রতিক করিনা কাপুরের শাড়ির লুক ভাইরাল হয়েছে, পুজোর মুখে আপনিও এই ফ্যাশনে গা ভাসাবেন ?