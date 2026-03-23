Exclusive: আমি ওভাবে কড়া ডায়েট করি না, সবই খাই ! সব খেয়েও নিজেকে ছিপছিপে রাখবান কীভাবে ? টিপস অভিনেত্রীর

Exclusive: আমি ওভাবে কড়া ডায়েট করি না, সবই খাই ! সব খেয়েও নিজেকে ছিপছিপে রাখবান কীভাবে ? টিপস অভিনেত্রীর
কড়া ডায়েট করেন না সবই খান ৷ কীভাবে ত্বকের যত্ন নেন অভিনেত্রী ? ইটিভি ভারতের প্রতিনিধি অনামিকা ভট্টাচার্য্যের সঙ্গে টেলিভিশন অভিনেত্রী দেবাদৃতা বসু ৷
Published : March 23, 2026 at 11:35 AM IST
দেবাদৃতা বসু হলেন একজন জনপ্রিয় ভারতীয় বাঙালি টেলিভিশন এবং মঞ্চ অভিনেত্রী । তিনি কিংবদন্তি ফুটবলার এবং মোহনবাগান ক্লাবের প্রাক্তন অধিনায়ক বিদেশ বসুর নাতনি ৷ পর্দার বাইরে তিনি কী করেন ? ডায়েট থেকে মেকাপ রুটিন কী ? জানুন বিস্তারিত ৷
অল্প বয়স থেকে অভিনয় কেন মনে হল অভিনেত্রী ? সেক্ষেত্রে জীবন শৈলীর রুটিনটা কেমন ?
জানিনা ৷ আমার বাড়িতে কালচারাল একটা বিষয় ছিল ৷ বাড়িতে রবীন্দ্র নজরুল অনুষ্ঠান হতো ৷ তারপর নাচ শিখতে শুরু করি ৷ বাবা ভালো গান গায় ৷ অভিনয়ও করতেন ব্যবসার পাশাপাশি ৷ তারপর টিভির পর্দায় অনেককিছু দেখে এটার প্রতি একটা গুরুত্ব জাগে ৷
নাচ এবং অভিনয় কোনটা বেশি পছন্দের ?
বেছে নেওয়ার মতো জায়গায় আসেনি ৷ আমি দু'টোকেই করছি ৷ দু'টোই আমার কাছে একটা আলাদা আলাদা বিষয় ৷ কোথাও কোথাও নাচ ছাড়া অভিনয় হবে না আবার অভিনয় ছাড়া নাচ হবে না ৷ তাই দু'টোই আমার কাছে গুরুত্বপূর্ণ ৷
অভিনয়ের ক্ষেত্রে মেকআপ সারাদিন ধরে থাকে ৷ কতটা ক্ষতি করে ত্বকের জন্য ? ফলে ত্বকের কীভাবে যত্ন নেওয়া হয় ?
আমার মনে হয় আমাদের একটা ভুল ধারণা রয়ে গিয়েছে ৷ আমিও ভাবতাম মেকআপ নেওয়া মানে ত্বকের জন্য খুব খারাপ ৷ আমার মনে হয় প্রপার মেকআপ বেছে নেওয়াটা গুরুত্বপূর্ণ ৷ ঠাকঠাক মেকআপ করা ও রিমুভ করলে ত্বকের জন্য ভালো ৷
তারআগে অবশ্যই শরীরও ঠিক রাখা প্রয়োজন ৷ জল বেশি করে খাওয়া গাট হেলথকে ঠিক রাখা ৷ ত্বককে মশ্চারাইজার করা এগুলি করলে ত্বক ভালো থাকে ৷
আলাদা করে ঘরোয়া টিপস নেওয়া হয় ?
আমার সেভাবে দরকার হয় না ৷ সাধারণভাবে আমি যেটা সবাইকে বলি জল বেশি করে খেতে ৷ জল খেলে ত্বকের আদ্রতা ফিরে আসে ও শরীরকেও হাইড্রেট রাখে ৷ আর মাসে একটা ফেসিয়াল করলেই দরকার হয় না অন্যকিছু ৷
ক্যামেরার সমানে সুন্দর থাকার জন্য় কি ডায়েট করতে হয় ?
ক্য়ামেরার সমনে যাঁরা থাকেন তাঁদের নিজেদের একটা দায়িত্ব নিতে হয় ৷ তাই স্পোর্টসম্যানের যেরকম ডায়েট থাকে তাই নিজেকেও নিজের মতো করে ফিট থাকা দরকার ৷ স্বাস্থ্যকর থাকাটা সবার জন্য়ই জরুরি ৷
কীভাবে নিজেকে মেইনটেন রাখা যায় ? পছন্দ কড়া ডায়েট নাকি ঘরোয়া রান্না ?
আমি অতটা কড়া ডায়েট করি না সবই খাই ৷ তবে চেষ্টা করি বাড়ির খাবার খেতে ৷ আর বাইরে খেলেও চেষ্টা করি সিম্পল খাওয়ার ৷ বেশি তেল ঝোল খাওয়া পছন্দ নয়, এড়িয়ে চলি ৷ তাই ডায়েট সিম্পল রাখলে গাট হেলথ ভালো থাকে যেটা আগেই বললাম ৷ সেটাই মেইনটেন করার চেষ্টা করি ৷
কাজ থেকে বেড়িয়ে এসে কীভাবে সময় কাটাতে ভালোলাগে ?
অবসর সময় আমি বাড়িতে কাটাতে ভালোবাসি ৷ আমি বাড়িতে গাছপালা নিয়ে থাকতে পছন্দ করি ৷ কখনও কখনও হয়তো নাচ গান নিয়ে থাকি ৷ এককথায় নিজের সঙ্গে সময় কাটাতে পছন্দ করি ৷
ঘুরতে যেতে ভালোলাগে ?
কখনও কখনও তো মনে হয়ই যে একটু কোথাও ঘুরে আসি ৷ কিন্তু কাজের মাঝখানে তো সেভাবে সময় পাওয়া যায় না ৷ এক দু'দিনের ঘুরতে সেভাবে কোথাও যাওয়া হয় না ৷ তবে একটা বড় ছুটি থাকলে প্ল্য়ান করে ঘুরতে যাই আমরা পরিবারের সঙ্গে ৷
মনের মানুষের সঙ্গে কীভাবে সময় কাটানো হয় ?
মাঝেমধ্যে আমাদের দেখা হয় না ৷ কিন্তু আমরা ম্যানেজ করি যাতে 10 মিনিটও হয় একটু দেখা করার জন্য ৷ প্রত্যেকদিন হয়ে ওঠে না ৷
ফ্য়াশনের দিক থেকে কোমন পোশাক পছন্দ ?
আমার পছন্দের পোশাক শাড়ি ৷ আমি শাড়ি পড়তে খুব ভালোবাসি ৷ সোশাল মিডায়ার ট্রেন্ডে বিশ্বাসী নই ৷ আমি আমার মতো করে পোশাক পড়তেই ভালোবাসি ৷