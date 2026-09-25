Exclusive: ঘরোয়া ত্বকের যত্নে বিশ্বাসী, রুটিন মেনে চলি প্রতিদিনের লাইফস্টাইলে: বাসবদত্তা

Exclusive: ঘরোয়া ত্বকের যত্নে বিশ্বাসী, রুটিন মেনে চলি প্রতিদিনের লাইফস্টাইলে: বাসবদত্তা
Basabdatta Chatterjee: পরিবার ও বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে পুজোয় সময় কাটান অভিনেত্রী ৷ ব্যক্তিগত জীবনে আর কী করেন ইটিভি ভারতের প্রতিনিধি অনামিকা ভট্টাচার্য্যের সঙ্গে বাসবদত্তা চট্টোপাধ্যায় ৷
Published : September 25, 2026 at 1:57 PM IST
বাসবদত্তা চট্টোপাধ্যায় একজন জনপ্রিয় টেলিভিশন এবং চলচ্চিত্র অভিনেত্রী ৷ যিনি মূলত বাংলা মেগা সিরিয়ালে তাঁর সাবলীল অভিনয়ের জন্য পরিচিত । তাঁর লাইফস্টাইল অত্যন্ত সাধারণ, মার্জিত এবং কাজের প্রতি নিষ্ঠায় ভরপুর । গ্ল্যামার জগতের চাকচিক্যের চেয়ে তিনি অভিনয়ের মান এবং বৈচিত্র্যময় চরিত্র বাছাইয়ের ক্ষেত্রে বেশি গুরুত্ব দেন ।
ভারী বা চড়া মেকআপের চেয়ে তিনি সবসময়ই ছিমছাম ও স্নিগ্ধ লুকে থাকতে বেশি ভালোবাসেন । সাধারণ দিনগুলিতে বাসবদত্তা খুব হালকা মেকআপ পছন্দ করেন । বিভিন্ন অনুষ্ঠানে বা ফটোশুটে তাঁকে প্রায়ই চমৎকার সুতি বা সিল্কের শাড়িতে দেখা যায় । শাড়ির সঙ্গে তিনি হালকা লিপস্টিক, সামান্য কাজল এবং কপালে একটি ছোট্ট টিপ পরতে পছন্দ করেন ৷ যা তাঁর বাঙালি লুককে আরও ফুটিয়ে তোলে ।
লাইফস্টাইলের ক্ষেত্রে তিনি সবসময় পজিটিভ ভাইবস এবং সাধারণ ও সুস্থ জীবনযাপনে বিশ্বাসী । ইটিভি ভারতের সঙ্গে একান্ত সাক্ষাৎকারে অভিনেত্রী বাসবদত্তা চট্টোপাধ্যায় ৷
পুজোর প্ল্য়ান কী ?
পুজোয় আমি খুব একটা প্ল্যান করে কিছু এগোই না ৷ পরিবার ও বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে বেরোই ৷ এছাড়াও কিছু কাজ থাকে সেগুলি করি ৷ তবে পুজোর সময় কলকাতাতে থাকি ৷ এইসময় বাইরে কোনওদিন যাই না ৷ কলকাতার যে আমেজ সেটা এনজয় করি ৷
পুজোর সময় বা সারাবছর ত্বকের যত্নে কী করা হয় ?
আমি এমনিতে কোনওদিন ভারী মেকআপ করি না ৷ খুব হালকা করি ৷ বাকি ঘরোয়াভাবে ত্বকের যত্ন নিই ৷ আর পুজোর সময় বেরোলে খুব মেকআপ করি এমনটা একদমই নয় ৷ গোলাপজল টোনার হিসাবে অনেক ছোটবেলা থেকে ব্যবহার করি ৷
বাড়িতে যেমন দুধ বা দুধের সর মুখে লাগাই ৷ আমি সারাবছর কাজ করিও না ৷ ফলে সবসময় মেকআপ করতে হয় এমনটা নয় ৷ যখন কাজ থাকে করি সেটাও মাসে 10 দিন ৷ মোটামুটি যত্নেই রাখার চেষ্টা করি ৷
ফ্যাশন কী ধরনের পছন্দ ?
আমি ফ্যাশনে খুব একটা এক্সপেরিমেন্টাল করি না ৷ শাড়ি তো পড়িই কারণ শাড়ি খুবই ভালোবাসি ৷ আমি খুব একটা ফ্যাশনে বিশ্বাস করি না ৷ এটা আসে আবার চলে যায় ৷ আমি ব্যক্তিগত স্টাইলে বিশ্বাসী ৷ সেটা সবসময় টিকে থাকে ৷ যা আমাদের কাছে একটা নিজস্ব পরিচিতি ৷ সবার আলাদা আলাদা স্টাইল থাকে তাঁকে আর পাঁচজনের থেকে আলাদা করা যায় ৷ এমন সাজপোশাক পছন্দ করি না যেটা আমাকে ছাপিয়ে যাবে আমার চরিত্রকে খুজে পাওয়া যাবে না ৷ খুব ক্যাজুয়াল ও ন্যাচারাল থাকতে পছন্দ করি ৷ অষ্টমীর দিন শাড়ি পড়াটা পছন্দ করি ৷
কড়া ডায়েটে বিশ্বাসী ?
একদমই না ৷ আমি সবরকম খেতে ভালোবাসি ৷ সবখাই একটা সামনজস্য রেখে ৷ ব্যালেন্স ডায়েট বজায় রাখি ৷ ফলে এটা হয় না নিজেকে কষ্ট দিয়ে খাবো না, এটা আমি পারবো না ৷ কারণ ফুচকা, আইসক্রিম, পেস্ট্রি এগুলি খেতে ভালোবাসি ৷ তবে এমন নয় যে সবসময় খাচ্ছি ৷
লিমিট রেখে খাওয়া ফলে দাঁড়িটা আমি ভালো টানতে পারি ৷ ইচ্ছাগুলো পূরণও করলাম তবে এমনভাবেও নয় যেটা খারাপ প্রভাব পড়লো ৷ এক দু'দিন খেলে কিছু হয় না ৷ এবার রোজ খেলে তো প্রভাব ফেলবেই ৷ সবসময় রুটিন জীবন মেইনটেন করতে পছন্দ করি ৷
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