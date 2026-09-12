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Exclusive: পুজোয় সুন্দর থাকতে আলাদা ডায়েটে বিশ্বাসী ? ফিটনেস মন্ত্র দিলেন অভিনেত্রী অনুরাধা

সাবেকি শাড়ির পাশাপাশি সমকালীন ফ্যাশনেও তিনি সমান স্বচ্ছন্দ । দুর্গাপুজোর ফ্যাশন নিয়ে আলোচনায় ইটিভি ভারতের প্রতিনিধি অনামিকা ভট্টাচার্য্যের সঙ্গে অভিনেত্রী অনুরাধা মুখোপাধ্যায় ৷

FAshion Lifestyle
পুজোর ফ্যাশন ও ডায়েট নিয়ে ইটিভি ভারতের সঙ্গে অনুরাধা মুখোপাধ্যায় (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : September 12, 2026 at 12:25 PM IST

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টলিউডের একজন উদীয়মান এবং প্রতিভাবান অভিনেত্রী অনুরাধা মুখোপাধ্যায় ৷ যিনি মূলত সমসাময়িক চিন্তাধারা, স্বাধীন জীবনযাপন করার জন্য পরিচিত । অনুরাধা সামাজিক নানা ট্যাবু নিয়ে অত্যন্ত স্পষ্টবাদী ও আধুনিক মানসিকতা পোষণ করেন ৷

জানা যায় তিনি তাঁর ফিটনেস নিয়ে সচেতন । তিনি শারীরিক সুস্থতা ও মানসিক শান্তিকে বেশি প্রাধান্য দেন ৷ অনুরাধা শাড়ি পরতে ভীষণ ভালোবাসেন । সাবেকি ধাঁচের ঐতিহ্যবাহী শাড়ির ফটোশুটে তাঁকে প্রায়ই দেখা যায় । তবে এবারের দুর্গাপুজোতে অভিনেত্রীর প্ল্যান কী ? পুজোয় আলাদা করে ত্বকের যত্নে কী করেন ইটিভি ভারতের সঙ্গে অভিনেত্রী ৷

বাঙালির বড় উৎসব দুর্গাপুজো, এই কটা দিনের প্ল্যান কী ?

দুর্গাপুজোয় ঘুরতে যাবো ৷ এটাই এখন প্ল্য়ান ৷ কোথায় যাবো এখনও সেটা ঠিক হয়নি ৷ ওই কটাদিন ছুটি পাওয়া যায় ৷ বাকি সময় ছুটি পাওয়া যায় না ৷ তাই ঘুরতেই যাবো ৷

অনস্ক্রিন কাজ হয় তার জন্য় কি ডায়েট বা ত্বকের আলাদা করে যত্ন নিতে হয় ?

শুধু ক্যামেরা বলে নয়, আমরা যে পরিবেশে আছি খাওয়া-দাওয়ার উপর সকলের একটা কেয়ার নেওয়া দরকার ৷ এখন কম বয়সিদেরও হার্ট অ্যাটার্ক হয় ৷ আমি যেমন জাঙ্ক ফুড বাইরের খাবার খুব বেশি খাই না ৷ চেষ্টা করি বাড়ির খাবার খেতে ৷

ত্বকের যত্ন তো আলাদা করে একটা নিতেই হয় ৷ যেহেতু ক্যামেরার সামনে বহুক্ষণ ধরে কাজ হয় ৷ ত্বককে মশ্চরাইজ করা ও মাসে একটা চেকআপ করানো দরকার ৷ এছাড়াও আমি শুটিং বাদ দিয়ে চেষ্টা করি মেকআপ না করার ৷ পুজোর সময় যদি থাকি কোনও ইভেন্টে গেলে তখন তো মেকআপ করতেই হয় ৷ আমি চেষ্টা করি মেকআপ যতটা কম ব্যবহার করা যায় ৷

সারাবছরই একটা স্কিনকেয়ার রুটিন থাকে সেটা পুজো বলে আলাদা কিছু নয় ৷

স্কিন কেয়ার রুটিনে ঘরোয়া টিপস কী দেবেন ?

আমরা যারা অভিনয়ের সঙ্গে আছি তাঁদের মেকআপটা তোলা খুব দরকার ৷ অনেকেই শুনেছি অনেকক্ষণ শুটিং-এর পর ঘুমিয়ে পড়ে ৷ এটা যেহেতু কেমিক্যাল ত্বকে একটা এফেক্ট পড়বেই ৷ আমি এতবছর ধরে নারকেল তেলই ব্যবহার করছি ৷ এর বদলে কোনও কোম্পানির মেকআপ রিমুভার এইগুলো ব্যবহার করি না ৷

হাইড্রেশন মাস্কটা খুব কাজে দেয় ৷ রাত্রিবেলা ওটা 15 থেকে 20 মিনিট রেখে ঘুমিয়ে পড়ি ৷ এই বেসিক জিনিসগুলি থাকেই ৷

ডায়েটে পুজোর সময় কি ছাড় থাকে ?

পুজোর কদিন কলকাতায় থাকলে অবশ্যই খাওয়াতে ছাড় দেওয়া যায় ৷ আর ঘুরতে গেলেও সেখানে যে লোকাল জিনিস হয় সেগুলি খাই ৷ তবে রাস্তায় এগরোল ওইগুলো খাই না ৷ সুযোগ পেলে রেস্টুরেন্টে খেতে যাই ৷ কোনও ভালো খাবার দেখে রাখলে সেটা খাই ৷ বিরিয়ানি তো থাকেই আমি খুব ভালোবাসি ৷ সবকিছুই খাই কিন্তু একটু মেপে ৷

পছন্দের পোশাক কী ?

আমি শাড়ি পরতে ভালোবাসি ও ওয়েস্টার্নও ভালোলাগে ৷ তবে ডিপেন্ড করছে কোন ইভেন্টে যাচ্ছি ৷ আমার যে কোনও ধরনেরই পোশাক পছন্দের ৷

ফ্য়াশনের ক্ষেত্রে ট্রেন্ডে কি বিশ্বাসী নাকি নিজের মতো পছন্দের ?

আমি আমার মতোই পোশাক পরতে ভালোবাসি ৷ আমি দেখি আমাকে কোনটা ভালোলাগছে সেটাই পরার চেষ্টা করি ৷ ঘুরতে গেলে ঘোরার মতোই চেষ্টা করি ৷ আমাদের পুজোর শুটিং আগেই হয়ে যায় ৷ পুজোর ভাইভস আগেই পেয়ে যাই ৷ আর যদি পুজোতে কলকাতাতে থাকা হয় তাহলে তো অবশ্যই পুজোর ভাইভসটা আনন্দ করবো ৷

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