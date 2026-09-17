Exclusive: অষ্টমীতে পাঞ্জাবি, প্রতিদিনের লাইফস্টাইল থেকে বেরিয়ে পুজোর সময় আর কী করেন আয়ুস্মান ?

Exclusive: অষ্টমীতে পাঞ্জাবি, প্রতিদিনের লাইফস্টাইল থেকে বেরিয়ে পুজোর সময় আর কী করেন আয়ুস্মান ?
এবারে অভিনেতা পুজোয় কলকাতায় থাকছেন না ৷ তবে পুজোর লাইফস্টাইল কেমন ? ইটিভি ভারতের প্রতিনিধি অনামিকা ভট্টাচার্য্যের সঙ্গে সপ্তর্ষি রায় ৷
Published : September 17, 2026 at 2:44 PM IST
কুসুম ধারাবাহিকের নায়ক ৷ অন্যতম চরিত্রে আয়ুস্মান ওরফে সপ্তর্ষি রায় ৷ অভিনয়ের পাশে ভালোলাগার তালিকায় অনেককিছুই ৷ অগোছালো সপ্তর্ষির পছন্দ কী ও বাঙালির শ্রেষ্ঠ উৎসব দুর্গাপুজো কেমনভাবে কাটান ? খাওয়ার নিয়মে কি খুব কঠোর ? দুর্গাপুজোয় কী করতে ভালোবাসেন সবকিছু নিয়ে ইটিভি ভারতের সঙ্গে খোলামেলা আলোচনায় টেলিভিশন অভিনেতা সপ্তর্ষি ৷
পুজোর প্ল্যান কী আপনার ?
এটা প্রত্যেক বছরই থাকে কলকাতায় থেকে ঠাকুর দেখা ৷ খুবই ভালো লাগে ৷ আবার কোনও কোনও সময় এটাও হয় কয়েকটাদিন কলকাতা ও কখনও একটু ঘুরতেও যাই ৷ এইবছরে সময় পেয়েছি ঘুরতে যাবো ৷
বাঙালিদের পুজো মানেই অন্যরকম অনূভুতি, প্রতিদিনের শুটিং থেকে বেরিয়ে কীভাবে মেইনটেন করা হয় ওই দিনগুলি ?
দুর্গাপুজো আমার কাছে নস্টালজিক ৷ সারাবছর অপেক্ষা করে থাকি যে কখন আসবে ৷ ওইসময় কোনও বাধাধরা নিয়ম রাখি না ৷ প্রেত্যেকটা মুহুর্ত পরিবারের সঙ্গে কাটাতে ভালোবাসি ৷
পুজোর সময় ডায়েট থেকে বেরিয়ে আসা হয় ?
ডায়েটে থাকতে হয় সারাবছর ৷ মেগা সিরিয়ালে প্রত্যেকদিনের কাজ ৷ শারীরিকভাবে নিজেকে মেইনটেন করাও খুব কঠিন হয়ে যায় ৷ আমার বাড়ি থেকে স্টুডিয়ো যেতে অনেকটা সময় লেগে যায় ৷ সবমিলিয়ে কাজের একটু প্রেশার হয় ৷ যতটা করা যায় আমি চেষ্টা করি ৷ যেমন- খাওয়া-দাওয়া, যতটা হাঁটা যায় সারাবছর ওইভাবে কাটে ৷
তাই পুজোর ওইকটা দিন মনে আমার এটা নিজের সময় ৷ ওইসময় খাওয়ার যা ইচ্ছা সব খাই ও যা ইচ্ছা হয় করি ৷
পুজোর ফ্যাশনে কী পছন্দ ?
আমি অষ্টমীতে পাঞ্জাবি পরতেই ভালোবাসি ৷ এবারে আমি কলকাতাতে থাকছি না ৷ আমি বেনারসে যাচ্ছি ৷ তাই এবারে অঞ্জলি দেওয়া হবে না ৷ বাঙালির প্রথম পছন্দই পাঞ্জাবি ৷ তবে ব্যক্তিগত জীবনে আমার বিভিন্ন ধরনের আউটফিট ভালোলাগে তবে কোন প্রোগ্রামে পরছি সেটা ডিপেন্ড করে ৷
আপনার কি সময়ের সঙ্গে ট্রেন্ডে বিশ্বাসী নাকি নিজের মতো পছন্দের জিনিস ভালোলাগে ?
আমার সবসময় ভালোলাগে নিজস্বতা বজায় রাখতে ৷
পুজোর পর আবার মেইনটেন লাইফে ফিরে আসতে হবে ও ডায়েটও করতে হবে, এক্ষেত্রে কিছু পরিবর্তন হয় ? কী টিপস দেবেন ?
এটা পুরোটাই মানসিক প্রস্তুতি ৷ যে নিজেকে কখন ছাড়বো ও কখন ধরবো ৷ এই ব্যালেন্সটা থাকা ভালো ৷ সবাই জানে নিজেকে কীভাবে মেইনটেন রাখতে হয় ৷ আমি এখনও প্রত্যেকের কাছে শিখি ৷ এটাই, যে যত স্মার্টলি করতে পারবে সে ততই ভালো মেইনটেন করতে পারবে ৷
অভিনয়ের চরিত্র ও ব্যক্তিগত লাইফস্টাইলে কিছু আলাদা মনে হয় ?
ডিপেন্ড করে কোন চরিত্রে অভিনয় করছি ৷ এখন যেমন আয়ুস্মান ও সপ্তর্ষির মধ্যে মিল হল সবকিছু ব্যালেন্স রেখে চলা পরিবার ও কাজ ৷ সপ্তর্ষি একজন অগোছালো মানুষ ৷