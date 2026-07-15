EXCLUSIVE: আমি ভালোবেসে যে কাজটা করি সেটার মধ্যেই থাকাই তো নিজের সময়: দেবশঙ্কর হালদার

EXCLUSIVE: আমি ভালোবেসে যে কাজটা করি সেটার মধ্যেই থাকাই তো নিজের সময়: দেবশঙ্কর হালদার
দেবশঙ্কর হালদার হলেন বর্তমান বাংলা থিয়েটার বা মঞ্চ জগতের জনপ্রিয় অভিনেতা ৷ অভিনয় ছাড়া ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে কী বললেন অভিনেতা ? কথোপকথনে অনামিকা ভট্টাচার্য্য ।
Published : July 15, 2026 at 7:49 PM IST
দেবশঙ্কর হালদার হলেন বর্তমান বাংলা থিয়েটার বা মঞ্চ জগতের সবচেয়ে প্রতিভাবান, জনপ্রিয় এবং কর্মব্যস্ত অভিনেতা । তাঁর জীবনশৈলী (Lifestyle) এবং জীবন দর্শন অত্যন্ত সাধারণ, মাটির কাছাকাছি এবং সম্পূর্ণভাবে নাটকের প্রতি উৎসর্গীকৃত । গ্ল্যামার জগতের চাকচিক্য থেকে দূরে থেকে তিনি এক অত্যন্ত শৃঙ্খলিত ও সাধারণ জীবনযাপন করেন । কলকাতার সাধারণ মানুষের সঙ্গে মিশে যেতেই তিনি বেশি ভালোবাসেন ।
এদিন তিনি উপস্থিত ছিলেন উত্তরায়ণের একটি অনুষ্ঠানে ৷ ইটিভি ভারতের সঙ্গে কিছু ব্যক্তিগত বিষয় ভাগ করে নিলেন অভিনেতা ৷
দিনের পর দিন মঞ্চ, শুটিং, মহড়া—এই ব্যস্ততার মধ্যেও নিজের জন্য সময় কীভাবে বের করেন? আপনার ব্যক্তিগত জীবনের ভারসাম্য কীভাবে বজায় থাকে ?
নিজের সময় তো আলাদা করে কিছু হয় না ৷ আমার অভিনয় নাটক এটাই আমার সময় ৷ আমি ভালোবেসে যে কাজটা করি সেটার মধ্যেই থাকাই তো নিজের সময় ৷ এই কাজ থেকে যদি কেও নির্বাসন দিয়ে দিতো তাহলে তো নিজের সময় বলে কিছু থাকতো না ৷ এটাই আমার সময় ৷ আমি এর থেকে বেরিয়ে আলাদা করে কিছু করার চেষ্টা করিনি ৷
এছাড়াও ঘরে থাকা, বউয়ের সঙ্গে খুনশুটি করা, ছেলেকে দেখা এগুলিতো করেছি জীবনে ৷ তবে একজন শিল্পী হিসাবে যখন এইসময়কে নিয়ে ঘুরি ওটাই আমার সময় ৷
চার দশকেরও বেশি সময় ধরে সাজঘর যেন আপনার দ্বিতীয় বাড়ি । সেই সাজঘর আপনাকে জীবন সম্পর্কে সবচেয়ে বড় কী শিক্ষা দিয়েছে ?
আমি তো সাজঘর নিয়ে লম্বা দু'টো লেখাও লিখেছি ৷ সাজঘর হল এমন এক জিনিস যা আমাদের হিংসা লোভ অহংকার এগুলি ছেড়ে অন্য একটা জামা পরি ৷ তারমধ্যেও হয়তো আবেগের প্রকাশ থাকবে ৷ নিজের চাহিদা ছেড়ে অন্যের চাহিদাকে সঙ্গ শুরু হয় সাজঘর থেকে ৷
মঞ্চে ওঠার ঠিক আগে কি কোনও নির্দিষ্ট রুটিন বা ব্যক্তিগত রিচুয়াল মেনে চলেন ? সেই শেষ কয়েক মিনিট কীভাবে কাটে ?
অবশ্যই মেনে চলি সেটা তো বলা যাবে না ৷
আপনার শৈশব কেটেছে উত্তর কলকাতার শ্যামবাজারে । আজকের ব্যস্ত জীবন আর সেই ছোটবেলার কলকাতার মধ্যে সবচেয়ে বড় পার্থক্য কোথায় অনুভব করেন ?
উত্তর কলকাতা ও দক্ষিণ কলকাতার মধ্যে বরাবরই একটা পার্থক্য রয়েছে ৷ আমি দু'টো জায়গাতেই থাকি ৷ তবে নিজেকে আমি উত্তর কলকাতার লোক মনে করি ৷ এখানে মানুষ একটু বেঁধে বেঁধে থাকে বলে মনে হয় ৷ উত্তর কলকাতার চেহারার মধ্যে এমন একটা গন্ধ আছে যে গন্ধটা আমার নাকে লেগে রয়েছে ৷
এমন কোনও শৈশবের স্মৃতি, মানুষ বা জায়গা আছে, যা আজও আপনাকে নস্টালজিক করে তোলে ?
আমার শৈশবে এমন স্মৃতি সারাক্ষণই নস্টালজিক করে ৷ সবথেকে বড় স্মৃতি আমার বাবা অভিনেতা ছিলেন ৷ যাত্রাতে অভিনয় করতেন ৷ বাবা অভিনয় করতেন আমি দেখতাম ৷ সেটা তো এক বড় স্মৃতি ৷ চোখ বন্ধ করে এখনও দেখতে পাই ৷
'হ্যাপি পেরেন্টস ডে'-এর মতো অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করতে গিয়ে অসংখ্য মানুষের জীবনের গল্প শুনেছেন । সেই অভিজ্ঞতা কি আপনাকে একজন মানুষ হিসেবে বদলে দিয়েছে ?
প্রতিটি কাজেই একটা বদল আনে ৷ হ্যাপি পেরেন্টস ডে-এর মতো অনুষ্ঠান এগুলি সঞ্চালনা করা ঠিক সহজ কাজ নয় ৷