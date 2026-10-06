Exclusive: 'হেভি খাবার খেলে চেষ্টা করি কয়েক ঘণ্টা গ্যাপ দেওয়ার'- অভিষেক

Exclusive: 'হেভি খাবার খেলে চেষ্টা করি কয়েক ঘণ্টা গ্যাপ দেওয়ার'- অভিষেক
এবারে অভিনেতা পুজোয় কী করবেন ? নিজের লাইফস্টাইল কেমন ? ইটিভি ভারতের প্রতিনিধি অনামিকা ভট্টাচার্য্যের সঙ্গে অভিষেক বীর শর্মা ৷
Published : October 6, 2026 at 2:57 PM IST|
Updated : October 6, 2026 at 3:07 PM IST
অভিষেক বীর শর্মা হলেন বাংলা ছোট পর্দার একজন জনপ্রিয় অভিনেতা ৷ যিনি শিলিগুড়ির ছেলে এবং বর্তমানে কলকাতায় অভিনয় জগতের সঙ্গে যুক্ত । অভিনয়ের পাশাপাশি তিনি গিটার বাজানো, গান গাওয়া ও সোশাল মিডিয়ায় বিভিন্ন বিনোদনমূলক রিল তৈরির জন্য বেশ পরিচিত । পর্দার বাইরে তাঁর জীবনযাত্রা খুবই সাধারণ ও শৃঙ্খলিত । শুটিং এবং পরিবারের সঙ্গে সময় কাটানোই তাঁর দৈনন্দিন জীবনের মূল অংশ ।
দুর্গাপুজোর সময় কী করেন এবং ফিটনেসের প্রতি কতটা মনোযোগী ইটিভি ভারতের সঙ্গে খোলামেলা আলোচনায় টেলিভিশন অভিনেতা অভিষেক ৷
পুজোর প্ল্যান কী ?
আপাতত কোনও প্ল্যান নেই ৷ চেষ্টা করবো বাড়িতে যাওয়ার ৷ অনেকদিন হয়ে গিয়েছে বাড়ি যাওয়া হয়নি ৷
সারাদিন অনক্য়ামেরা কাজ, নিজের লাইফস্টাইল কীভাবে মেইনটেন করা হয় ?
সেরকম কিছু করি না ৷ তবে একটু ক্যালোরি কাউন্ট করে খেতে হয় ৷ কলকাতাতে আসার পর আমার ডায়েট কিছু মানা হয় না ৷ যা পাচ্ছি খাচ্ছি ৷ হ্য়াঁ তবে কোনওসময় হেভি মিল খেলে চেষ্টা করি 12 থেকে 14 ঘণ্টা গ্যাপ দেওয়ার ৷ যাতে ক্য়ালোরিটা একটু ব্যালেন্স থাকে ৷
অবশ্যই নিজের খেয়াল রাখতেই হয় ৷ যেহেতু আমি একা থাকি তাই স্পেশাল অ্য়াটেনশন দিতে হয় শরীরের প্রতি ৷ এখানে এত অপশন আছে খাওয়ার যে দেখে নিজেকে কন্ট্রোল করে রাখতে পারি না ৷
শরীরের ফিটনেসে কতটা মনোযোগী ?
জিম যাওয়ার একদম সময় পাই না ৷ আমি বাড়িতেই সেট করে নিয়েছি ৷ ঘরে যখনই সময় পাই একটু ফ্রি হ্যান্ড করে নিই ৷ প্রপার ওয়ার্ক আউট হয়না ও আমি সময়ও পাই না ৷
ছেলেদের মেকআপ কতটা এফেক্ট করে ? সেটা কি কোনওভাবে মেইনটেন করা হয় ?
আমি একদমই মেইনটেন করি না ৷ তবে অনেকক্ষণ ত্বকে মেকআপ থাকলে ক্ষতি করে ৷ আমি বাড়ি গিয়ে ট্যিসু এবং ফেসওয়াস ও মইশ্চারাইজার ব্যবহার করি ৷ আর কিছু করা হয় না ৷ অনেকেই স্কিনের ট্রিটমেন্ট করান আমি এগুলি করি না ৷
সবথেকে ভালো জিনিস হল বেশি করে জল খাওয়া ৷ ফলে শরীর থেকে টক্সিনগুলো বেড়িয়ে যায় ৷
দুর্গাপুজোর ফ্যাশনের ক্ষেত্রে কী প্ল্যান ?
আমি এখন নিজে পরতে না, পরাতে ভালোবাসি ৷ আমাদের শুটিং-এর সময় দিনে এত পোশাক বদলাতে হয় ফলে আমার সেই ইচ্ছা নতুন করে আর থাকে না ৷ তবে আমি বেশি পরতে ভালোবাসি কুর্তা ৷
পছন্দের খাবার কী ?
আমি প্রায়ই সবই খাই তবে চিকেন খেতে খুব ভালোবাসি ৷
কাজের বাইরে অবসর সময় কী করতে ভালোলাগে ?
আমি ভীষণ ল্যায়াদ খেতে ভালোবাসি ৷ এছাড়াও গিটার প্লে করি, বাড়ির কাজ করতে পছন্দ করি ৷ ঘুরতে যেতে ভালোলাগে তবে শুটিং-এর জন্য সময় হয়ে ওঠে না ৷