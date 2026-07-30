ব্রণ কেবল ত্বকের সমস্যাই প্রকাশ করে না, এটি অভ্যন্তরীণ স্বাস্থ্যের অবস্থাও তুলে ধরে
মুখের ব্রণ বা অ্যাকনে কেবল ত্বকের সমস্যা নয়, এগুলি শরীরের অভ্যন্তরীণ স্বাস্থ্যের ভারসাম্যহীনতার লক্ষণ ।
Published : July 30, 2026 at 9:01 AM IST
অনেকেই মুখের ব্রণ বা ফুসকুড়িকে কেবল ত্বকের সমস্যা বলে মনে করে এড়িয়ে যান, কিন্তু বাস্তবে এগুলি শরীরের অভ্যন্তরীণ ভারসাম্যের অভাব বা সমস্যার স্পষ্ট লক্ষণ ।
আমাদের ত্বক আয়নার মতো কাজ করে এবং আমাদের অভ্যন্তরীণ স্বাস্থ্যের অবস্থা প্রতিফলিত করে । শরীরের কোনও তন্ত্র বা প্রক্রিয়া যখন সঠিকভাবে কাজ করে না, তখন তার প্রভাব প্রায়শই সবার আগে মুখের ওপরই দৃশ্যমান হয় । জেনে নেওয়া দরকার, এই লক্ষণগুলি আসলে কীসের ইঙ্গিত দেয় ?
বারবার ব্রণ হওয়ার কারণ:
হরমোনের ভারসাম্যহীনতা: ব্রণ বা পিম্পলের অন্যতম প্রধান কারণ হলো হরমোনের ভারসাম্যহীনতা । বয়ঃসন্ধি, ঋতুচক্র, গর্ভাবস্থা বা মানসিক চাপের সময় হরমোনের মাত্রায় প্রায়ই ওঠানামা দেখা দেয় । এই পরিবর্তনগুলির ফলে ত্বকের তেল নিঃসরণকারী গ্রন্থিগুলি (oil glands) অতিরিক্ত সক্রিয় হয়ে ওঠে এবং ত্বকে অতিরিক্ত তেল তৈরি হয় ৷ এরফলে ত্বকের লোমকূপ বন্ধ হয়ে যায় এবং ব্রণ দেখা দেয় ।
হজমজনিত সমস্যা: হজমশক্তি দুর্বল হলে যেমন- কোষ্ঠকাঠিন্য, গ্যাস বা অ্যাসিডিটির সমস্যা থাকলে তা সরাসরি মুখের ত্বকের ওপর প্রভাব ফেলে । দুর্বল হজম প্রক্রিয়ার কারণে শরীর থেকে বিষাক্ত পদার্থ বা টক্সিন সঠিকভাবে বেরিয়ে যেতে পারে না এবং এই টক্সিনগুলি প্রায়ই ব্রণের আকারে ত্বকে ফুটে ওঠে ।
অস্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাস: অতিরিক্ত ভাজাপোড়া, জাঙ্ক ফুড, মিষ্টি, দুগ্ধজাত খাবার এবং ঝাল বা মসলাদার খাবার খেলে শরীরে প্রদাহ বা ইনফ্লামেশন বেড়ে যায় । এরফলে রক্তে শর্করা ও ইনসুলিনের মাত্রা বেড়ে যায়, যা ব্রণ সৃষ্টিতে সহায়তা করে । এছাড়া পুষ্টির ঘাটতিও ত্বককে দুর্বল করে তোলে ।
মানসিক চাপ ও অপর্যাপ্ত ঘুম: দীর্ঘস্থায়ী মানসিক চাপের ফলে শরীরে কর্টিসল হরমোনের মাত্রা বেড়ে যায় ৷ যা তেল নিঃসরণ বাড়িয়ে দেয় । অন্যদিকে, পর্যাপ্ত ঘুমের অভাবে ত্বক নিজের স্বাভাবিক মেরামতের কাজ ঠিকমতো করতে পারে না ৷ ফলে পুরনো ব্রণ সারে না এবং নতুন করে ব্রণ দেখা দেয় ।
লিভার ও কিডনির দুর্বলতা: শরীর থেকে বিষাক্ত পদার্থ বা টক্সিন দূর করার মূল দায়িত্ব লিভার ও কিডনির । এই অঙ্গগুলি সঠিকভাবে কাজ না করলে শরীরে টক্সিন জমতে থাকে । এর ফলে ত্বকে ব্রণ, দাগ এবং শুষ্কতার মতো সমস্যা দেখা দেয় ।
থাইরয়েড বা অন্যান্য শারীরিক সমস্যা: পিসিওএস (PCOS) এবং থাইরয়েডজনিত সমস্যার ক্ষেত্রে হরমোনের বড় ধরনের ভারসাম্যহীনতা দেখা দেয় । এর ফলে প্রায়ই বারবার ব্রণ হতে পারে, বিশেষ করে চিবুক, চোয়ালের রেখা (jawline) এবং গালের ওপর ।
ভুল ত্বকের যত্ন ও রাসায়নিক পণ্যের ব্যবহার: কড়া রাসায়নিকযুক্ত পণ্য বা ভারী মেকআপ ব্যবহার করা কিংবা ঘন ঘন ফেসওয়াশ পরিবর্তন করার ফলে ত্বকের সুরক্ষাস্তর (skin barrier) ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে । এতে ত্বক সংবেদনশীল হয়ে পড়ে এবং সহজেই ব্রণ হওয়ার প্রবণতা তৈরি হয় ।
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC7527424/
(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)
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