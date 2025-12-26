খাদ্যতালিকা থেকে এই খাবার বাদ দিন, ত্বক হয়ে উঠবে উজ্জ্বলময়

খাদ্যতালিকা থেকে এই খাবার বাদ দিন, ত্বক হয়ে উঠবে উজ্জ্বলময়
আপনার কি বারবার ব্রণের সমস্যা হয় ? যদি তাই হয়, তাহলে দামি ক্রিম ব্যবহারের আগে খাদ্যাভ্যাস বিবেচনা করা উচিত ।
Published : December 26, 2025 at 3:46 PM IST
ব্রণ হল সবচেয়ে সাধারণ এবং বিরক্তিকর ত্বকের সমস্যাগুলির মধ্যে একটি । দাগ, যন্ত্রণাদায়ক ফুসকুড়ি এবং লালভাব কেবল ত্বককেই প্রভাবিত করে না বরং আত্মবিশ্বাসকেও ক্ষতিগ্রস্ত করে । ত্বকের যত্ন নেওয়া সহজ নয় । অনেক সময়ে যত্ন নিয়েও কোনও কাজ হয় না । ব্রণ, র্যাশ লেগেই থাকে ।
সাধারণত ধুলো-বালি, দূষণ, বাইরের খাবার খাওয়ার প্রবণতা, জল কম খাওয়া ইত্যাদি এমন কিছু কারণে ত্বকের সমস্যাগুলি আরও দেখা দিতে থাকে । এছাড়াও কয়েকটি খাবার রয়েছে, যেগুলিও ত্বকের জন্য একেবারেই ভালো নয় । চিকিৎসকরা জানাচ্ছেন, সেগুলি ত্বকের জন্য সূর্যালোকের চেয়েও বেশি ক্ষতি করে ত্বকের ।
আমরা প্রায়শই ব্যয়বহুল ত্বকের যত্নের পণ্য এবং চিকিৎসা করিয়ে থাকি ৷ কিন্তু ভুলে যাই যে আমাদের খাদ্যাভ্যাসও ত্বককে প্রভাবিত করে । আমরা যা খাই এবং পান করি তার প্রভাব আমাদের ত্বকের উপর পড়ে । অতএব, আপনি যদি ব্রণ থেকে মুক্তি পেতে চান তাহলে খাদ্যতালিকা থেকে কিছু খাবার বাদ দেওয়াই ভালো । জেনে নেওয়া প্রয়োজন সেগুলি সম্পর্কে ৷
চিনি: পরিশোধিত চিনি এবং কৃত্রিমভাবে মিষ্টিজাতীয় খাবার, যেমন-মিষ্টি, সফ্ট ড্রিঙ্ক, প্যাকেটজাত জুস, ডেজার্ট এবং পাউরুটি, ত্বকের জন্য ক্ষতিকর হতে পারে । এই খাবারগুলি দ্রুত রক্তে শর্করার মাত্রা বাড়ায়, যা ইনসুলিন নিঃসরণকে ট্রিগার করে । ইনসুলিনের মাত্রা বৃদ্ধি তেল গ্রন্থিগুলিকে অতিরিক্ত সক্রিয় করে এবং সিরাম উৎপাদন বৃদ্ধি করে । এটি প্রদাহকে কমাতে সাহায্য করে, যা ব্রণকে আরও খারাপ করে ।
দুগ্ধজাত পণ্য: দুধ, পনির, দই এবং আইসক্রিমের মতো দুগ্ধজাত পণ্যগুলিও ব্রণ সৃষ্টি করতে পারে । দুগ্ধজাত পণ্যের হরমোন এবং বৃদ্ধির কারণগুলি ত্বকের তেল গ্রন্থিগুলিকে প্রভাবিত করে । এই দুগ্ধজাত পণ্যগুলিও ইনসুলিনের মাত্রা বাড়াতে পারে ।
ফ্রেস এবং ফাস্ট ফুড: সিঙারা, কচুরি, ফ্রেঞ্চ ফ্রাই, বার্গার, পিৎজা ইত্যাদির মতো ভাজা খাবারে স্যাচুরেটেড ফ্যাট এবং ট্রান্স ফ্যাট বেশি থাকে । এগুলি কেবল স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর নয়, ত্বকের উপরও ক্ষতিকর প্রভাব ফেলে । এই খাবারগুলি শরীরে প্রদাহ বাড়ায় এবং ত্বকের ছিদ্র বন্ধ করে দিতে পারে, যার ফলে ব্রণ হতে পারে ।
প্রক্রিয়াজাত এবং প্যাকেটজাত খাবার: চিপস, ইনস্ট্যান্ট নুডলস, কেক, কুকিজ এবং রেডি-টু-ইট স্ন্যাকসের মতো প্রক্রিয়াজাত খাবারে প্রচুর পরিমাণে নুন, চিনি, প্রিজারভেটিভ এবং অস্বাস্থ্যকর চর্বি থাকে । এগুলি পুষ্টির ঘাটতিযুক্ত এবং শরীরে ইনসুলিন প্রতিরোধ ক্ষমতা এবং প্রদাহ বাড়ায় । এটি ব্রণ এবং ফুসকুড়ির ঝুঁকি বাড়ায় ।
ময়দা এবং পরিশোধিত কার্বোহাইড্রেট: পাউরুটি, পাস্তা, ময়দার খাবার এবং অন্যান্য পরিশোধিত কার্বোহাইড্রেটের গ্লাইসেমিক সূচক উচ্চ থাকে, ঠিক চিনির মতো । এগুলি রক্তে শর্করার মাত্রা হঠাৎ করে বাড়িয়ে দেয় । এরফলে ব্রণও হতে পারে ।
(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)
