ছুটিতে বেরিয়েছেন রাই সুন্দরী সঙ্গে অভিষেক ও আরাধ্যা, সম্পূর্ণ কালো পোশাক বেশ নজরকাড়া

ছুটিতে বেরিয়েছেন রাই সুন্দরী সঙ্গে অভিষেক ও আরাধ্যা, সম্পূর্ণ কালো পোশাক বেশ নজরকাড়া
পারিবারিক ছুটিতে যাওয়ার পথে ঐশ্বর্য রাই বচ্চনকে বিমানবন্দরে দেখা গেল । সম্পূর্ণ কালো পোশাকে তাঁকে বেশ সাধারণ অথচ স্টাইলিশ দেখাচ্ছিল ।
Published : June 30, 2026 at 3:30 PM IST
ঐশ্বর্য রাই বচ্চন যখনই ক্যামেরার সামনে আসেন, তাঁর স্টাইলই স্বাভাবিকভাবে সবার নজর কেড়ে নেয় । সম্প্রতি পারিবারিক ছুটিতে যাওয়ার জন্য তিনি স্বামী অভিষেক বচ্চন ও মেয়ে আরাধ্যা বচ্চনের সঙ্গে বিমানবন্দরে পৌঁছন । তাঁরা তিনজনই প্রায় পুরোপুরি কালো রঙের পোশাকে সেজেছিলেন, যারফলে পুরো পরিবারকে একটি চমৎকার ও সামঞ্জস্যপূর্ণ স্টাইলে দেখাচ্ছিল । তাঁদের সবার পোশাকই ছিল অত্যন্ত আকর্ষণীয় ও আরামদায়ক ।
অভিষেকও বেছে নিয়েছিলেন ক্যাজুয়াল অথচ স্মার্ট এক লুক ৷ অন্যদিকে আরাধ্যাকেও তার বয়সোপযোগী ও ছিমছাম সাজপোশাকে বেশ মানিয়েছিল । বিমানবন্দরে বচ্চন পরিবারের একটি সাম্প্রতিক ভিডিয়ো এখন ভাইরাল হয়েছে ৷ তাঁদের পোশাক-আশাক ছিল ছিমছাম ও ক্লাসিক লুকের এক চমৎকার উদাহরণ । একনজরে দেখে নিন ঐশ্বর্য, আরাধ্যা ও অভিষেক কী ধরনের পোশাক পরেছিলেন ?
ঐশ্বর্যর সম্পূর্ণ কালো রঙের এয়ারপোর্ট লুক: ঐশ্বর্য রাইকে একটি ঢিলেঢালা কালো পোশাকে দেখা গিয়েছে ৷ তিনি ফুল-হাতা কালো টপের সাথে মিলিয়ে কালো ট্রাউজার্স পরেছিলেন। তাঁর খোলা ও সোজা চুল পুরো সাজসজ্জায় এক বাড়তি আভিজাত্য যোগ করেছে । তিনি খুব হালকা মেকআপ নিয়েছিলেন, যা পুরো সাজে একটি স্বাভাবিক ও স্নিগ্ধ ভাব ফুটিয়ে তুলেছে ।
আকর্ষণ কেড়ে নিল বাদামি রঙের টোট ব্যাগ: কালো পোশাকের সঙ্গে ঐশ্বর্য একটি বড় বাদামি রঙের টোট ব্যাগ ব্যবহার করেছিলেন । গাঢ় রঙের পোশাকের বিপরীতে এই ব্যাগটি একটি চমৎকার বৈপরীত্য তৈরি করেছে এবং সামগ্রিক সাজে উষ্ণ রঙের এক স্নিগ্ধ ছোঁয়া এনে দিয়েছে । স্টাইল ও উপযোগিতার মধ্যে এটি এক নিখুঁত ভারসাম্য বজায় রেখেছে ৷ যা বিমান ভ্রমণের জন্য এটিকে একটি আদর্শ পছন্দ করে তুলেছে ।
আরাধ্যা সাধারণ ও আরামদায়ক সাজ বেছে নিয়েছে: সে কালো রঙের সোয়েটশার্ট, প্যান্ট ও বুট পরেছে । বরাবরের মতোই সে তার চুল খোলা রেখেছে । ভারী কোনও গয়না বা অনুষঙ্গ ছাড়াই তার এই সাজটি ভ্রমণের জন্য একদম উপযুক্ত সহজ ও আরামদায়ক ।
অভিষেকের ক্যাজুয়াল স্টাইল: পরিবারের সবার সঙ্গে মিলিয়ে কালো টি-শার্ট ও কালো ট্রাউজার্স পরে অভিষেক বচ্চনও এই 'টুইনিং' বা একই ধরনের পোশাক পরার রীতিতে শামিল হয়েছেন । গলায় থাকা চেইন এবং তাঁর সাধারণ ও ক্যাজুয়াল সাজসজ্জা পুরো লুকটিকে জমকালো বা বাড়াবাড়ি রকমের না করে বরং পরিমিত ও মার্জিত করে তুলেছে ।
পুরো বচ্চন পরিবার তাদের মানানসই কালো পোশাকে সোশাল মিডিয়ায় বেশ সাড়া ফেলেছে । অভিষেক ও আরাধ্যা থেকে শুরু করে ঐশ্বর্য সবাই সাধারণ অথচ ক্লাসিক পোশাকে ভ্রমণের ফ্যাশনে নতুন উদাহরণ তৈরি করছেন । আপনিও যদি কোথাও ঘুরতে যাওয়ার পরিকল্পনা করেন, তবে এমন ঢিলেঢালা ও আরামদায়ক পোশাক বেছে নিতে পারেন ।