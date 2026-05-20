ইন্টারনেটে ভাইরাল হচ্ছে 'মেলোডি' মুহূর্ত: জেনে নিন প্রধানমন্ত্রী মোদি কেন মেলোনিকে টফি উপহার দিলেন ?
প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং প্রধানমন্ত্রী জর্জিয়া মেলোনির ছবি ও ভিডিয়ো সোশাল মিডিয়ায় দ্রুত ভাইরাল হচ্ছে ৷
Published : May 20, 2026 at 4:42 PM IST
প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি মঙ্গলবার ইতালিতে পৌঁছেছেন ৷ রোমে পৌঁছনোর পর ইতালির প্রধানমন্ত্রী জর্জিয়া মেলোনি তাঁকে অভ্যর্থনা জানান । 'X' হ্য়ান্ডেলে -এ করা একটি পোস্টে মেলোনি লিখেছেন, "রোমে স্বাগতম, আমার বন্ধু !" জর্জিয়া মেলোনি প্রধানমন্ত্রী মোদির সঙ্গে নিজের একটি পুরোনো ছবিও শেয়ার করেছেন, যা ইতালির কলোসিয়ামে অনুষ্ঠিত একটি বৈঠকের সময় তোলা হয়েছিল । পরবর্তীতে, ইতালির রাজধানী রোমে পৌঁছনোর পর প্রধানমন্ত্রী মোদিও সোশাল মিডিয়ায় প্রধানমন্ত্রী জর্জিয়া মেলোনির সঙ্গে তোলা বেশ কিছু বিশেষ ছবি শেয়ার করেন । এই সাক্ষাৎ এবং তাঁদের পারস্পরিক সম্পর্কের চমৎকার রসায়ন ইন্টারনেট জুড়ে দ্রুত ভাইরাল হয়ে উঠছে ।
ছবিতে প্রধানমন্ত্রী মোদির পোশাক: রোমে ইতালির প্রধানমন্ত্রী জর্জিয়া মেলোনির সঙ্গে বৈঠকের সময়, প্রধানমন্ত্রী মোদি মূলত তাঁর প্রথাগত ভারতীয় পোশাকেই সজ্জিত ছিলেন । এই উপলক্ষে তিনি গাঢ় নীল রঙের একটি কুর্তা-পাজামা পরিধান করেছিলেন, যার সঙ্গে একই রঙের একটি জ্যাকেট ছিল । তাঁর এই বেশভূষা বিশ্বমঞ্চে ভারতীয় সংস্কৃতিকে তুলে ধরার প্রতি তাঁর অঙ্গীকারকেই প্রতিফলিত করে ।
ছবিতে প্রধানমন্ত্রী জর্জিয়া মেলোনির পোশাক-পরিচ্ছদ: রোমে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে সাক্ষাতের সময়, ইতালির প্রধানমন্ত্রী জর্জিয়া মেলোনির পোশাক ছিল অত্যন্ত স্বতন্ত্র ও মার্জিত ৷ যা আলোচনার প্রধান বিষয় হয়ে ওঠে । তিনি হালকা গোলাপি রঙের একটি সুন্দর 'টপ' যা দেখতে অনেকটা কুর্তার মতো পরিধান করেছিলেন । পোশাকটিতে অত্যন্ত সূক্ষ্ম ও চমৎকার ফুলের নকশার কাজ (এমব্রয়ডারি) ছিল, যা তাঁর পুরো সাজসজ্জায় একটি শৈল্পিক আবেশ যোগ করেছিল । এর সঙ্গে তিনি সাদা রঙের চওড়া-পায়ের ট্রাউজার পরেছিলেন, যা তাঁর পোশাকটিকে একইসঙ্গে ক্যাজুয়াল ও আভিজাত্যপূর্ণ একটি রূপ দিয়েছিল ।
সাক্ষাতের ছবি এবং সোশাল মিডিয়ায় শেয়ার করা সেলফিগুলিতে মেলোনির ভারতীয় ধাঁচের ফুলের নকশাযুক্ত কানের দুল সবচেয়ে বেশি নজর কেড়েছে । নিজের এই 'স্মার্ট-ক্যাজুয়াল' সাজকে পূর্ণতা দিতে তিনি ফুলের আকৃতির ইয়ার রিং বেছে নিয়েছিলেন । তাছাড়া মোদি ও মেলোনির সাক্ষাৎ থেকে উঠে আসা হৃদয়গ্রাহী ছবি ও ভিডিয়োগুলো ইন্টারনেটে 'মেলোডি' (Melodi) নামে ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করেছে ।
ইন্টারনেটে দ্রুত ভাইরাল হয়ে ওঠা সেই 'মেলোডি' মুহূর্ত
ইতালি সফরের সময় নরেন্দ্র মোদি তাঁর ইতালীয় সমকক্ষ জর্জিয়া মেলোনিকে ভারতের বিখ্যাত 'মেলোডি' (Melody) চকলেটের একটি প্যাকেট উপহার দেন । মেলোনি 'এক্স' প্ল্যাটফর্মে এই মুহূর্তটির একটি ভিডিয়ো শেয়ার করেন । ভিডিয়োটিতে দেখা যায়, প্রধানমন্ত্রী মোদি মেলোনিকে সেই এক প্যাকেট 'মেলোডি' টফি যা ভারতে অত্যন্ত জনপ্রিয় একটি মিষ্টি খাবার উপহার হিসাবে তুলে দিচ্ছেন । প্যাকেটটি হাতে পেয়ে মেলোনি মন্তব্য করেন "প্রধানমন্ত্রী মোদি আমার জন্য একটি উপহার এনেছেন," যার উত্তরে মোদি বলেন, "মেলোডি ।" ঠিক সেই মুহূর্তে মেলোনি এবং প্রধানমন্ত্রী মোদি উভয়েই হাসিতে মজে ওঠেন । মেলোনি তাঁর পোস্টের ক্যাপশনে লেখেন, "উপহারটির জন্য ধন্যবাদ ।" পোস্ট করার মাত্র কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই ভিডিয়োটি লক্ষ লক্ষ মানুষ দেখে ফেলেন এবং ক্লিপটি দ্রুত ভাইরাল হয়ে যায় ।
Thank you for the gift pic.twitter.com/7ePxbJwPbA— Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) May 20, 2026
বস্তুত, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ভক্তরা এই দুই নেতার মধ্যকার বন্ধুত্বকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন 'মিম' (meme) শেয়ার করছেন এবং এই বন্ধুত্বের নাম দিয়েছেন 'মেলোডি' (মেলোনি + মোদি)। তাদের বন্ধুত্বের এই নামটি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে এতটাই জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে, এমনকি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং ইতালির প্রধানমন্ত্রী জর্জিয়া মেলোনি উভয়েই এই ধারায় শামিল হয়েছেন । প্রধানমন্ত্রী মোদি তাঁর নিজস্ব ঘরানার আকর্ষণীয় কূটনীতির ছোঁয়ায় অত্যন্ত নিপুণভাবে ইন্টারনেটের এই ভাইরাল ভিডিয়োকে আপন করে নিয়েছেন ।