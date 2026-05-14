'শত কন্ঠে সহস্র কণ্ঠ'- ভারতের 11টি রাজ্য থেকে একই সময়ে কবি প্রণাম

'শত কন্ঠে সহস্র কণ্ঠ'- ভারতের 11টি রাজ্য থেকে একই সময়ে কবি প্রণাম
কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 165তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে শতকণ্ঠে রবীন্দ্র সঙ্গীতানুষ্ঠানের বিশিষ্ট সঙ্গীত পরিচালক অরুন্ধতী দেবের সঙ্গে ইটিভি ভারতের প্রতিনিধি অনামিকা ভট্টাচার্য্য ৷
Published : May 14, 2026 at 11:53 AM IST|
Updated : May 14, 2026 at 12:29 PM IST
কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 165তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে 2026 সালের 10 মে ভারতের 11টি রাজ্যে একযোগে শতকণ্ঠে এক অভিনব রবীন্দ্র সঙ্গীতানুষ্ঠান আয়োজিত হয় । সাংস্কৃতিক সংস্থার উদ্যোগে বিশিষ্ট সঙ্গীত পরিচালক অরুন্ধতী দেবের পরিচালনায় এই ব্যতিক্রমী মহাযজ্ঞটি সম্পন্ন হয় । অনুষ্ঠানের মূল শিরোনাম ছিল ‘শতকণ্ঠে সহস্রকণ্ঠ’ এবং উপ-শিরোনাম ছিল ‘চিরনুতন’ ।
এই অনুষ্ঠানের অংশগ্রহণের রাজ্যগুলি ছিল পশ্চিমবঙ্গ, নিউ দিল্লি, নভি মুম্বই, কর্ণাটক, চেন্নাই, তেলেঙ্গানা, অসম, ওড়িশা, ঝাড়খণ্ড, মধ্যপ্রদেশ, ছত্তিশগড় ৷
প্রতিটি শহর থেকে 100 জন করে মোট 1100 জন শিল্পী এই রবীন্দ্র বন্দনায় শামিল হন । একই সময়ে পরিবেশনা 10 মে, 2026 রবিবার সন্ধ্যা ঠিক সাড়ে ছ'টায় সমস্ত শহরে একইসঙ্গে গান শুরু হয় । লাইভ সম্প্রচার প্রতিটি শহরের অডিটোরিয়ামে স্ক্রিন লাগিয়ে বাকি 10টি রাজ্যের চলমান কনসার্টের ‘লাইভ’ ভিডিয়ো প্রদর্শন করা হয় । সনাতন রবীন্দ্রগানের ধারা মেনে মোট 17টি গান নিয়ে এই 90 মিনিটের নিরবচ্ছিন্ন কনসার্টটি সাজানো হয়েছিল । হায়দরাবাদে অনুষ্ঠিত হয়েছিল হংসধ্বনি মিউসিক্যাল-এ শ্রী সত্য সাই নিগামাগমম ট্রাস্টে ৷ কলকাতায় হয়েছিল নজরুল মঞ্চে ৷
বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 165 তম জন্মজয়ন্তীতে সাক্ষী থাকল 11 টি রাজ্য ৷ সমগ্র অনুষ্ঠানের পরিকল্পনা ও মূল সঙ্গীত পরিচলনায় ছিলেন কলকাতার সঙ্গীত ভারতী মুক্তধারার অরুন্ধতী দেব ৷ চিরনতুন- থিমকে কেন্দ্র করে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে শিল্পীরা ডিজিটাল প্রযুক্তির মাধ্যমে যুক্ত হয়ে একই ট্রাকে 17 টি রবীন্দ্র সঙ্গীত পরিবেশন করেন ৷
এককথায় বলতে গেলে প্রবাসী বাঙালি হয়েও বাঙালিয়ানা যেনো একই বৃন্তে ফুটে উঠলো ৷ বাংলার বাইরে থেকেও রবীন্দ্র জয়ন্তী পালণে কোনও খামতি বা মনখারাপ থাকলো না ৷
বিশিষ্ট সঙ্গীত পরিচালক অরুন্ধতী দেব ইটিভি ভারতকে বলেন, "এটি প্রথম যখন শুরু করেছিলাম 2007 সালে গীতবিতান প্রকাশনার 75 বছর পূর্তি উপলক্ষে ৷ নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে 1000 কণ্ঠে গাওয়া হযেছিল ৷ তারপর 2024 সালে এর ধরণ একটু বদলানো হল ৷ আমি চেয়েছিলাম ভারতের প্রত্যেক কোণায় কোণায় রবীন্দ্র সঙ্গীত ছড়িয়ে যাক ৷ 11 টি রাজ্য একসঙ্গে গাওয়ানো হল ৷ প্রত্যেক রাজ্যে 100 জন করে সঙ্গীত শিল্পী অংশগ্রহণ করেন ৷ পূর্ব থেকে পশ্চিম ও উত্তর থেকে দক্ষিণ সবদিক থেকে একসঙ্গে পরিবেশন করেন ৷ অনেক অবাঙালিও অংশগ্রহণ করেছেন ৷ এখন নিজেদের জায়গা পেয়ে বাংলার বাইরে থাকা মানুষও রবীন্দ্র জয়ন্তীতে অংশগ্রহণ করতে পারছেন ৷"
তিনি আরও বলেন, "রবীন্দ্রনাথ যখন বিদেশে ভ্রমণ করতে যেতেন তখন তিনি দেখতেন বহু শিল্পী একসঙ্গে গান গেয়ে তাঁদের শিল্পীদের শ্রদ্ধা জানাচ্ছেন ৷ সেটা কাছের মানুষদের প্রকাশ করতেন কবি ৷ তখন আমি এই জিনিসটা পড়ে আমার মনে হয়েছিল বিশ্বকবিকে এইভাবেই শ্রদ্ধঞ্জলি দেওয়া হবে ৷ তাই আমি চেয়েছিলাম এটা শুধু পশ্চিমবঙ্গে সীমাবদ্ধ থাকবে না ৷ ভারতের প্রত্যেক কোনায় কোনয় এই রবীন্দ্র জয়ন্তী পরিবেশিত হোক ৷ এটি আমিই প্রথম সৃষ্টি করি ৷"
অনুষ্ঠান শুরুর প্রাক্কালে এর অন্যতম রূপকার অরুন্ধতী দেব তাঁর বক্তব্যে এই আয়োজনের মাহাত্ম্য তুলে ধরেন ৷ টানা এক ঘণ্টার এই সুর সফরে দর্শক থেকে শ্রোতারা গভীর মুগ্ধ হয়ে অর্জন করেন ৷ ব্যতক্রমী এই উদ্যোগ হয়ে উঠেছে ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে থাকা বাঙালী ও রবীন্দ্র অনুরাগীদের এক অটুট বন্ধন ৷