ETV Bharat / international

মার্কিন সফরে ভাগবত, ম্যাডিসন স্কোয়ার গার্ডেনের অনুষ্ঠানের বিরোধিতায় মামদানি

শনিবার নিউইয়র্কের ঐতিহাসিক ম্যাডিসন স্কোয়ার গার্ডেনে একটি অনুষ্ঠানে অংশ নেওয়ার কথা আরএসএস প্রধানের। তার আগেই নিজের আপত্তির কথা তুলে ধরলেন মামদানি ।

BHAGWAT
মার্কিন সফরে ভাগবত (ইটিভি ভারত)
author img

By PTI

Published : August 26, 2026 at 2:04 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

নিউইর্য়ক, 26 অগস্ট: আরএসএস প্রধান মোহন ভাগবতের অনুষ্ঠানে আপত্তি নিউইয়র্কের প্রথম ভারতীয় বংশোদ্ভূত মেয়র জোরহান মামদানির। স্থানীয় সময় শনিবার ঐতিহাসিক ম্যাডিসন স্কোয়ার গার্ডেনে একটি অনুষ্ঠানে অংশ নেওয়ার কথা আরএসএস প্রধানের। ইতিমধ্যেই মার্কিন মুলুকে এসে গিয়েছেন তিনি। সূত্রের খবর, সেদিনের অনুষ্ঠানে কমবেশি পাঁচ হাজার অনাবাসী ভারতীয় উপস্থিত থাকবেন। তার আগেই নিজের আপত্তির কথা জানালেন মামদানি।

তবে আইন অনুযায়ী ব্যক্তিগত সংগঠন আয়োজিত কোনও অনুষ্ঠান তিনি বাতিল করতে পারেন কিনা তা জানা নেই মেয়রের। সাংবাদিকদের তিনি বলেন, "আমি ওই সভাকে সমর্থন করি না। কিন্তু আইন অনুযায়ী ব্যক্তিগত সংস্থা আয়োজিত কোনও সভা বাতিলের ক্ষমতা আমাদের আছে কিনা সেটা আমার জানা নেই। "

এদিন সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলার সময় বেশ কয়েকটি ব্যক্তিগত কথাও তুলে ধরেন মামদানি। তিনি বলেন, "আমি নিউইয়র্কের ইতিহাসে প্রথম ভারতীয়-আমেরিকান মেয়র। আমার মায়ের পরিবার এখনও ভারতেই থাকে।" এরপর শাশ্বত ভারতের কথা উঠে আসে মামদানি মুখে।

তিনি বলেন, "ছোট থেকে আমায় শেখানো হয়েছে ভারতীয় সমাজ বহুত্ববাদ আর ধর্মনিরপেক্ষতায় বিশ্বাস করে ৷ এখানে প্রতিটি নাগরিকই নিজেকে ভারতীয় মনে করে গর্ববোধ করেন। ভারতীয় গণতন্ত্রও সংশ্লিষ্ট সকলকে আপন বলে ভাবে। কিন্তু এখনকার পরিস্থিতি দেখলে মন খারাপ হয়ে যায়। এখন কোনও একটি বিশেষ ধর্মকে বাকিদের থেকে আলাদা করে দেখার মানসিকতা কার্যত আন্দোলনের চেহারা নিয়েছে। একজন নাগরিক হওয়ার পাশাপাশি নিউইয়র্কের মতো শহরের মেয়র হিসেবে আমি ওই মনোভাবের সঙ্গে মানিয়ে নিতে পারি না।"

মামদানি প্রথম নন তার আগে বেশ কয়েকটি সংগঠনও ভাগবতের ম্যাডিসন স্কোয়ার গার্ডেনে আয়োজিত অনুষ্ঠানে অংশ নেওয়ার বিরোধিতা করেছে। সাংবাদিক সম্মেলন করে এ ব্যাপারে নিজেদের মত প্রকাশ করেছে হিন্দুস ফর হিউম্যান রাইটস, ইন্ডিয়ান আমেরিকান মুসলিম কাউন্সিল এবং নিউইয়র্ক সেন্টার অফ ইন্টারফেথ।

সম্প্রতি একশ বছর পূর্ণ হয়েছে আরএসএসের। সেই লক্ষ্যে ভারতের পাশাপাশি বিশ্বে নিজেদের ভাবধারাকে সরিয়ে দিতে তৎপর হয়েছে সঙ্ঘ পরিবার। সেই কারণেই স্থানীয় সময় মঙ্গলবার আমেরিকা গিয়ে পৌঁছেছেন ভাগবত। মার্কিন সফর শেষ করে কানাডাতেও যাবেন তিনি। শনিবারের অনুষ্ঠানটির আয়োজক আহেড নামে একটি সংস্থা । সেদিন দ্য় ইউনিভার্সাল ওয়াননেস সেলিব্রেশন শীর্ষক অনুষ্ঠানে অংশ নেবেন ভাগবত ।

  • মামদানি-মার্কিন সেনেটরদের চিঠির চাপ ! সোমে উমর খালিদদের জামিনের 'সুপ্রিম' রায়

TAGGED:

MADISON SQUARE EVENT
RSS CHIEF MOHAN BHAGWAT
BHAGWAT US VISIT
MAMDANI OPPOSES BHAGWAT VISIT
F MOHAN BHAGWAT

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.