নিউইয়র্কের মেয়র হয়েই অভিবাসন ইস্যুতে ট্রাম্পকে চ্যালেঞ্জ মামদানি'র

নিউইয়র্কের মেয়র হয়েই অভিবাসন ইস্যুতে ট্রাম্পকে চ্যালেঞ্জ মামদানি'র
দুই প্রতিদ্বন্দ্বী কার্টিস সিলওয়া এবং অ্যান্ড্রু কুয়োমোকে হারিয়ে নিউইয়র্কের মেয়র হয়েছেন জোহরান মামদানি ৷ তাঁর প্রাপ্ত ভোট 9 লক্ষ 48 হাজার 202টি ৷
By PTI
Published : November 5, 2025 at 3:57 PM IST
নিউইয়র্ক, 5 নভেম্বর: অভিবাসীদের দ্বারা পরিচালিত হবে নিউইয়র্ক ৷ মঙ্গলবারের ঐতিহাসিক জয়ের পর আমেরিকার বৃহত্তম এবং ব্যয়বহুল শহরের নেতৃত্বে থাকবেন একজন অভিবাসী । মেয়র পদে জয়ের মুহূর্তের মধ্যে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পকে অভিবাসী নীতি প্রসঙ্গে সরাসরি চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিলেন জোহরান মামদানি ৷
দ্বিতীয়বার ওভাল হাউসের ক্ষমতায় আসার পর দেশের অভিবাসন নীতিতে কড়া পদক্ষেপ করেন ট্রাম্প ৷ এমনকী, হাতে পায়ে কোমড়ে শিকল বেঁধে বেআইনি অভিবাসীদের তাঁদের দেশে পাঠানোর ছবিও দেখেছে বিশ্ববাসী ৷ ঘটনায় ট্রাম্পের নিন্দায় সরব হয় বেশ কয়েকটি দেশ ৷ সম্প্রতি এইচ-1বি ভিসার বর্ধিত মূল্য নিয়েও দেশের অন্দরে সমালোচিত হন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ৷
মেয়রের নির্বাচনে সেই বিষয়টিকেই হাতিয়ার করেন ভারতীয় বংশোদ্ভূত ইসলাম ধর্মাবলম্বী জোহরান মামদানি ৷ এদিন জয়ের পরে সেই প্রসঙ্গে ট্রাম্পকে উদ্দেশ্য করে তিনি বলেন, "একজন অভিবাসীর দিকে এগোনোর আগে আমাদের সকলের সঙ্গে লড়াই করতে হবে ৷" সেই সঙ্গে স্পষ্ট জানিয়ে দেন, এবার থেকে শহরের ভবিষ্যত, নিয়ম তিনিই ঠিক করবেন ৷ মামদানি বলেন, "এক নতুন প্রজন্মের সূচনা হল ৷ দীর্ঘদিনের দমন, নিপীড়ন সহ্য করে অবশেষে সাহসিকতার সঙ্গে একটি পথ বেছে নিয়েছি আমরা ৷ আগামী দিনে এই পথেই চলব ৷ ডোনাল্ড ট্রাম্পের বঞ্চনা থেকে বাঁচার জন্য তাঁকে কীভাবে হারানো যায়, আগামী দিনে এই শহর দেখে বাকিরা অনুপ্রাণিত হবে ৷"
মামদানি জানান, একজন স্বৈরাচারী শাসককে ক্ষমতাচ্যুত করার জন্য তাঁকে ক্ষমতায় রাখার সুযোগগুলিকে ভেঙে দিতে হয় ৷ এই জয়ের মাধ্যমে তাঁরা সেই পদক্ষেপই করেছেন ৷ তিনি বলেন, "কেবল ট্রাম্প নয়, আগামী দিনের সমস্ত স্বৈরাচারী শাসকের ক্ষমতা খর্ব করতে হবে ৷" এরপর ট্রাম্পের উদ্দেশ্যে হুঁশিয়ারির সুরে মামদানি বলেন, "আপনাকে শুধু চারটি শব্দ বলতে চাই ৷ আরও জোরে চিৎকার করুন ৷ ট্রাম্পের মতো কোটিপতিদের কর ফাঁকি দিতে এবং কর ছাড়ের সুযোগ নিতে সাহায্য করেছে, সেই সমস্ত দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়াই করব ৷"
মামদানি আরও বলেন, "নিউইয়র্ক অভিবাসীদের শহর হিসাবেই থাকবে ৷ অভিবাসীদের দ্বারা নির্মিত একটি শহর, অভিবাসীদের দ্বারা পরিচালিত এবং আজ রাত থেকে একজন অভিবাসীর নেতৃত্বে চলবে এই শহর ৷" তাঁর এই জয় এক রাজনৈতিক উত্তরাধিকারকে ধাক্কা দিয়েছে ৷ এই প্রসঙ্গে স্বাধীন ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরুর উক্তিকে উদ্ধৃত করে তিনি বলেন, "পুরনো খোলস ছেড়ে নতুনের দিকে পা-বাড়ালাম ৷"