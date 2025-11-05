নিউ ইয়র্কের প্রথম ভারতীয় বংশোদ্ভূত মুসলিম মেয়র ! ইতিহাস গড়লেন ডেমোক্র্যাট মামদানি

নিউ ইয়র্কের প্রথম ভারতীয় বংশোদ্ভূত মুসলিম মেয়র ! ইতিহাস গড়লেন ডেমোক্র্যাট মামদানি
নিউ ইয়র্কের প্রথম ভারতীয় বংশোদ্ভূত মুসলিম মেয়র হিসাবে ইতিহাস সৃষ্টি করলেন জোহরান মামদানি ৷ মঙ্গলবার 9,48,202 ভোট পেয়ে জয় ছিনিয়ে নিলেন তিনি ৷
By PTI
Published : November 5, 2025 at 11:53 AM IST
নিউ ইয়র্ক, 5 নভেম্বর: মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের বিরোধীকে বেছে নিল নিউ ইর্য়কবাসী ৷ মাত্র 34 বছর বয়সে প্রথম ভারতীয় বংশোদ্ভূত মুসলিম হিসাবে নিউ ইয়র্কের মেয়র নির্বাচনে জয়ী হলেন ডেমোক্র্যাটিক জোহরান মামদানি ৷ আমেরিকার সবথেকে বড় শহরের কনিষ্ঠ মেয়র হিসাবে আগামী 1 জানুয়ারি শপথ নেবেন তিনি ৷ এই প্রথম আফ্রিকায় জন্ম দক্ষিণ এশিয়ার মুসলিম সম্প্রদায়ের কোনও ব্যক্তি নিউইয়র্কের মেয়র হলেন ৷
বিখ্য়াত লেখক মাহমুদ মামদানি এবং খ্যাতনামা চিত্র পরিচালক মীরা নায়ারের ছেলে জোহরানের প্রতিদ্বন্দ্বীরা ছিলেন ট্রাম্প সমর্থিত রিপাবলিকান প্রার্থী কার্টিস সিলওয়া এবং আরও এক ডেমোক্র্যাট প্রার্থী তথা নিউ ইয়র্কের প্রাক্তন গভর্নর অ্যান্ড্রু কুয়োমো । নির্বাচনে 50 শতাংশেরও বেশি ভোটে দুই প্রতিদ্বন্দ্বীকে হারিয়েছেন মামদানি ৷ তাঁর প্রাপ্ত ভোট 9 লক্ষ 48 হাজার 202টি ভোট ৷ এদিকে, প্রাক্তন মেয়র পেয়েছেন 7 লক্ষ 76 হাজার 547টি (39.7 শতাংশ) ভোট ৷ তবে নির্বাচনে একেবারে পিছিয়ে পড়েছেন রিপাবলিকান প্রার্থী কার্টিস ৷ তাঁর প্রাপ্ত ভোট 1 লক্ষ 37 হাজার 30টি (8 শতাংশ) ৷
নিউ ইয়র্কের ইলেকশন বোর্ডের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, 1969 সালের পর এই প্রথম প্রায় 20 লক্ষ ভোট পড়েছে মেয়র নির্বাচনে ৷ ম্যানহ্যাটানে ভোট পড়েছে 4 লক্ষ 44 হাজার 439টি, ব্রুকলিনে ভোট পড়েছে 5 লক্ষ 71 হাজার 857টি, কুইনসে 4 লক্ষ 21 হাজার 176টি ভোট পড়েছে ৷
জোহরান মামদানি কে ?
উগান্ডার কাম্পালায় 1991 সালে জন্মগ্রহণ করেন জোহরান মামদানি ৷ আফ্রিকার সেই দেশেই তাঁর বেড়ে ওঠা ৷ এরপর 7 বছর বয়সে পরিবারের সঙ্গে নিউ ইয়র্ক সিটিতে চলে আসেন । 2018 সালে মার্কিন নাগরিকত্ব লাভ করেন ৷ নিউ ইয়র্কের ব্রঙ্কস হাই স্কুল অফ সায়েন্সে পড়াশোনা করেছেন তিনি ৷ এরপর বোডোইন কলেজ থেকে আফ্রিকানা স্টাডিজে স্নাতক ডিগ্রি অর্জন করেন ৷
হাইস্কুলে থাকাকালীন স্কুলের প্রথম ক্রিকেট দলের সহ প্রতিষ্ঠাও ছিলেন মামদানি ৷ পরে তাঁর সেই দল পাবলিক স্কুল অ্যাথলেটিক লিগের উদ্বোধনী ক্রিকেট মরসুমে অংশগ্রহণ করে ৷ কুইন্সে বসবাসকারী নিম্ন আয়ের কৃষ্ণাঙ্গদের হয়ে বাড়ি থেকে উচ্ছেদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে একজন ফোরক্লোজার বিরোধী হাউজিং কাউন্সিলর হিসাবে কাজ করেন ৷ এরপর 2020 সালে তিনি নিউ ইয়র্ক স্টেট অ্যাসেমব্লিতে নির্বাচিত হন এবং 36তম অ্যাসেমব্লি ডিস্ট্রিক্ট এবং এর আশেপাশের এলাকা অ্যাস্টোরিয়া, ডিটমারস-স্টেইনওয়ে এবং অ্যাস্টোরিয়া হাইটসের প্রতিনিধিত্ব করেন ।
জোহরান মামদানির জয়ে নতুন যুগের সূচনা
এর আগে ডেমোক্র্যাটিক পার্টি প্রেসিডেন্টসিয়াল প্রাইমারি নির্বাচনেও অ্যান্ড্রুকে হারান বামঘেঁষা ডেমোক্র্যাট বলে পরিচিত জোহরান ৷ চলতি বছরের জুন মাসে তাঁকে জয়ী ঘোষণা করে দল ৷ উল্লেখ্য, জাতীয় নির্বাচনে দলের প্রার্থী কে হবেন, তা ঠিক করেন ডেমোক্র্য়াটিক ন্যাশনাল কনভেনশনের সদস্য়রা ৷ আর এই কনভেনশনের সদস্য কারা হবেন, তা ঠিক করা হয় প্রেসিডেন্টসিয়াল প্রাইমারিস নির্বাচনের মাধ্যমে ৷ গত বছর সেই নির্বাচনেই জয়লাভ করেন জোহরান ৷
মেয়র নির্বাচনের প্রচারে জোহরানের হয়ে বারবার শোনা গিয়েছে, নিউ ইয়র্কের শ্রমিক শ্রেণির জীবনযাত্রার ব্যয় কমাতে মেয়র পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন তিনি ৷ প্রচারে বেড়িয়ে সেই কথা বারবার শোনা গিয়েছে জোহরানের মুখে ৷ এমনকী, দীর্ঘদিন ধরে যাঁরা ভাড়াবাড়িতে রয়েছেন, তাঁদের ভাড়া কমিয়ে দেওয়ারও আশ্বাস দেন তিনি ৷ নিউ ইয়র্কবাসী তাঁর সেই সমস্ত আশ্বাসে ভরসা রেখেছেন, তা এদিনের নির্বাচনী ফলে স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে ৷ তাঁর এই জয়ের সঙ্গে আমেরিকার এবং নিউ ইয়র্ক সিটির রাজনীতিতে নয়া যুগের সূচনা হল বলেও মনে করছেন কূটনৈতিক মহলের একাংশ ৷