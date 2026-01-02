খালিদকে মনে করে চিঠি নিউইয়র্কের মেয়র মামদানির, জেলবন্দি উমরের জামিনের আর্জি আমেরিকার

খালিদকে মনে করে চিঠি নিউইয়র্কের মেয়র মামদানির, জেলবন্দি উমরের জামিনের আর্জি আমেরিকার
2020 সালে উত্তর-পূর্ব দিল্লিতে সংঘর্ষের ঘটনায় গ্রেফতার হয়েছিলেন উমর খালিদ-সহ অনেকে ৷ সেই থেকে তিনি জেলে বন্দি ৷ তাঁকে চিঠি লিখলেন জোহরান ৷
Published : January 2, 2026 at 5:25 PM IST
নয়াদিল্লি, 2 জানুয়ারি: জেলবন্দি সমাজকর্মী উমর খালিদকে চিঠি লিখলেন নিউইয়র্কের মেয়র জোহরান মামদানি ৷ দিল্লি ষড়যন্ত্র মামলায় জড়িত থাকার অভিযোগে 2020 সালের সেপ্টেম্বরে দিল্লি পুলিশ গ্রেফতার করে খালিদকে ৷ তাঁর বিরুদ্ধে কঠোর ইউএপিএ ধারায় মামলা দায়ের হয়েছে ৷ তখন থেকে এখনও জেলে রয়েছেন জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ের এই প্রাক্তনী ৷ একাধিক বার তাঁর জামিনের আবেদন খারিজ হয়েছে ৷
নয়া বছর শুরুতে গতকাল নিউইয়র্কের মেয়র হিসাবে শপথ নিয়েছেন প্রথম মুসলিম ও প্রথম দক্ষিণ এশিয় ডেমোক্র্যাট জোহরান মামদানি ৷ এরপর উমর খালিদকে তিনি চিঠিতে লিখেছেন, "আপনার তিক্ত অভিজ্ঞতার কথা প্রায়ই মনে পড়ে ৷ এবং সেই অভিজ্ঞতা যেন কখনও নিজেকে গ্রাস না করে-ফেলে ৷ এই কথাও আপনি বলতেন ৷ আপনার বাবা-মায়ের সঙ্গে দেখা করার সৌভাগ্য হয়েছে ৷ আমরা সবাই আপনাকে নিয়ে চিন্তায় আছি ৷" সোশাল মিডিয়ায় এই চিঠিটি পোস্ট করেছেন বনজ্যোৎস্না লাহিড়ী ৷ চিঠিটিতে মামদানির স্বাক্ষর রয়েছে ৷
Zohran Mamdani writes to Umar Khalid.— banojyotsna ... (@banojyotsna) January 1, 2026
December 2025. #FreeUmarKhalid#FreeAllPoliticalPrisoners pic.twitter.com/QTYe06cRp5
শুধু ভারতীয় বংশোদ্ভূত এই মেয়র নন, খালিদের সমর্থনে আমেরিকায় ভারতের রাষ্ট্রদূত বিনয় কাতরাকে চিঠি দিয়েছেন মার্কিন আইনসভার আট জন সদস্য ৷ তাঁরা উমর খালিদের জামিনএবং আন্তর্জাতিক আইন অনুসারে সময়ের মধ্যে ন্যায়বিচারের আর্জি জানিয়েছেন ৷
এই আটজনের মধ্যে অন্যতম- জিম ম্যাকগভর্ন এবং জ্যামি রাসকিন লিখেছেন, "2020 সালের ফেব্রুয়ারিতে দিল্লিতে জড়িত থাকার অভিযোগে বিচারের আগে দীর্ঘসময় ধরে আটকে রাখা হয়েছে ৷ এনিয়ে আমরা উদ্বিগ্ন ৷"
আইনসভার সদস্যরা জানিয়েছেন, ভারত ও আমেরিকা দু'টি দেশের মধ্যে দীর্ঘ কৌশলগত অংশীদারির সম্পর্ক রয়েছে ৷ এই সম্পর্কের মূলে রয়েছে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ, সাংবিধানিক শাসন এবং মানুষের সঙ্গে মানুষের যোগ ৷ বিশ্বের সবচেয়ে বড় গণতন্ত্র ভারত ৷ সবচেয়ে প্রাচীন আমেরিকার ৷ এই দু'টি দেশের স্বার্থ জনগণের সুরক্ষা এবং স্বাধীনতা রক্ষা করা ৷ মার্কিন আইনসভার সদস্যরা দাবি করেছেন, খালিদকে আটক করা এবং সেই সম্পর্কিত আইনি প্রক্রিয়া নিয়ে মানবাধিকার সংগঠন থেকে আইনি বিশেষজ্ঞরা, এমনকী আন্তর্জাতিক মিডিয়াও প্রশ্ন তুলেছে ৷
Earlier this month, I met with the parents of Umar Khalid, who has been jailed in India for over 5 years without trial. @RepRaskin & I are leading our colleagues to urge that he be granted bail & a fair, timely trial in accordance with international law. pic.twitter.com/tBIbG1aOwc— Rep. Jim McGovern (@RepMcGovern) December 30, 2025
উমর খালিদের জামিনের আবেদন একাধিকবার খারিজ হয়েছে ৷ গত 10 ডিসেম্বর সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি অরবিন্দ কুমার এবং বিচারপতি এনভি আনজারিয়ার বেঞ্চ উমর খালিদ ও শারজিল ইমাম-সহ অন্যদের জামিনের মামলার শুনানি শেষে রায়দান স্থগিত রেখেছে ৷ এই বিষয়টিও উল্লেখ করেছেন আমেরিকার আইনসভার সদস্যরা ৷ তাঁরা খালিদের জামিনের আর্জি জানিয়েছেন ৷