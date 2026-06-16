তাৎক্ষণিক প্রতিবাদ জানাতেই বাংলাদেশে ফেরার সিদ্ধান্ত, দিল্লি-কাণ্ডে প্রতিক্রিয়া তারেকের উপদেষ্টার

তাৎক্ষণিক প্রতিবাদ জানাতেই বাংলাদেশে ফেরার সিদ্ধান্ত, দিল্লি-কাণ্ডে প্রতিক্রিয়া তারেকের উপদেষ্টার
দীর্ঘক্ষণের অপেক্ষার পর ভারতে প্রবেশের অনুমতি পেলেও প্রতিবাদে বাংলাদেশে ফেরেন জাহেদ ৷ এই ঘটনায় বাংলাদেশে কর্মরত ভারতের ডেপুটি হাইকমিশার পবন বাধেকেও তলব করা হয় ৷
By PTI
Published : June 16, 2026 at 10:13 PM IST
ঢাকা, 16 জুন: দিল্লির ইন্দিরা গান্ধি আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে আড়াই ঘণ্টা আটকে থাকা নিয়ে প্রতিক্রিয়া দিলেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের তথ্য উপদেষ্টা জাহেদ উর রহমান ৷ মঙ্গলবার এক সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি জানান, আড়াই ঘণ্টা বসিয়ে রাখার পর তাঁকে ভারতে প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হলেও তিনি বাংলাদেশে ফিরে আসার সিদ্ধান্ত নেন ৷ কারণ তাঁর মনে হয়েছিল এই ঘটনায় তাৎক্ষণিক প্রতিবাদ করা প্রয়োজন ৷
ভারত মহাসাগরীয় অঞ্চলের দেশগুলোর জোট 'ইন্ডিয়ান ওশান রিম অ্যাসোসিয়েশন' সংক্ষেপে আইওআরএ-এর 'কমিটি অফ সিনিয়র অফিসিয়ালস' (সিএসও)-এর 28তম বৈঠকে যোগ দিতে রবিবার ভারতে আসেন জাহেদ ৷ কিন্তু দিল্লি বিমানবন্দরে ইমিগ্রেশন বিভাগ তাঁকে প্রাথমিকভাবে আটকে দেয় ৷ তাঁর সঙ্গে থাকা নথিপত্র পরীক্ষা করে দেখা হয় ৷ প্রায় আড়াই ঘণ্টা পর বিমানবন্দর ছাড়ার ছাড়পত্র পান তিনি ৷
এ প্রসঙ্গে ঢাকায় সাংবাদিকদের তিনি বলেন, "আমার মনে হয়েছিল তাৎক্ষণিক প্রতিবাদের প্রয়োজন আছে ৷ আমাদের দেশের ভিতরে এবং বাইরে-সর্বত্র সবাইকে বুঝতে হবে এটা শেখ হাসিনার বাংলাদেশ নয় ৷ এখন বাংলাদেশে মানুষের দ্বারা নির্বাচিত বিএনপি পরিচালিত সরকার আছে ৷ আর তাই এই ধরনের আচরণ সহ্য করার কোনও কারণ নেই ৷" উপদেষ্টা যেদিন প্রতিবাদে সরব হচ্ছেন তাঁর একদিন আগে বাংলাদেশে কর্মরত ভারতের ডেপুটি হাইকমিশার পবন বাধেকে তলব করেছিল বিএনপি সরকারের বিদেশমন্ত্রক ৷ তাঁদের কাছে এভাবে জাহেদকে আটকে দেওয়া দুর্ভাগ্যজনক এবং গভীর উদ্বেগের বিষয় ৷
ঘটনার সূত্রপাত রবিবার সন্ধ্যায় ৷ বাংলাদেশ থেকে ভারতে পৌঁছন জাহেদ ৷ পদমর্যাদা অনুযায়ী তিনি প্রতিমন্ত্রীর সমতুল্য ৷ সেদিক থেকে তাঁর কৃটনৈতিক পাসপোর্ট নিয়ে সফর করার কথা ৷ এই ধরনের পাসপোর্টকে 'লাল পাসপোর্ট' বলে চিহ্নিত করা হয়ে থাকে ৷ কিন্তু তাঁর কাছে এই পাসপোর্টের বদলে সার্ক থেকে ইস্যু করা পাসপোর্ট ছিল ৷ এই ধরনের পাসপোর্ট 'সার্ক স্টিকার' নামে পরিচিত ৷ উপদেষ্টা হওয়ার আগে তিনি দীর্ঘদিন সাংবাদিকতা করতেন ৷ সেই হিসেবেই তাঁকে সার্ক স্টিকার দেওয়া হয়েছিল ৷ শুধু তাই নয়, সম্প্রতি নয় বেশ কয়েক বছর আগে সেটি ইস্যু করা হয় ৷
অতীতে একাধিকবার ভারত-বিরোধী মন্তব্য করেছেন জাহেদ ৷ সেই হিসেবে তাঁর নাম ভারতীয় তদন্ত সংস্থাগুলির তৈরি 'সন্দেহজনক তালিকায়' আছে ৷ জাহেদ বিমানবন্দরে অবতরণ করার পরই বিষয়টি বুঝতে পারে ইমিগ্রেশন ৷ এরপরই তাঁকে আটকানো নয় ৷ নথিপত্র পরীক্ষার পর তাঁকে ভারতে প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হয় ৷ সার্ক স্টিকার থাকলে সার্কের আওতায় থাকা যে কোনও দেশে প্রবেশ করা যায় সহজেই ৷ কিন্তু তাঁর বিরুদ্ধে একাধিক অভিযোগ থাকায় জিজ্ঞাসাবাদ ছাড়া তাঁকে বিমানবন্দরের বাইরে যেতে দেওয়া হয়নি ৷
কূটনৈতিক পাসপোর্ট আছে এমন কোনও ব্যক্তি সেটা ব্যবহার না করে অন্য কোনও দেশে প্রবেশ করতে চাইবেন কেন তা নিয়ে বিস্ময় প্রকাশ করেছে কূটনৈতিক মহলের একাংশ ৷ আর তাছাড়া জাহেদ যেভাবে সার্ক স্টিকার ব্যবহার করে ভারতে প্রবেশ করতে চেয়েছেন তার মধ্যে সুর্নিদিষ্ট কৌশল ছিল বলেই মনে করা হচ্ছে ৷ ভারতের পাশাপাশি পাকিস্তানও সার্কের অংশ ৷ 2016 সাল থেকে সার্কের সম্মেলনে যোগ দেয় না ভারত ৷ দিল্লির স্পষ্ট কথা, যতক্ষণ না পর্যন্ত পাকিস্তান সন্ত্রাস বন্ধ করছে ততক্ষণ তাঁদের সঙ্গে কোনও আলোচনা হবে না ৷
অন্যদিকে, মুহাম্মদ ইউনূসের অন্তর্বর্তী সরকারের সময় থেকেই বাংলাদেশ নতুন করে সার্ককে সক্রিয় করার প্রচেষ্টা শুরু করেছে ৷ ঐতিহাসিকভাবেও সার্কের সঙ্গে বাংলাদেশের ঘনিষ্ঠতা সর্বজনবিদিত ৷ সার্ক গঠনের সময় বড় ভূমিকা নিয়েছিলেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের বাবা তথা প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান ৷ এরকমই নানা কারণে বেশ কয়েক বছর ধরে কার্যত নিস্ক্রিয় হয়ে পড়া সার্ককে আবারও সচল করতে চায় বাংলাদেশ ৷ সেই সূত্রে সার্ক স্টিকার নিয়ে ভারতে প্রবেশ করে জাহেদ কৃটনৈতিক বিশ্বকে বাংলাদেশের নতুন সরকারের তরফে বার্তা দিতে চেয়েছিলেন বলেও মনে করছেন কূটনৈতিক মহলের একটা বড় অংশ ৷ কিন্তু বিমানবন্দরে তাঁকে বসিয়ে রেখে বাংলাদেশের সেই পরিকল্পনা বানচাল করে দিল ভারত ৷