আরও জটিল মধ্য়প্রাচ্যের পরিস্থিতি, বিমান হানার বদলা নিতে সৌদি বিমানবন্দরে হামলা হুথিদের

আরও জটিল মধ্য়প্রাচ্যের পরিস্থিতি, বিমান হানার বদলা নিতে সৌদি বিমানবন্দরে হামলা হুথিদের
হুথি বিদ্রোহীদের দাবি, সোমবার ভোরে সানা আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে সৌদি আরবের বিমান হামলার জবাবে তারা এই পদক্ষেপ নিতে বাধ্য হয়েছে ৷
Published : July 14, 2026 at 4:35 PM IST
রিয়াধ, 14 জুলাই: সৌদি আরবের আবহা আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে ক্ষেপণাস্ত্র ও ড্রোন হামলা চালাল ইরান-সমর্থিত ইয়েমেনের উত্তরের হুথি বিদ্রোহীরা ৷ তাদের দাবি, সোমবার ভোরে সানা আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে সৌদি আরবের বিমান হামলার জবাবে তারা এই পদক্ষেপ নিতে বাধ্য হয়েছে ৷ তবে, হতাহত না হলেও এই ঘটনায় এমন উত্তেজনা তৈরি হয়েছে, যা কয়েক বছর আগে হুথি-নিয়ন্ত্রিত এলাকায় সৌদি নেতৃত্বাধীন জোটের হামলার পর দেখা যায়নি ।
ভিডিও ফুটেজে দেখা গিয়েছেে, একটি ক্ষেপণাস্ত্র সানা বিমানবন্দরের রানওয়েতে আঘাত করার পর বিকট শব্দ করে বিস্ফোরণ ঘটছে । এরপরেই দক্ষিণের সরকারের পক্ষ থেকে বলা হয়, "পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত অবিলম্বে ইয়েমেনের সমস্ত বিমানবন্দর বন্ধ করা হল ৷ ইয়েমেনের প্রতিরক্ষা মন্ত্রক বিমানবন্দর এবং আশেপাশের এলাকা খালি করার নির্দেশও জারি করেছে। টেলিগ্রামে ভিডিও বিবৃতিতে হুথি সামরিক বিভাগের মুখপাত্র ব্রিগেডিয়ার জেনারেল ইয়াহিয়া সারি বিমান সংস্থাগুলিকে সৌদির আকাশসীমা ব্যবহার না করার বিষয়ে সতর্ক করেছেন। বলেছেন, সানা আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের উপর থেকে অবরোধ তুলে না নেওয়া পর্যন্ত সকলকে সাবধান থাকতে অনুরোধ করা হচ্ছে ৷"
সৌদি নেতৃত্বাধীন জোটের মুখপাত্র মেজর জেনারেল তুর্কি আল-মালকি এক্স হ্যান্ডলে জানান, বিমান প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ক্ষয়ক্ষতি ছাড়াই দক্ষিণাঞ্চলের দিকে হুথিদের ছোড়া ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র ধ্বংস করেছে ৷ হুথিদের অভিযোগ, ইরানের সর্বোচ্চ নেতা আয়াতুল্লাহ আলী খামেনেই-এর শেষকৃত্যে অংশ নিতে ইরানি বিমানে সংগঠনের প্রতিনিধি দলের তেহরানে যাওয়ার কথা ছিল ৷ বাধা দিতেই সৌদি বিমান আকাশসীমা লঙ্ঘন করে এবং হামলা চালায় ৷
ইয়েমেনের সরকারও আগে জানিয়েছিল, সানা বিমানবন্দরে এই হামলার উদ্দেশ্য ছিল একটি ইরানি বিমানের অবতরণ আটকানো৷ হুথিরা এই হামলার প্রতিশোধ নেওয়ার শপথ নিয়েছে ৷ তারপরেই আক্রমণের জেরে পরিস্থিতি এখন অগ্নিগর্ভ ৷ সোমবার বিকেলে রাষ্ট্রসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের জরুরি বৈঠকে কর্মকর্তারাও উদ্বেগ প্রকাশ করেন। সংগঠনের রাজনৈতিক বিষয়ক সহকারী মহাসচিব খালেদ খিয়ারি বলেন, "ইয়েমেন এবং এই অঞ্চল আর নতুন করে অশান্তির ক্ষতি সামলাতে পারবে না ৷ সবপক্ষকে আলোচনায় বসার আহ্বান জানাচ্ছি।"
কয়েক বছর ধরে ইয়েমেনের দক্ষিণের সৌদি নেতৃত্বাধীন জোট উত্তরের হুথিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালাচ্ছে৷ সারি সোমবার ভোরে বলেন, সৌদি আরব এই বিমান হামলা চালিয়ে শান্তি ফেরার সম্ভাবনা শেষ করে দিয়েছে৷
২০১৪ সালে হুথিরা রাজধানী সানা এবং উত্তর ইয়েমেনের বেশিরভাগ অংশ দখল করে সরকারকে উৎখাত করলে গৃহযুদ্ধ শুরু হয়। সরকারকে পুনরায় ক্ষমতায় আনতে পরের বছর সৌদি নেতৃত্বাধীন জোট হস্তক্ষেপ করে। চলতি বছরের শুরুর দিকে সৌদি আরব এবং সংযুক্ত আরব আমিরশাহীর মধ্যেও উত্তেজনা বাড়তে থাকে এবং সম্পর্কের অবনতি হয় ৷ এতে ইয়েমেন থেকে সেনা প্রত্যাহার করে নেয় আমিরশাহী ৷ তারপরেই এই অঞ্চলে উত্তেজনা বাড়তে শুরু করেছে ৷