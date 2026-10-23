লোহিত সাগরে ভারতীয় ইয়টে হামলা ! খোঁজ নিচ্ছে ইয়েমেনের দূতাবাস

লোহিত সাগরে ভারতীয় ইয়টে হামলা ! খোঁজ নিচ্ছে ইয়েমেনের দূতাবাস
Attack in Indian Yacht: প্রাথমিকভাবে জানা গিয়েছে ইয়টে 16 জন ভারতীয় ছিলেন । বিষয়টি খোঁজ নিয়ে দেখছে বলে জানাল ইয়েমেনের ভারতীয় দূতাবাস ।
By PTI
Published : October 23, 2026 at 9:10 AM IST
দুবাই, 23 অক্টোবর: লোহিত সাগরে ভারতীয় ইয়েটে হামলা চালিয়েছে সৌদি আরবের বাহিনী ! স্থানীয় সময় বৃহস্পতিবার এমনই দাবি করা হয় বিভিন্ন মহল থেকে। সংবাদ মাধ্যমে এ সংক্রান্ত বেশ কয়েকটি প্রতিবেদনও প্রকাশিত হয়। প্রাথমিকভাবে জানা গিয়েছে হামলার সময় ইয়টে 14 জন ভারতীয় ছিলেন ।
এরপর শুক্রবার ইয়েমেনের ভারতীয় দূতাবাসের তরফে জানানো হল তারা বিষয়টি খোঁজ নিয়ে দেখেছে । এখনও পর্যন্ত আনুষ্ঠানিকভাবে ঘটনার কথা জানানো হয়নি বলে দাবি ভারতীয় দূতাবাসের । তেমন কোনও ঘোষণা হয় কি না সেদিকে নজর রাখার পাশাপাশি অন্য সূত্র থেকেও খবর নেওয়া হচ্ছে বলে দাবি দূতাবাসের ।
ইয়েমেনের হুথি গোষ্ঠির এক মুখপাত্র ব্রিডেগিয়ার জেনারেল ইয়াহা সারির প্রসঙ্গও উঠে এসেছে কয়েকটি মিডিয়া রিপোর্টে । তিনি দাবি করেছেন, সৌদির বাহিনী ইয়েমেনের উপকূলের ইয়ুকার দ্বীপের কাছ দিয়ে যাওয়া ভারতীয় ইয়টে হামলা চালায় । শুধু তাই নয় তাঁদের তরফ থেকে উদ্ধারের কাজও শুরু হয়েছে বলে জানান তিনি । তাঁর মতে, এই ধরনের ঘটিয়ে লোহিত সাহরের নিরাপত্তাকে নতুন করে প্রশ্নের মুখে ফেলে দিয়েছে সৌদি আরব ।
এরপর ভারতীয় দূতাবাসের তরফে একটি বিবৃতিতে বলা হয়েছে, "ভারতীয় ইয়টে হামলার বিষয় বিস্তারিত জানতে আমরা কয়েকটি জায়গা থেকে খোঁজ নিচ্ছি । প্রাথমিকভাবে কয়েকটি সূত্র দাবি করেছে, ওই ইয়েটে কয়েকজন ভারতীয় ছিলেন । এ ব্যাপারে আরও বিস্তারিত তথ্য় সংগ্রহের কাজ শুরু হয়েছে । হামলার মুখে পড়া ইয়টে কোনও ভারতীয় থেকে থাকলে তাঁদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা আমাদের কাছে অগ্রাধিকার। "
ঠিক যে সময় এই হামলার বিষয়টি প্রকাশ্যে এসেছে সেটাও যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ । গত কয়েককদিন ধরেই হুথির সঙ্গে সৌদি আরবের মধ্যে সংঘাতের পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল । হুথিদের ইরান সমর্থন করে । আবার সৌদি আমেরিকার ঘনিষ্ঠ । দুপক্ষই একে অপরের পরিকাঠামোকে নিশানা করেছে ।
ইয়েমেনের ভারতীয় দূতাবাসের তরফে আরও বলা হয়েছে, " ঘটনা সম্পর্কে হাতে তথ্য এলেই যা দরকার সে সমস্তই করা হবে দূতাবাসের তরফে । আপাতত সবচেয়ে জরুরি ঘটনা সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করা । " এর আগে স্থানীয় সময় বুধবার সৌদির দুটি বিমানবন্দরে হওয়া হামলায় এক ভারতীয় নিহত হয়েছিলেন । আহত হয়েছিলেন আরও বেশ কয়েকজন ।