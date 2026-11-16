মুখোমুখি তিনমূর্তি ! প্রথমবার ত্রিপাক্ষিক বৈঠকে ট্রাম্প-পুতিন-জিনপিং
US-China-Russia Trilateral Meeting: আগামী 19 নভেম্বর হতে চলেছে তিন মহাশক্তিধর দেশের প্রেসিডেন্টদের বৈঠক ৷ চিনের শেনঝেনে এপেক-এর শীর্ষ সম্মেলনের মাঝে এই বৈঠক হবে ৷
By PTI
Published : November 16, 2026 at 3:27 PM IST
বেজিং, 16 নভেম্বর: ভূ-রাজনীতিতে সাম্প্রতিককালের অন্যতম বড় বৈঠক হতে চলেছে আগামী বৃহস্পতিবার, 19 নভেম্বর ৷ সেদিন যুযুধান তিন রাষ্ট্রনেতা, ট্রাম্প-জিনপিং-পুতিন বসতে চলেছেন ত্রিপাক্ষিক বৈঠকে ৷ সোমবার চিনের বিদেশমন্ত্রকের তরফে এই তথ্য দেওয়া হয়েছে ৷
আগামী 18-19 নভেম্বর (বুধ ও বৃহস্পতিবার) 33 তম এশিয়া-প্যাসিফিক ইকোনমিক কো-অপারেশন (এপেক)-এর শীর্ষ সম্মেলন হতে চলেছে ৷ চিনের শেনঝেন শহরে অনুষ্ঠিত হতে যাওয়া ওই শীর্ষ সম্মেলনে 21 সদস্য বিশিষ্ট এই জোটের নেতারা অংশ নেবেন ।
এই 21 রাষ্ট্রনেতার মধ্যে অন্যতম হলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প, চিনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং ও রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন ৷ এপেক-এর শীর্ষ সম্মেলনের মাঝেই তাঁরা এই ত্রিপাক্ষিক বৈঠকে অংশ নেবেন ৷ শুধু তাই নয়, কোনও শীর্ষ সম্মেলনে এই প্রথমবার এই তিন রাষ্ট্রনেতাকে একসঙ্গে দেখা যাবে ৷
কী আলোচনা হতে পারে এই বৈঠকে ? আশা করা হচ্ছে, বিশ্বব্যাপী চলতে থাকা বিভিন্ন বিষয় নিয়ে এই বৈঠকে আলোচনা হতে পারে ৷ তার মধ্যে সারা বিশ্বে এখন যে ধরনের সংঘাত চলছে, তা নিয়ে আলোচনা হতে পারে ৷ আবার কথা হতে পারে আর্টিফিসিয়াল ইন্টালিজেন্স (এআই) বা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা নিয়েও ৷ পারমাণবিক অস্ত্র হ্রাস নিয়েও আলোচনা করতে পারেন এই তিন রাষ্ট্রপ্রধান ৷
উল্লেখ্য, চলতি বছরের ফেব্রুয়ারি মাসে শেষ হয়ে গিয়েছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও রাশিয়ার মধ্যে থাকা নিউ স্টার্ট (New START) চুক্তি ৷ ওই চুক্তি শেষ হয়ে যাওয়ার পর বিশ্বব্যাপী অস্ত্রের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণের বিষয়টি নিয়ে উদ্বেগের পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে ৷ সেই প্রেক্ষাপটে বৈঠকে পারমাণবিক অস্ত্র নিয়ে আলোচনা হতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে ৷
এই নিউ স্টার্ট চুক্তি কেন গুরুত্বপূর্ণ ছিল ? জানা গিয়েছে, আমেরিকা ও রাশিয়ার মধ্যে হওয়া এই চুক্তি আসলে দ্বিপাক্ষিক পারমাণবিক অস্ত্র নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত একটি সমঝোতা ৷ এর মাধ্যমে দুই মহাশক্তিধর দেশ তাদের কৌশলগত পারমাণবিক অস্ত্রভাণ্ডারের উপর আইনত বাধ্যতামূলক সীমাবদ্ধতা আরোপ করেছিল । চুক্তির মেয়াদ শেষ হয়ে যাওয়ায় বিশ্বের বৃহত্তম এই দুই পারমাণবিক শক্তিধর দেশ এখন আর কোনও বাধ্যতামূলক সীমাবদ্ধতার আওতায় নেই ।
হোয়াইট হাউজের মুখপাত্র অলিভিয়া ওয়েলস গত সপ্তাহে বলেছিলেন, ‘‘প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প স্পষ্ট করেছেন যে, অন্যান্য বিষয়ের পাশাপাশি তিনি বিশ্বে পারমাণবিক অস্ত্র হ্রাসের বিষয়টি নিয়েও আলোচনা করবেন ৷ কারণ, তিনি মনে করেন, পারমাণবিক অস্ত্রের বিস্তার অত্যন্ত বিপজ্জনক ।’’
বেজিং ত্রিপাক্ষিক পারমাণবিক অস্ত্র নিয়ন্ত্রণের বিষয়ে খুব একটা আগ্রহ দেখায়নি ৷ এর কারণ হিসেবে তারা ওয়াশিংটন ও মস্কোর তুলনায় নিজেদের পারমাণবিক অস্ত্রভাণ্ডার অনেক ছোট হওয়ার কথা উল্লেখ করেছে । পাশাপাশি, বেজিং বারবার জোর দিয়ে বলেছে যে, বিশ্বের বিভিন্ন বিষয়ে ‘মহাশক্তিধর রাষ্ট্রগুলোর যৌথ শাসন’ - এমন কোনও মডেল তারা সমর্থন করে না । হংকংভিত্তিক ‘সাউথ চায়না মর্নিং পোস্ট’-এর প্রতিবেদন অনুযায়ী, বৃহত্তর বিশ্বের শাসনব্যবস্থার অ্যাজেন্ডার অংশ হিসেবে পারমাণবিক অস্ত্রভাণ্ডারে এআই-এর ব্যবহার নিয়ন্ত্রণের বিষয়ে সম্ভাব্য প্রতিশ্রুতি নিয়েও আলোচনা হতে পারে ।
ওই প্রতিবেদনে আরও বলা হয়েছে, আলোচনার আলোচ্যসূচি ও কার্যপদ্ধতি চূড়ান্ত করার লক্ষ্যে এই তিন দেশ কয়েক সপ্তাহ ধরে আলোচনা চালিয়েছে । ত্রিপাক্ষিক এই বৈঠকে আলোচনার আরেকটি সম্ভাব্য বিষয় হতে পারে ইরান । ইরানের বৃহত্তম বাণিজ্যিক অংশীদার ও তাদের অপরিশোধিত তেলের সবচেয়ে বড় ক্রেতা চিন ৷ ফলে তেহরানকে কেন্দ্র করে তৈরি হওয়া দ্বন্দ্বে বেজিংয়ের উল্লেখযোগ্য অর্থনৈতিক স্বার্থ জড়িত রয়েছে ।
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একজন শীর্ষস্থানীয় আধিকারিক জানিয়েছেন, ইউক্রেন যুদ্ধ নিয়ে ত্রিপাক্ষিক বৈঠকে কোনও আলোচনা হবে না ৷ কারণ, ওয়াশিংটন এই সংঘাতের বিষয়ে মস্কোর সঙ্গে আলাদাভাবে আলোচনার পথ অনুসরণ করছে । সোমবার প্রকাশিত এক সংবাদপত্রের প্রতিবেদন অনুযায়ী, রাশিয়া,- ইউক্রেন যুদ্ধ নিয়ে আলোচনার বিষয়ে অনীহা প্রকাশ করেছে ।
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