মহান অভিভাবককে হারাল দেশ, খালেদার মৃত্যুতে মন্তব্য ইউনূসের; শোক হাসিনা-সহ বিশ্ব নেতাদের

দীর্ঘ অসুস্থতার পর মঙ্গলবার সকালে মৃত্যু হয় খালেদা জিয়ার ৷ বাংলাদেশের প্রথম মহিলা প্রধানমন্ত্রীর মৃত্যুতে শোকপ্রকাশ বিশ্বনেতাদের ৷

KHALEDA ZIA PASSES AWAY
খালেদার মৃত্যুতে জায়ান্ট স্ক্রিনে শোকবার্তা (ছবি: এপি)
Published : December 30, 2025 at 3:47 PM IST

ঢাকা, 30 ডিসেম্বর: এক মহান অভিভাবককে হারাল দেশ ৷ বাংলাদেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে জানালেন অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা মুহাম্মদ ইউনূস ৷ তাঁর কথায়, বাংলাদেশের ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়ের প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন বেগম জিয়া ৷ তাঁর মৃত্যুতে কেবল এক রাজনীতিক নয়, বরং একজন অসাধারণ রাষ্ট্রনেতাবিদকে হারাল দেশ ৷

দেশের প্রথম মহিলা প্রধানমন্ত্রীর মৃত্যুর গভীর শোকপ্রকাশ করে এক্স হ্যান্ডেলে পোস্ট করেন ইউনূস ৷ লেখেন, "খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে সকলে গভীরভাবে শোকাহত ৷ দেশে গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা, বহুদলীয় রাজনৈতিক সংস্কৃতির উত্থাপন এবং জনগণের অধিকার রক্ষার বিষয়ে তাঁর অংশগ্রহণ চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে । আপসহীন নেতৃত্বের মাধ্যমে দেশের জনতাকে স্বৈরতন্ত্র থেকে রক্ষা করেন তিনি ৷ তাঁর নেতৃত্ব স্বাধীনতা পুনরুদ্ধারে অনুপ্রাণিত করেছে ৷ দেশ ও জনগণের প্রতি তাঁর এই অবদান দেশবাসী শ্রদ্ধার সঙ্গে মনে রাখবে ৷"

KHALEDA ZIA PASSES AWAY
বাংলাদেশের প্রথম মহিলা প্রধানমন্ত্রী (ফাইল ছবি)

দীর্ঘদিন ধরে একাধিক শারীরিক অসুস্থতা নিয়ে ভুগছিলেন বিএনপি নেত্রী ৷ শেষ কয়েকদিন ধরে তাঁর পরিস্থিতি অত্যন্ত সঙ্কটজনক হয়ে ওঠে ৷ ভেন্টিলেশন সাপোর্ট সিস্টেমে স্থানান্তরিত করা হয় ৷ মঙ্গলবার সকালে ঢাকার এভারকেয়ার হাসপাতালে মৃত্যু হয় খালেদার ৷ প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীর মৃত্যুতে 3 দিনের রাষ্ট্রীয় শোকের ঘোষণা করা বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের তরফে ৷

স্বামী জিয়াউর রহমানের মৃত্যুর পর 1981 সালে রাজনীতিতে 'নবাগতা' খালেদা ৷ তাঁর রাজনৈতিক মতাদর্শের সঙ্গে পার্থক্য রয়েছে ইউনূসের ৷ তবে এদিন সেই সমস্ত পার্থক্য সরিয়ে রেখে ইউনূস জানান, রাজনৈতিক মতপার্থক্য থাকা সত্ত্বেও, জাতীয় কল্যাণ, জনমুখী নেতৃত্ব এবং দৃঢ় সংকল্পের প্রতি নিবেদিত খালেদার দীর্ঘ রাজনৈতিক জীবন ধারাবাহিকভাবে উন্নতির পথ দেখিয়েছে । দেশের প্রথম মহিলা প্রধানমন্ত্রী হিসাবে স্বৈরাতন্ত্রের বিরুদ্ধে লড়াই করে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেন বলে জানান ইউনূস ৷

প্রধান উপদেষ্টার অভিযোগ, অসামান্য সাফল্যের কারণে চরম রাজনৈতিক প্রতিহিংসার শিকার হতে হয় খালেদাকে ৷ কয়েকটি মিথ্যা মামলায় 17 বছরের কারাবাস দেওয়া হয় ৷ আদালতের নির্দেশে দীর্ঘদিন জেলে থাকতেও হয় বলেও অভিযোগ করেন ইউনূস ৷

শোকাহত খালেদার দীর্ঘ প্রতিদ্বন্দ্বী হাসিনা

শেখ হাসিনা বনাম খালেদা জিয়া, বিগত কয়েক দশক ধরে বাংলাদেশের রাজনীতিতে দুই নেত্রীর প্রতিদ্বন্দ্বিতা অত্যন্ত পরিচিত হয়ে ওঠে ৷ রাজনীতি শুরুর দিন থেকেই দুই নেত্রীর প্রতিদ্বন্দ্বিতার সূচনা ৷ মঙ্গলবার খালেদার মৃত্যুতে এই লড়াইয়ের কার্যত অবসান ঘটেছে ৷ দীর্ঘ প্রতিদ্বন্দ্বির মৃত্যুকে 'এক গভীর ক্ষত' বলে ব্যাখ্যা করলেন আওয়ামী লীগের নেত্রী শেখ হাসিনা ৷

গত বছর গণঅভ্যুত্থানের মাধ্যমে বাংলাদেশে শেখ হাসিনা সরকারের পতন হয় ৷ বিক্ষোভের মধ্যে দেশ থেকে পালিয়ে ভারতে আশ্রয় নিয়েছেন মুজিবকন্যা ৷ এদিন, একসময়ের প্রধান বিরোধী নেত্রীর মৃত্যুতে শোকপ্রকাশ এক্স হ্যান্ডেলে হাসিনার বক্তব্যকে উল্লেখ করে আওয়ামী লীগের তরফে পোস্ট করা হয় ৷

হাসিনা লেখেন, "বাংলাদেশের প্রথম মহিলা প্রধানমন্ত্রী হিসাবে এবং গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে বেগম খালেদা জিয়ার ভূমিকা ছিল অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ৷ দেশবাসীর জন্য তাঁর অবদান চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে । তাঁর মৃত্যু বাংলাদেশের রাজনীতি এবং জাতীয়তাবাদী দলের নেতৃত্বের জন্য এক অপূরণীয় ক্ষতি । বেগম খালেদা জিয়ার আত্মার শান্তি কামনা করছি । তাঁর পুত্র তারেক রহমান এবং পরিবারের বাকি সদস্যদের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা জানাই । সমগ্র বিএনপি পরিবারকেও সমবেদনা জানাই । আমার প্রার্থনা, ঈশ্বর তাঁদের এই কঠিন সময়ে ধৈর্য, ​​শক্তি এবং সান্ত্বনা প্রদান করুন ।"

দীর্ঘ 15 বছর ধরে বাংলাদেশের প্রধান বিরোধী দল হিসেবে আওয়ামী লীগ তথা শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে লড়াই করছে বিএনপি ৷ হাসিনার আমলে 2018 সালে ঢাকার একটি আদালত জিয়া অরফানেজ ট্রাস্ট এবং জিয়া চ্যারিটেবল ট্রাস্ট মামলায় দোষী সাব্যস্ত করে খালেদা ৷ প্রথম মামলায় তাঁকে 5 বছরের এবং পরে দ্বিতীয় মামলায় তাঁকে 7 বছরের জেল হেফাজতের নির্দেশ দেওয়া হয় ৷ পরে তাঁর অসুস্থতার জন্য তাঁকে গৃহবন্দি করে রাখা হয় ৷ শুধু খালেদা নন, একাধিক দুর্নীতি মামলায় নাম জড়ায় তাঁর বড় ছেলে তারেক রহমানের নামও ৷

খালেদা জেলবন্দি হওয়ায় দলের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান হন পুত্র তারেক রহমান ৷ গত 7 বছর ধরে তিনি লন্ডন থেকে ভার্চুয়াল মাধ্যমে দলের নেতৃত্ব দিয়ে আসছেন । প্রায় 17 বছর বাড়ির বাইরে থাকার পর গত 25 ডিসেম্বর দেশে ফিরেছেন তারেক ৷ গত বছর গণঅভ্যুত্থানে হাসিনা সরকারের পতন ঘটে ৷ বাংলাদেশের তৈরি হয় মুহাম্মদ ইউনূসের অন্তর্বর্তী সরকার ৷ এরপর গত বছর নভেম্বরে বিচারপতি একেএম আসাদুজ্জামান এবং সৈয়দ এনায়েত হোসেনের বেঞ্চ খালেদা জিয়ার শাস্তি মকুব করে ৷

পাকিস্তান ও চিনের শোকপ্রকাশ

বিএনপি নেত্রীর মৃত্যুতে শোকপ্রকাশ করেন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শহবাজ শরিফ ৷ বার্তায় গভীর শোকপ্রকাশ করে পাক প্রধানমন্ত্রী জানান, বাংলাদেশের প্রতি আজীবন সেবা এক 'স্থায়ী উত্তরাধিকার' রেখে গেলেন । তিনি বলেন, "বেগম জিয়া পাকিস্তানের একজন প্রিয় বন্ধু ছিলেন ।"

খালেদার মৃত্যুতে শোকপ্রকাশ করেছে চিন ৷ বাংলাদেশে নিযুক্ত চিনের রাষ্ট্রদূত ইয়াও ওয়েন জানান, বাংলাদেশের রাজনীতিতে একজন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব ছিলেন প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া ৷

সম্পাদকের পছন্দ

