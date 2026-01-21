সেনা নামিয়ে নয়, আলোচনার মাধ্যমেই গ্রিনল্যান্ড অধিগ্রহণ; ওয়ার্ল্ড ইকনমিক ফোরামের মঞ্চে বার্তা ট্রাম্পের

সেনা নামিয়ে নয়, আলোচনার মাধ্যমেই গ্রিনল্যান্ড অধিগ্রহণ; ওয়ার্ল্ড ইকনমিক ফোরামের মঞ্চে বার্তা ট্রাম্পের
বিশ্বশান্তির জন্য গ্রিনল্যান্ড তাঁর চাই বলে জানালেন ট্রাম্প ৷ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ডেনমার্ককে গ্রিনল্যান্ড ফিরিয়ে দেওয়া আমেরিকার অপদার্থতা ছিল বলেও মনে করেন তিনি ৷
By PTI
Published : January 21, 2026 at 9:02 PM IST
দাভোস, 21 জানুয়ারি: গ্রিনল্যান্ড তিনি নিয়েই ছাড়বেন ৷ দাভোসে ওয়ার্ল্ড ইকনমিক ফোরামের মঞ্চ থেকে আরও একবার স্পষ্ট ভাষায় এই বার্তাই দিলেন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ৷ তবে শক্তি প্রয়োগ করে নয়, আলোচনার মাধ্যমেই গ্রিনল্যান্ড অধিগ্রহণ করেত চান হোয়াইট হাউজের বাসিন্দা ৷ একাধিকবার তিনি বুঝিয়ে দিলেন বিশ্বশান্তির জন্য গ্রিনল্যান্ড তাঁর চাই ৷
ভাষণের শুরু থেকে শেষ তিনি যে শুধু সৌজন্যের বার্তা দিয়েছেন তা কিন্তু নয় ৷ একবার ন্যাটোর প্রসঙ্গ উল্লেখ করে তিনি জানান, আলোচনার মাধ্যমে গ্রিনল্যান্ড আমেরিকার অন্তর্ভুক্ত হলে তিনি খুশি হবেন ৷ আর যদি তা না-হয় তাহলে সেটা মনে রাখবেন ৷
বক্তব্যের একটা বড় অংশজুড়ে গ্রিনল্যান্ড নিয়ে কথা বললেও শুরুটা বেশ নাটকীয়ভাবেই করেছিলেন প্রেসিডেন্ট ৷ জো বাইডেন প্রশাসনের 'ব্যর্থতা' অতিক্রম করে তিনি কীভাবে 'আমেরিকান ড্রিম'কে এক নতুন দিগন্তে নিয়ে গিয়েছেন তার উল্লেখ করতে করতে আচমকা একটু থেমে যান ট্রাম্প ৷ সামান্য সময় নিয়ে দর্শকদের কাছে তাঁর প্রশ্ন,"আপনারা কী চান আমি গ্রিনল্যান্ড নিয়ে কয়েকটি কথা বলি ?"
দর্শকদের দিক থেকে উত্তর আসতে শুরু করার আগেই স্বমহিমায় বলতে আরম্ভ করেন প্রেসিডেন্ট ৷ প্রথমেই বলেন, "গ্রিনল্যান্ড নিয়ে বলব না ভেবেছিলাম ৷ ভাষণ থেকে অংশটুকু বাদ দিতে চেয়েছিলাম ৷" কিন্তু এ ব্যাপারে কথা না-বললে ভুল বার্তা যেতে পারে বলে তাঁর মনে হয় ৷ আর তাই গ্রিনল্যান্ড নিয়ে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় থেকে আধুনিক সময় পর্যন্ত- দীর্ঘ কয়েক দশকের ইতিহাস তুলে ধরেন তিনি ৷
ট্রাম্প বলেন, "আমি গ্রিনল্যান্ড আর ডেনমার্ককে শ্রদ্ধা করি ৷ আমাদের ছাড়া আর কেউ গ্রিনল্যান্ডকে সুরক্ষা দিতে পারবে না ৷ আমি শক্তি প্রয়োগ করার কথা ভাবছি না ৷ আমরা শক্তি প্রয়োগ করলে কী হয় সেটা ভেনেজুয়েলায় দেখিয়েছি ৷ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় আমরা গ্রিনল্য়ান্ডকে রক্ষা করেছি ৷ আমাদের সামরিক বাহিনীর সমর্থন না থাকলে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জার্মানি-জাপান আর ইতালির জয় হত ৷ গ্রিনল্যান্ডও ডেনমার্কের হাতে থাকত না ৷ আমরা ডেনমার্কে প্রবেশ করে সামরিক শিবির তৈরি করে গ্রিনল্যান্ডকে রক্ষা করেছি ৷ যুদ্ধ শেষে আবার গ্রিনল্যান্ডকে ডেনমার্কের কাছে ফিরিয়ে দিয়েছি ৷ সেটা অপদার্থর মতো কাজ হয়েছে ৷ কিন্তু মানুষ কখনও কখনও (তৎকালীন মার্কিন প্রেসিডেন্ট) ভুল করে ৷"
গ্রিনল্যান্ডকে ভাষণের একাধিক অংশে বরফের টুকরো বলে ব্যাখ্যা করেন ট্রাম্প ৷ বারবার জানান বিশ্বশান্তির জন্য আমেরিকার গ্রিনল্যান্ডকে প্রয়োজন ৷ তাঁর কথায়, "গ্রিনল্যান্ডে উন্নয়ন হয়নি ৷ তার ভৌগোলিক অবস্থান খুব গুরুত্বপূর্ণ ৷ জাতীয় ও আন্তর্জাতিক নিরাপত্তার জন্য আমাদের গ্রিনল্যান্ড চাই ৷ দুশো বছর ধরে আমেরিকার প্রেসিডেন্টরা বারবার সেই চেষ্টা করে গিয়েছেন ৷" এ প্রসঙ্গে তিনি আরও বলেন, "আমি অধিগ্রহণ নিয়ে আলোচনা করতে চাই ৷ আমার এর আগেও অনেক এলাকা অধিগ্রহণ করেছি ৷ এবার গ্রিনল্যান্ডকে অধিগ্রহণ করব ৷ এর মধ্যে নতুনত্ব কিছু নেই ৷ আমরা গ্রিনল্যান্ড পেয়ে গেলেও এলে ন্যাটোর কোনও ক্ষতি হবে না ৷ আমি বার বার ন্যাটোর সমালোচনা করি ৷ কিন্তু ন্যাটোর জন্য যা করেছি তা আমেরিকার অন্য কোনও প্রেসিডেন্ট করেননি ৷"
ভাষণের শুরুর দিকে একাধিক প্রশ্নে তাঁর ঠিক আগে প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব পালন করা জো বাইডেনের তীব্র সমালোচনা করেন তিনি ৷ বাইডেনের নীতির জন্য আমেরিকার বাজেট ঘাটতি হয়েছিল বলে তিনি জানান ৷ কিন্তু সে সব ভুলে গত একবছরে তাঁরা যা করেছে তা আমেরিকার গত একশো বছরে ইতিহাসে আর কেউ করেননি বলেও জানান তিনি ৷
অন্য একটি প্রসঙ্গে বলেন, "12 মাসে বহু আমলাদের আমায় সরাতে হয়েছে ৷ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর এমন আর কখনও হয়নি ৷ 129টি নতুন নিয়ম লাগু করেছি ৷ জুলাই মাসে আমেরিকার ইতিহাসে সবচেয়ে বড় কর ছাড় দিয়েছি ৷ তার ফলে অনেকে আমেরিকায় এসে উৎপাদনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে ৷ প্রথমবার প্রেসিডেন্ট থাাকার সময় আমি অন্যদের থেকে অনেক বেশি সফল হয়েছিলাম ৷ এবার 10 বছরের পরিকল্পনা করেছি ৷"