নদীর জলে বন্ধ হয় মুখ, 10 দিন পর নেপালের সেই সুড়ঙ্গ থেকে জীবিত উদ্ধার কবির-সঞ্জয়

নদীর জলে বন্ধ হয় মুখ, 10 দিন পর নেপালের সেই সুড়ঙ্গ থেকে জীবিত উদ্ধার কবির-সঞ্জয়
রাখে হরি মারে কে ! উদ্ধারে আশার আলো ৷ বিপর্যয়ের 10 দিন পর মুখ বন্ধ সুড়ঙ্গ থেকে স্ট্রেচারে চেপে জীবিত বেরোলেন কবির ও সঞ্জয় ৷
By ANI
Published : September 4, 2026 at 11:55 AM IST|
Updated : September 4, 2026 at 12:01 PM IST
নুয়াকোট (নেপাল), 4 সেপ্টেম্বর: দুর্যোগ আঘাত হানার 10 দিন পরে মিলল আশার আলো ৷ ত্রিশূলি 3এ (Trishuli 3A) জলবিদ্যুৎ প্রকল্পের সুড়ঙ্গের ভিতর আটকে পড়া শ্রমিকদের মধ্যে দু'জনকে জীবিত উদ্ধার করা হল ৷ একজন 45 বছর বয়সী কবির মহারজন, অন্যজন 30 বছরের সঞ্জয় সাহ । বিপর্যয়ের এতদিন পর সুড়ঙ্গের ভিতরে আটকে পড়াদের সঙ্গে উদ্ধারকর্মীরা যোগাযোগ করতে পারেন ৷ তারপরেই শুরু হয় উদ্ধারকাজ ৷
নেপালের সেনাবাহিনীর জনসংযোগ দফতরের তথ্য অনুযায়ী, কবির এই প্রকল্পে মেকানিক্যাল সুপারভাইজার এবং সঞ্জয় ফোরম্যান হিসেবে কর্মরত ছিলেন । নিরাপত্তা বাহিনী বিশেষ সরঞ্জাম ব্যবহার করে এই অনুসন্ধান ও উদ্ধারকাজ চালিয়ে আসছিল । তাতেই এদিন মেলে সাফল্য ৷
গত 26 অগস্ট রাসুয়া এলাকায় ভোটেকোশি নদীর জল বেড়ে সুড়ঙ্গটির মুখ বন্ধ হয়ে গিয়েছিল । উদ্ধারকারী দলের বক্তব্য অনুযায়ী, শুক্রবার অভিযানের সময় সুড়ঙ্গের ভিতর থেকে একাধিক ব্যক্তির কণ্ঠস্বর শোনা যায় । সেই সময় উদ্ধারকারীরা ভিতরে থাকা ব্যক্তিদের আশ্বস্ত করে বলেন, "আতঙ্কিত হবেন না, আমরা আপনাদের উদ্ধার করব ৷" তারা 'হ্যাঁ' বলে সাড়া দেন ।
নেপালি সেনাবাহিনী ও সশস্ত্র পুলিশ বাহিনীর সদস্যদের নিয়ে গড়া উদ্ধারকারী দল সুড়ঙ্গে প্রবেশ করে অনুসন্ধান ও উদ্ধার কাজ চালায় ৷ তাতেই দু'জনকে উদ্ধার করা হয়েছে ৷
আটকে পড়া ব্যক্তিদের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ করতে পারা উদ্ধার কাজের গুরুত্বপূর্ণ ও আশাব্যঞ্জক অগ্রগতি হিসেবে দেখা হচ্ছে । এর আগে, দেশের শক্তি বিভাগের প্রধান শ্রীরাম নেউপানে জানিয়েছিলেন, উদ্ধারকাজে যুক্ত নেপালি সেনাবাহিনীর সদস্যরা সুড়ঙ্গের ভিতর থেকে মানুষের কথা বলার শব্দ পেয়েছেন ।
তিনি সোশাল মিডিয়ায় লেখেন, "উদ্ধারকারী দল নেপালি সেনাবাহিনীর কাছ থেকে খবর পেয়েছে সুড়ঙ্গের ভিতরে মানুষের গলার আওয়াজ শোনা গিয়েছে । সেনাবাহিনী ও সশস্ত্র পুলিশ বাহিনীর দল সুড়ঙ্গে প্রবেশ করে উদ্ধারকাজ শুরু করেছে।"
বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা পর্যন্ত অনুসন্ধান ও উদ্ধারকাজের তদারকি করছিলেন নেউপানে । তিনি নেপালি সেনাবাহিনী, সশস্ত্র পুলিশ বাহিনী, কারিগরি দল এবং অন্যান্য উদ্ধারকর্মীর চেষ্টার প্রশংসা করেন এবং ভেতরে আটকে পড়ারা নিরাপদে উদ্ধার হবেন বলে আশা প্রকাশ করেন । ভারতও সুড়ঙ্গ থেকে উদ্ধারকাজে বিশেষজ্ঞ দল পাঠিয়ে নেপালের পাশে দাঁড়িয়েছিল ৷ ত্রিশূলি 3এ জলবিদ্যুৎ প্রকল্পের সুড়ঙ্গে আটকে পড়া ব্যক্তিদের খুঁজে বের করা ও উদ্ধার করতে টানা অনুসন্ধান ও উদ্ধার অভিযান চলছে । নেপাল পুলিশের দেওয়া হিসেব অনুযায়ী বন্যায় মৃতের সংখ্যা বেড়ে 1290-এ দাঁড়িয়েছে ৷