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পৃথিবীজুড়ে গলছে হিমাবহ, জীবনের প্রতীক জল আজ বিপদের কারণ !

Water Cycle: 1991 সাল থেকে এখনও পর্যন্ত মাত্র সাতটি এমন বছরের সন্ধান পাওয়া গিয়েছে যেখানে নদীর জলপ্রবাহ স্বাভাবিক পরিমাণে হয়েছে ।

WMOs
জীবনের প্রতীক জল আজ বিপদের কারণ (ছবি-আন্তর্জাতিক আবহাওয়া সংস্থা)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : September 17, 2026 at 3:31 PM IST

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পৃথিবীর জলচক্র ক্রমশ অনিয়মিত হয়ে পড়ছে। কখনও জলের স্তর একেবারে তলানিতে এসে ঠেকছে । কখনও আবার অনেকটা বেড়ে যাচ্ছে । হিমবাহ এখনও গলছে । এমনই আবহে রাষ্ট্রসঙ্ঘ পরিচালিত আন্তর্জাতিক আবহাওয়া দফতর থেকে বলা হয়েছে, এবার এক সম্পূর্ণ অচেনা এলনিনো পরিস্থিতির মুখোমুখি হওয়ার আশঙ্কা থাকছে । শুধু তাই নয়, এলনিনোর মেয়াদও অনেকটা বেশি হতে চলেছে ।

বিশ্বের বিভিন্ন জায়গায় জলসম্পদ নিয়ে প্রকাশিত সাম্প্রতিক রিপোর্টে দফতর উল্লেখ করছে 2025 সালে বিভিন্ন নদীর জল অনেকটাই শুকিয়ে গিয়েছে । গত তিন দশকে এত ভয়াবহ পরিস্থিতি তৈরি হয়নি । এখানেই উল্লেখ করা হয়েছে এর ফলে জলসম্পদের ঘাটতি দেখা দিচ্ছে । হিমবাহও আকারে ছোট হতে থাকছে । এই দুটি প্রবণতাই মানুষের জীবন ও জীবিকার উপর ব্যাপক প্রভাব ফেলতে পারে ।

রিপোর্টের একটি অংশে বলা হয়েছে 1991 সাল থেকে এখনও পর্যন্ত মাত্র সাতটি এমন বছরের সন্ধান পাওয়া গিয়েছে যেখানে নদীর জলপ্রবাহ স্বাভাবিক পরিমাণে হয়েছে । গত পাঁচ বছরে হওয়া প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের পঞ্চাশ শতাংশের বেশি হয়েছে এশিয়া আর আফ্রিকায় । মৃত্যুর দিক থেকে দেখলে প্রায় 80 শতাংশ মৃত্যুই হয়েছে এই দুটি মহাদেশে । 2025 সালের আবহাওয়া সংক্রান্ত নানা পরিস্থিতির উল্লেখ রয়েছে এই রিপোর্টে । পাশাপাশি 5 বছর আগে যখন রিপোর্ট প্রথম প্রকাশিত হয় তখন থেকে এখনও পর্যন্ত কোথায় কোথায় বদল এসেছে সেটাও উল্লেখ করা হয়েছে ।

জলচক্রের একটি অংশে আছে বৃষ্টিপাত থেকে শুরু করে নদীর বহমানতা এবং মাটির আর্দ্রতা । এগুলির প্রভাব আবহাওয়ার উপর খুব দ্রুত । কয়েক দিন বা কয়েক সপ্তাহ অপেক্ষা করলেই প্রভাব বোঝা যায় । কিন্তু মাটির তলায় থাকা জল থেকে শুরু করে হিমাবহের প্রভাব পরিবেশে পড়তে অনেক সময় লাগে । কী বদল হল তা বুঝতে কখনও কখনও দশের পর দশকও অপেক্ষা করতে হয় ।

আন্তর্জাতিক আবহাওয়া সংস্থার মহাসচিব সেলেসটে সোয়ালো মনে করেন, মাটির তলায় থাকা বা হিমাবহের জল পৃথিবীর সেভিংস অ্যাকাউন্টের মতো । সেখানে দীর্ঘ সময় ধরে জল জমতে থাকে । আর তাই একটি মুরশুমে ততটা বৃষ্টি না হলেও বিরাট সমস্যা হয় না ।

তিনি বলেন, "আমরা সেভিংস একাউন্টের ব্যালেন্স খরচ করে ফেলছি। 2014 অথবা 2016 সাল থেকে এখনও পর্যন্ত এই প্রবণতায় কোনও ছেদ করেনি। পরপর চার বছর দেখা গেল হিমবাহের প্রভাব আছে এমন এলাকায় আগের থেকে অনেক বেশি পরিমাণে হিমাবহ গলছে, জলের সঙ্গে মিশছে। মাটির নিচে থাকা জলের ক্ষেত্র পরিস্থিতি প্রায় একই। বিশ্বের বিভিন্ন জায়গায় কুয়োর দুই তৃতীয়াংশের বেশিতে জলের ঘাটতি দেখা গিয়েছে। ”

তিনি আরও বলেন, "এই সময়ের মধ্যে আমরা অনেক বেশি পরিমাণে জলের কারণে হওয়া বিপর্যয় দেখছি। এলনিনো সেই প্রবণতা আরও অনেকটাই বাড়িয়ে দেবে। কোথাও কোথাও খরা হবে। কোথাও হবে বন্যা। সাড়ে তিন দশকের মধ্যে নদীর জল সবচেয়ে বেশি শুকিয়েছে 2025 সালে। প্রায় 36 শতাংশ কমেছে জলের প্রবাহ। আন্তর্জাতিক জল পরিস্থিতি অনুধাবন করতে তৈরি 13 টি মডেল থেকে প্রাপ্ত হিসেবে এই ব্যাখ্যাকে সমর্থন করে।"]

বিভিন্ন নদীর উপত্য়কার পরিস্থিতিও খতিয়ে দেখে সে সংক্রান্ত তথ্য রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে । হিসেব বলছে, এই নিয়ে পরপর সাত বছর এমন অবস্থা তৈরি হল যেখানে মাত্র 34-38 শতাংশ নদীর অববাহিকার অবস্থা (জলের পরিমাণ) স্বাভাবিক বা তার চেয়ে ভালো ছিল । 1991 থেকে 2020 সাল পর্যন্ত গড়ে 46 শতাংশ নদীর অববাহিকার পরিস্থিতি স্বাভাবিক বা তার থেকে ভালো থাকত । ভূগর্ভস্থ জলের পাশাপাশি হ্রদ ও নদীতে থাকা জল এবং মাটির আর্দ্রতা, বরফে থাকা জল-সবমিলিয়ে মোট পরিমাণ অনেকটা কমেছে । 2010 সাল থেকে ধরলে গত দেড় দশকে পরিস্থিতি ক্রমশ খারাপ হয়েছে ।

2025 সালে হিমাবহ ক্ষয় বা হিমাবহ গলার পরিমাণ ছিল অনেক বেশি । গত চার বছর ধরে সেই পরিস্থিতি বজায় রয়েছে । এই প্রবণতা কোনও একটি নির্দিষ্ট এলাকায় নয় সর্বত্র দেখা গিয়েছে । হিমাবহ গলার তাৎক্ষণিক ফলাফল হল বন্যা আর দীর্ঘমেয়াদি ফলাফল হল জলের ঘাটতি ।

WMOs
আন্তর্জাতিক আবহাওয়া সংস্থার রিপোর্ট (ছবি-আন্তর্জাতিক আবহাওয়া সংস্থা)

2023 থেকে 2025 সাল পর্যন্ত প্রতিবছর হিমবাহের ঘনত্ব কমেছে । পরিমাণটা প্রায় 1400 গিগাটন । সহজ করে বললে যে ধরনের সুইমিং পুলে অলিম্পিকের সাঁতার প্রতিযোগিতা আয়োজিত হয় সেরকম 560 মিলিয়ন সুইমিং পুল ভর্তি করতে যতটা জল লাগবে তত পরিমাণে জল অপচয় হয়েছে ।

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে থাকা আবহাওয়া দফতর থেকে পাওয়া তথ্য বলছে গত পাঁচ বছরে বন্যা বা খরা দুটোই প্রবল পরিমাণে হয়েছে। এমন বেশ কিছু এলাকা সন্ধান পাওয়া গিয়েছে যা একটি ঘটনা থেকে বেরিয়ে আসার আগেই অন্য পরিস্থিতির মুখে পড়েছে। সাউলো বলছেন, “জল কোনও দেশের সীমানা মানে না। একটি নদী অববাহিকার জলের ভারসাম্য নির্ভর করে অন্য কোনও দেশে কী ঘটছে তার উপর। কোনও দেশে হিমবাহের পশ্চাদপসরণ বা সংকুচিত হয়ে যাওয়াটা উপত্যকার দিকে শত শত কিলোমিটার দূরে বসবাসকারী জনগোষ্ঠীর জন্য জলে প্রাপ্যতাকে নতুন করে বিন্যস্ত করে দেয়। ঠিক এ কারণেই আমাদের প্রয়োজন তথ্য, মানদণ্ড এবং আগাম সতর্কবার্তার আদান-প্রদান ও সমন্বয় নিশ্চিত করা।"

বিভিন্ন দেশের আবহাওয়া ও জলবিজ্ঞান সংস্থা, ডেটা সেন্টার, গবেষক এবং সহযোগী প্রতিষ্ঠানের বহু বিশেষজ্ঞের পর্যবেক্ষণ উঠে এসেছে রিপোর্টে । 2021 সালে প্রথম এই রিপোর্ট প্রকাশিত হয়। সেখানে জলবিজ্ঞানের তিনটি মাপকাঠীকে সামনে রেখে বিশ্লেষণের কাজ হয়েছিল । পাঁচ বছর পর দেখা যাচ্ছে পনেরোটি বিষয়কে মাথায় রেখে তৈরি হচ্ছে রিপোর্ট । অংশগ্রহণকারী দেশের সংখ্যাও অনেকটা বেড়েছে । কিন্তু চিন্তার বিষয় সবচেয়ে বেশি পরিমাণে প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের মুখোমুখি হলেও এশিয়া এবং আফ্রিকা মহাদেশের দেশগুলি অনেক কম পরিমাণে অংশ নিয়েছে এই রিপোর্ট তৈরিতে ।

কী কী জানা গেল-

আবহাওয়া- 2025 ছিল আবহাওয়ার ইতিহাসে অন্যতম উষ্ণ বছর। বছরের শেষ দিকে এসেছিল একটি দুর্বল এলনিনো। তার কিছুটা প্রভাব পড়েছিল । পাশাপাশি ভারত মহাসাগরে তৈরি হওয়া পরিস্থিতির জন্যও বর্ষণের পরিমাণ বেড়েছিল অনেকটা ।

নদী অববাহিকা: 2021 থেকে 2025 সাল পর্যন্ত পরপর প্রকাশিত পাঁচটি রিপোর্টে দেখা গিয়েছে, আমাজন ও লা প্লাটা অববাহিকা, উত্তর আমেরিকা, মধ্য ও পূর্ব আফ্রিকা, মধ্য এশিয়া এবং মধ্যপ্রাচ্যের বেশিরভাগ নদীর অববাহিকায় জলের পরিমাণ কমেছে । দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া এবং উত্তর দক্ষিণ আমেরিকার কিছু অংশে অবশ্য পরিস্থিতি তুলনায় ভালো । আফ্রিকার মধ্যে সেনেগাল, লেক চাদ, অরেঞ্জ ও লিম্পোপো অববাহিকায় জলের পরিমাণ ছিল স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি । নদীর অববাহিকাগুলির মতোই জলাধার ও হ্রদের জলের স্তরের ক্ষেত্রেও একই ধরনের ভৌগোলিক প্রবণতা লক্ষ্য করা গেছে। আফ্রিকার হ্রদগুলোর জলের স্তর স্বাভাবিকের চেয়ে অনেক বেশি ছিল । তবে কারিবা হ্রদটি ছিল এর একটি উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রম।

WMOs
জল সঙ্কট থেকে তৈরি হচ্ছে নানা ধরনের সমস্যা (ছবি-আন্তর্জাতিক আবহাওয়া সংস্থা)

স্থলভাগের জলসঞ্চয়: 2014-2016 সাল থেকে স্থলভাগের জলসঞ্চয়ের ক্ষেত্রে একটি ধারাবাহিক নিম্নমুখী প্রবণতা পরিলক্ষিত হচ্ছে । স্বাভাবিকের চেয়ে কম জলসঞ্চয়যুক্ত এলাকার পরিধি ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। 2021 থেকে 2025 সালের মধ্যে দক্ষিণ-পশ্চিম যুক্তরাষ্ট্র, প্যাটাগোনিয়া ও উপক্রান্তীয় আন্দিজ অঞ্চল, গঙ্গা ও সিন্ধু নদের উৎস এলাকা, উত্তর আফ্রিকা, মধ্যপ্রাচ্য, মধ্য এশিয়া এবং পূর্ব চীনে স্থলভাগের জলসঞ্চয় বারবার স্বাভাবিকের চেয়ে কম ছিল । অন্যদিকে সাব-সাহারান আফ্রিকা, সাহেল এবং তিব্বত মালভূমির কিছু অংশে জলসঞ্চয়ের ক্ষেত্রে ধারাবাহিক ঊর্ধ্বমুখী বা ইতিবাচক বিচ্যুতি দেখা গেছে।

ভূগর্ভস্থ জলের স্তর: 2022 সাল থেকে 2025 সময়কালে আমেরিকার বিভিন্ন অংশ, ইউরোপ, মধ্যপ্রাচ্য, ভারত, দক্ষিণ আফ্রিকা এবং অস্ট্রেলিয়ায় ভূগর্ভস্থ জলস্তরে ধারাবাহিক ঘাটতি পরিলক্ষিত হয়েছে।

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