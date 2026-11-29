'বাংলাদেশ স্বাধীন না হলে পাকিস্তানি সেনার বুটের তলায় থাকতে হত', বিস্ফোরক হাসিনা
Sheikh Hasina: হাসিনার কথায়, একজন মুক্তিযোদ্ধাকে হত্যা করে গাছে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে । এর চেয়ে নৃশংস ঘটনা আর কী হতে পারে ?
By ANI
Published : November 29, 2026 at 5:04 PM IST
নয়াদিল্লি, 29 নভেম্বর: বাংলাদেশ স্বাধীন না হলে আজ কারও প্রধানমন্ত্রী হওয়ার প্রয়োজন পড়ত না । বরং পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর বুটের তলায় থাকতে হত গোটা দেশকে ।
বাংলাদেশের বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে এভাবেই সরব হলেন ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী তথা আওয়ামি লিগ নেত্রী শেখ হাসিনা । তাঁর অভিযোগ, দেশে মুক্তিযোদ্ধাদের পরিকল্পিতভাবে নিশানা করা হচ্ছে । কারাগারে বন্দিদের উপর নির্যাতন চালিয়ে তাঁদের মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেওয়া হচ্ছে । এমনকি চিকিৎসার সুযোগ না দিয়ে মৃত্যুর পরেও পরিবারের সদস্যদের খবর দেওয়া হচ্ছে না বলে অভিযোগ করেছেন তিনি ।
বাংলাদেশ আওয়ামি লিগের 98তম ভার্চুয়াল 'দয়ামুক্তি লাইভ' অনুষ্ঠানে বর্তমান প্রশাসনের বিরুদ্ধে একাধিক অভিযোগ তোলেন হাসিনা । রাজনৈতিক অস্থিরতার মধ্যে নিহত ও নির্যাতিত দলীয় কর্মী এবং সাধারণ নাগরিকদের পরিবারের সদস্যদের অভিজ্ঞতা তুলে ধরা হয় ওই অনুষ্ঠানে । সেই বক্তব্যের সূত্র ধরেই বাংলাদেশে বন্দিদের উপর নির্যাতন এবং মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস মুছে ফেলার চেষ্টা চলছে বলে অভিযোগ করেন প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ।
হাসিনার কথায়, "আমরা শহিদদের পরিবারের কথা শুনলাম । প্রতিটি পরিবারই অসীম যন্ত্রণার মধ্যে দিয়ে গিয়েছে । বন্দিদের উপর জেলের ভিতরে নির্মম অত্যাচার ও নির্যাতন চালানো হয়েছে । তারপর তাঁদের হত্যা করা হয়েছে ।"
তিনি আরও অভিযোগ করেন, বন্দিদের প্রয়োজনীয় ওষুধ এবং চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়নি । চিকিৎসা না পেয়ে অনেকে মারা গিয়েছেন । অথচ তাঁদের মৃত্যুর খবরও পরিবারের সদস্যদের জানানো হয়নি । ঢাকা-সহ দেশের বিভিন্ন জায়গায় এই ধরনের ঘটনা ঘটছে বলে দাবি করেন হাসিনা । রাজধানীর রামপুরা এবং বংশাল এলাকার কয়েকটি ঘটনার কথাও উল্লেখ করেন তিনি ।
মুক্তিযোদ্ধা হত্যার অভিযোগে সরব
বাংলাদেশের ময়মনসিংহ জেলার ধোবাউড়ায় মুক্তিযোদ্ধা শেখ হোসেন আলির হত্যার ঘটনাতেও তীব্র প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন হাসিনা । তাঁর অভিযোগ, ওই মুক্তিযোদ্ধাকে খুন করার পর একটি গাছে তাঁর দেহ ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছিল ।
হাসিনার কথায়, "একজন মুক্তিযোদ্ধাকে হত্যা করে গাছে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে । এর চেয়ে নৃশংস ঘটনা আর কী হতে পারে ? মুক্তিযোদ্ধাদের ছাড়া এই দেশ কখনও স্বাধীন হত না । অথচ আজ একের পর এক মুক্তিযোদ্ধাকে নিশানা করা হচ্ছে । দেশের স্বাধীনতার প্রতীকগুলিকেই ধ্বংস করার চেষ্টা চলছে ।"
এই প্রসঙ্গে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসের কথা স্মরণ করিয়ে দেন তিনি । তাঁর দাবি, মুক্তিযোদ্ধাদের আত্মত্যাগের ফলেই স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশের আত্মপ্রকাশ সম্ভব হয়েছিল । সেই ইতিহাসকে অস্বীকার করার চেষ্টা দেশের প্রতিষ্ঠার ভিত্তিকেই দুর্বল করবে ।
মুজিবের প্রসঙ্গ তুলে আক্ষেপ
বক্তব্যে নিজের বাবা তথা বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠাতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কথাও উল্লেখ করেন হাসিনা । তাঁর দাবি, বাংলাদেশের মানুষের স্বাধীনতা এবং জাতীয় পরিচয় প্রতিষ্ঠার জন্য নিজের জীবন উৎসর্গ করেছিলেন মুজিব । কিন্তু তাঁর হত্যার মধ্য দিয়ে দেশের উন্নয়নের স্বপ্নও বাধাপ্রাপ্ত হয় ।
হাসিনার বক্তব্য, মুজিব বেঁচে থাকলে স্বাধীনতার মাত্র 10 বছরের মধ্যেই বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক মঞ্চে একটি উন্নত রাষ্ট্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ করতে পারত । দেশের মানুষকে এত সমস্যার মুখে পড়তে হত না বলেও দাবি করেন তিনি ।
লকডাউন ঘিরে উত্তেজনা
হাসিনার এই বক্তব্যের মধ্যেই বাংলাদেশে দু'দিনের দেশব্যাপী লকডাউনের ডাক দিয়েছে আওয়ামি লিগ । দলের কর্মসূচিকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন এলাকায় পথ অবরোধ এবং অগ্নিসংযোগের খবর সামনে এসেছে । বিশেষ করে গোপালগঞ্জ ও ফরিদপুরে রাস্তার উপর গাছ ফেলে যান চলাচল বন্ধ করার পাশাপাশি আগুন জ্বালানোর ছবি ও ভিডিয়ো প্রকাশ্যে এসেছে ।
পরিস্থিতি মোকাবিলায় দেশের বিভিন্ন এলাকায় অতিরিক্ত পুলিশ বাহিনী মোতায়েন করেছে প্রশাসন । দক্ষিণ বাংলাদেশের জেলাগুলিতে বিশেষ নজরদারি চালানো হচ্ছে । পাশাপাশি, বাংলাদেশ সীমান্তরক্ষী বাহিনী বা বিজিবির 120টি প্লাটুন দেশের বিভিন্ন জায়গায় মোতায়েন করা হয়েছে ।
এর আগে গত সপ্তাহে নড়াইল জেলায় আওয়ামি লিগের নেতা-কর্মীদের বাড়ি ও দোকানে হামলা, ভাঙচুর এবং অগ্নিসংযোগের অভিযোগ উঠেছিল বিএনপির সঙ্গে যুক্ত কয়েকজনের বিরুদ্ধে । বিএনপি-ঘনিষ্ঠ দুই নেতার হত্যার ঘটনার প্রতিশোধ নিতেই এই হামলা চালানো হয়েছিল বলে অভিযোগ ।
ঢাকা ট্রিবিউনের প্রতিবেদন অনুযায়ী, ওই ঘটনায় প্রায় 20 থেকে 25টি বসতবাড়ির অন্তর্গত 50টিরও বেশি ঘরবাড়ি পুড়ে যায় । বারদিয়া বাজারের বেশ কয়েকটি দোকানেও আগুন লাগানো হয় ।
এই পরিস্থিতিতে 20 নভেম্বর বাংলাদেশের বিদেশ মন্ত্রকের প্রতিমন্ত্রী হুমায়ুন কবির হামলার সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের সন্ত্রাসবাদী গোষ্ঠী হিসেবে উল্লেখ করেন এবং অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার হুঁশিয়ারি দেন । এর আগে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানও রাজনৈতিক হিংসা এবং অগ্নিসংযোগের ঘটনা নিয়ে কড়া বার্তা দিয়েছিলেন । লালমনিরহাটের একটি জনসভায় তিনি বলেন, "অনেক হয়েছে । এই সন্ত্রাসবাদী, অগ্নিসংযোগকারী এবং খুনিদের স্পষ্ট জবাব দিতে হবে ।"
16 ডিসেম্বর দেশে ফেরার পরিকল্পনা হাসিনার
এদিকে আগামী 16 ডিসেম্বর বাংলাদেশের বিজয় দিবসে দেশে ফেরার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন শেখ হাসিনা । বর্তমানে ভারতে নির্বাসনে রয়েছেন তিনি । তবে, বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের সরকার তাঁর দেশে ফেরার জন্য প্রয়োজনীয় ভ্রমণ নথি দিতে অস্বীকার করেছে । দেশে ফিরলে তাঁকে গ্রেফতার করা হবে এবং প্রত্যর্পণ সংক্রান্ত আইনি প্রক্রিয়ার মুখোমুখি হতে হবে বলেও সতর্ক করেছে ঢাকা ।
এই পরিস্থিতিতে ভারতের বিদেশ মন্ত্রক জানিয়েছে, শেখ হাসিনা স্বেচ্ছায় ভ্রমণ নথি নিয়ে বাংলাদেশে ফিরতে চাইছেন কি না, সেটি একেবারে পৃথক বিষয় । বাংলাদেশের পক্ষ থেকে পাঠানো প্রত্যর্পণের আবেদনও আলাদা ভাবে বিবেচনা করা হচ্ছে । প্রতিষ্ঠিত নিয়ম ও পদ্ধতি মেনেই ওই আবেদন খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলে জানিয়েছে বিদেশ মন্ত্রক ।
ফলে একদিকে হাসিনার দেশে ফেরার পরিকল্পনা অন্যদিকে আওয়ামি লিগের আন্দোলন এবং রাজনৈতিক হিংসার অভিযোগ- সব মিলিয়ে বাংলাদেশের পরিস্থিতি ঘিরে নতুন করে তৈরি হয়েছে অনিশ্চয়তা ।