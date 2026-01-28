ETV Bharat / international

হাসিনা-রাজেই মৌলবাদের শুরু! ‘অত্যাচার’ থেকে মুক্তির পথের সন্ধানে বাংলাদেশের সংখ্যালঘুরা

প্রায় রোজই বাংলাদেশে সংখ্যালঘু নিধনের খবর সামনে আসছে৷ বর্তমান পরিস্থিতি ঠিক কী? সংখ্যালঘুদের উপর নির্যাতনের কবে থেকে উঠছে? খুঁজে দেখল ইটিভি ভারত৷

Violence in Bangladesh
মুক্তির পথের সন্ধানে বাংলাদেশের সংখ্যালঘুরা (ফাইল ছবি - এপি)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : January 28, 2026 at 9:41 PM IST

8 Min Read
Choose ETV Bharat

সৌমিক কর্মকার

একজন আধমরা ব্যক্তিকে দড়ি বেঁধে ঝুলিয়ে দেওয়া হল গাছে৷ ধরিয়ে দেওয়া হল আগুন৷ জীবন্ত জ্বলতে শুরু করল সেই ব্যক্তির দেহ৷ জ্বলতে জ্বলতে দড়ি ছিঁড়ে পড়ে গেল মাটিতে৷ চারপাশে উপস্থিত শয়ে শয়ে মানুষ৷ তাদের হাতে ধরা স্মার্টফোন৷ সেই ফোনের ক্যামেরায় বন্দি হচ্ছে ভয়ানক সেই দৃশ্য৷ একজনকে পুড়িয়ে দেওয়ার দৃশ্যই শুধু ক্যামেরা বন্দি হল না৷ সঙ্গে চারপাশের মানুষের উল্লাসের শব্দও যুক্ত হল৷

2025-এর মধ্য-ডিসেম্বরের এক রাতের এই ভয়ঙ্কর ঘটনার ভিডিয়ো ইন্টারনেটের মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়তে বেশি সময় লাগেনি৷ সারা বিশ্ব শিউড়ে উঠেছিল৷ শুরু হয়েছিল প্রতিবাদ৷ কেউ সোশাল মিডিয়ায় ক্ষোভ উগড়ে দিয়েছিলেন৷ কেউ পথে নেমে প্রতিবাদে সামিল হয়েছিলেন৷

Violence in Bangladesh
নিহত দীপুচন্দ্র দাসের পরিবারের সঙ্গে অধ্যাপক কুশলবরণ চক্রবর্তী ও অন্যরা (ছবি সৌজন্যে - ফেসবুক)

যদিও দীপুচন্দ্র দাসের এই মর্মান্তিক পরিণতি সম্ভবত বিস্মিত করেনি বাংলাদেশের সংখ্যালঘু হিন্দুদের৷ কারণ, তাঁদের উপর অত্যাচার সবসময়ই চলে, এমনটাই দাবি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃতের অধ্যাপক কুশলবরণ চক্রবর্তীর৷ যিনি বাংলাদেশে সনাতন বিদ্যার্থী পরিষদের প্রতিষ্ঠাতা এবং সম্মিলনী জাগরণ জোটের সহ-মুখপাত্র (এই জোটের মুখপাত্র চিন্ময়কৃষ্ণ দাস, যিনি এখন জেলবন্দি)৷

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের এই অধ্যাপকের কথায়, ‘‘দীপুর ঘটনাটা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়েছে৷ কিন্তু আরও অনেক নৃশংস ঘটনা ঘটেছে৷ সেগুলো প্রকাশ্যে আসেনি৷’’ তাঁর দাবি যে একেবারে অমূলক নয়, তার প্রমাণ মেলে দীপুচন্দ্র দাসের ঘটনার পরবর্তী আরও কয়েকটি ঘটনার দিকে চোখ রাখলে৷

জানুয়ারির শুরুতেই খোকনচন্দ্র দাস নামে এক ব্যবসায়ীকে মারধরের পর গায়ে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়েছিল৷ রাস্তার পাশের পুকুরে ঝাঁপ দিয়ে প্রাণে বাঁচার চেষ্টা করেছিলেন তিনি৷ তবে দিনতিনেক পর হাসপাতালে বছর পঞ্চাশের ওই ওষুধ ব্যবসায়ীর মৃত্যু হয়৷ এই ঘটনাটি ঘটেছিল বাংলাদেশের শরিয়তপুর জেলায়৷ এছাড়া ডিসেম্বরের 24 তারিখ অমৃত মণ্ডল নামে এক ব্যক্তিকে পিটিয়ে খুন করার অভিযোগ ওঠে৷ এই ঘটনাটি ঘটে বাংলাদেশের রাজবাড়ি শহরের পাংশা উপজেলায়৷

Violence in Bangladesh
বাংলাদেশে প্রতিবাদ আন্দোলন (ফাইল ছবি - এএনআই)

খোকনচন্দ্র দাসের যখন মৃত্যু হয়, তখনই বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিশ্চান ইউনিটি কাউন্সিলের মুখপাত্র কাজল দেবনাথ সংবাদমাধ্যমকে জানিয়েছিলেন যে ডিসেম্বর থেকে পাঁচজন খুন হয়েছে৷ এর পরও বাংলাদেশে সংখ্যালঘু হিন্দু হত্যার অভিযোগ উঠেছে৷ গত 12 জানুয়ারি সমীর দাস নামে এক অটোচালককে খুন করার অভিযোগ উঠেছে৷

এরপর 17 জানুয়ারি বাংলাদেশের একটি পেট্রল পাম্পের কর্মী রিপন সাহার উপর দিয়ে গাড়িয়ে চালিয়ে দেওয়ার অভিযোগ ওঠে৷ গাজিপুরে লিটনচন্দ্র ঘোষ নামে এক প্রৌঢ় ব্যবসায়ীকে পিটিয়ে খুন করার অভিযোগ ওঠে৷ তার পর গত শুক্রবার বাংলাদেশের নরসিংদীতে চঞ্চল ভৌমিক নামে এক যুবককে পুড়িয়ে মারার অভিযোগ উঠেছে৷

এছাড়াও অগ্নিসংযোগ থেকে মারধর-সহ একাধিক অভিযোগ প্রায়ই সামনে আসছে৷ চিন্ময় প্রভুর গ্রেফতারির প্রতিবাদ করতে গিয়ে হামলার শিকার হন স্বয়ং অধ্যাপক কুশলবরণ চক্রবর্তী৷ সেদিনের ঘটনা নিয়ে তিনি বলেন, ‘‘যেদিন চিন্ময় প্রভু গ্রেফতার হন, সেদিন আমি তাঁর সঙ্গে ছিলাম৷ তাঁকে গ্রেফতারের প্রতিবাদের পর আমরা শাহবাগে আসি৷ সেখানে প্রতিবাদ করছিলাম৷ তখনই আমাকে মারধর করা হয়৷ আমার বিরুদ্ধেও মিথ্যা মামলা দেওয়ার চেষ্টা করেছিল৷ এই যে আলিফ হত্যা মামলায় চিন্ময় প্রভুর নাম এক নম্বরে রেখেছে৷ আমার নাম 20 নম্বরে রাখার চেষ্টা করেছিল৷’’

Violence in Bangladesh
বাংলাদেশে বিক্ষোভ আন্দোলন (ফাইল ছবি - এএফপি)

হিংসাত্মক হামলাই শুধু নয়, এছাড়াও নানাভাবে সেদেশের সংখ্যালঘুদের উপর অত্যাচার হয় বলে অভিযোগ৷ 2024 সালের 5 অগস্ট শেখ হাসিনা বাংলাদেশ ছেড়ে চলে আসার মাসখানেকের মধ্যেই অন্তত 49 জন সংখ্যালঘু শিক্ষক-শিক্ষিকাকে পদত্যাগ করতে বাধ্য করার অভিযোগ ওঠে৷ পরে সংখ্যাটা আরও বেড়েছে বলে অভিযোগ৷

ড. কুশলবরণ চক্রবর্তীর কথায়, তিনি নিজেই বঞ্চিত হয়েছেন সংখ্যালঘুদের জন্য কাজ করেন বলে৷ তিনি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে অ্য়াসিস্ট্যান্ট প্রফেসর৷ তাঁর প্রমোশন বানচাল করে দেওয়া হয়েছে৷ এমনকী তাঁর অভিযোগ, বাংলাদেশে শুধু সংখ্যালঘু হিন্দু নয়, সংখ্যালঘু কাদিয়ানি থেকে সুফিরা-সহ আরও অনেকে আক্রান্ত৷

Violence in Bangladesh
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সরস্বতী পুজোয় সেখানকার সংস্কৃত বিভাগের সহকারি অধ্যাপক ড. কুশলবরণ চক্রবর্তী (ছবি সৌজন্যে - ফেসবুক)

ফেব্রুয়ারিতে বাংলাদেশে নির্বাচন৷ আর ভোট এলেই নাকি সেখানে সংখ্যালঘুদের উপর অত্যাচার বাড়তে শুরু করে৷ ইটিভি ভারত-এর কাছে এমনটাই বলছেন ড. কুশলবরণ চক্রবর্তী৷ তাঁর কথায়, ‘‘বাংলাদেশে হিন্দুদের উপর অত্যাচার সবসময়ই চলে৷ তবে নির্বাচনের আগে সবচেয়ে বেশি হয়৷ ’’

তাঁর বক্তব্যে স্পষ্ট যে শেখ হাসিনা বাংলাদেশ ছাড়ার পর সেখানে যে পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে, তার সঙ্গে সংখ্যালঘুদের উপর অত্যাচার বৃদ্ধির কোনও সম্পর্ক নেই৷ বরং এই ধরনের পরিস্থিতির মুখোমুখি তাঁরা দীর্ঘদিন ধরে হচ্ছেন৷ অধ্য়াপক চক্রবর্তী বলেন, ‘‘এটা ঠিক যে গত সরকারের আমলে হিন্দুদের অনেকের চাকরি হয়েছে৷ কিন্তু এই যে অনুভূতির সন্ত্রাস, ধর্মীয় অনুভূতির কথা বলে হিন্দুদের উপর আক্রমণ করা, এটা গত সরকারের আমলে তীব্র পর্যায়ে ছিল৷ এটা নতুন নয়৷’’

Violence in Bangladesh
বাংলাদেশের প্রধান উপদেষ্টা মহম্মদ ইউনূস৷ (ফাইল ছবি)

এর বাইরে বাঙালির গর্বের বিষয়গুলিকেও শেষ করে দেওয়া হচ্ছে বলেও তিনি অভিযোগ করেছেন৷ অধ্যাপক চক্রবর্তীর কথায়, ‘‘যে সকল বিষয় নিয়ে বাঙালিরা গর্ব করে, সেই বিষয়কেই প্রশ্নবিদ্ধ করা হচ্ছে৷ বাউল, লালন, রবীন্দ্রনাথ, নজরুলকে নিয়ে প্রশ্ন তোলা হচ্ছে৷ জীবনানন্দ দাশ, জগদীশচন্দ্র বসু, প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের নাম মুছে দেওয়া হয়েছে৷ ভূমিপুত্রদের নাম মুছে ফেললে পরবর্তী প্রজন্ম কী শিখবে?’’

পাশাপাশি তিনি তুলে ধরেছেন পরিসংখ্যান৷ জানিয়েছেন, 2001 থেকে 2025 সাল পর্যন্ত হাজার হাজার সংখ্যালঘুকে নিধন করা হয়েছে বাংলাদেশে৷ সংখ্যাটা দশ হাজারও হতে পারে৷ 2017 সালে বাংলাদেশের জনসংখ্যার দশ শতাংশ হিন্দু ছিল৷ 2022 সালে সেটা কমে দাঁড়িয়েছে সাত শতাংশে৷

পরিসংখ্যানের সঙ্গে সঙ্গে তিনি প্রশ্ন তুলেছেন৷ বলেছেন, ‘‘এটা কার আমলে কমেছে? হাসিনার আমলে৷ সেই সময় খবরে বেরিয়েছিল প্রতি দশকে 15 লক্ষ করে হিন্দু কমেছে৷ এটা সরকারি হিসেব৷ বেসরকারি হিসেবে আরও বেশি৷ এই নিয়ে শেখ হাসিনা কোনও পদক্ষেপ করেছেন? কোনও কমিশন করেছেন? বাইশে যখন রিপোর্ট এল, তখন কি সংখ্যালঘু কমিশন করা যেত না?’’

Violence in Bangladesh
বাংলাদেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা (ফাইল ছবি)

অধ্যাপক চক্রবর্তী আরও বলেন, ‘‘একটা রাষ্ট্রে সংখ্যালঘুদের জন্য একটা নিরাপত্তার ব্যবস্থা থাকতে হয়৷ একটা মন্ত্রক থাকতে হয়৷ একটা কমিশন থাকতে হয়৷ বাংলাদেশে আমাদের জন্য বলার কেউ নেই৷ আর পুলিশের কাছে সবকিছুর একটা বয়ান তৈরি থাকে৷ কখনও তারা ডাকাতির কথা বলে, কখনও চাঁদাবাজির কথা বলে, কখনও চরমপন্থী বলে৷ আগের থেকে যদি দেশের প্রশাসন বয়ান দিয়ে অপরাধীদের অপরাধ কমিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে, তাহলে তো অপরাধীরা অপরাধ করবেই৷’’

বাংলাদেশে মৌলবাদের যে মহীরুহ দেখা যাচ্ছে, তার বীজবপন শেখ হাসিনার আমলেই হয়েছিল বলে এই অধ্যাপকের অভিযোগ৷ কুশলবরণ চক্রবর্তী বলেন, ‘‘আজ মহীরুহর বিষাক্ত ফলগুলিকে দেখা যাচ্ছে৷ কিন্তু এই গাছকে অনেক আগেই রোপণ করা হয়েছে৷ সেই গাছগুলিকে বড় হতে সাহায্য করেছেন শেখ হাসিনা৷ সেই কারণেই আজ এই অবস্থা৷’’

সামনেই বাংলাদেশের ভোট৷ সেই ভোটের অন্যতম মুখ্য চরিত্র হিসেবে হাজির হয়েছেন বিএনপি নেতা তারেক রহমান৷ হয়তো ভবিষ্যতে বাংলাদেশের রাশ তাঁর হাতেই থাকবে৷ তাই এই পরিস্থিতিতে প্রশ্ন উঠছে, বাংলাদেশ থেকে মৌলবাদের মহীরুহ কি উপড়ে ফেলতে পারবেন তারেক রহমান?

Violence in Bangladesh
জনতাকে অভিবাদন জানাচ্ছেন বিএনপি-র তারেক রহমান৷ (ফাইল ছবি - এএনআই)

অধ্যাপক কুশলবরণ চক্রবর্তী কিন্তু আশাবাদী৷ তিনি বলছেন, ‘‘আশাবাদী তো হতেই হবে৷’’ এর পর তাঁর সংযোজন, ‘‘আগের তারেক রহমান আর এখনকার তারেক রহমান এক নয়৷ এই তারেক রহমান অনেক বেশি পরিণত৷ তিনি সকলকে নিয়ে চলার কথা বলেছেন৷ বাংলাদেশে অবিশ্বাসী কোনও মানুষকে কেউ স্বীকৃতি দেয় না৷ তিনি বিশ্বাসী ও অবিশ্বাসী সকলকে নিয়ে চলার কথা বলেছেন৷ এটা বাংলাদেশে এর আগে কেউ বলেননি৷ উনি যা বলছেন, সেই দৃষ্টিভঙ্গি থেকে কাজ করেন, তাহলে পজিটিভ কিছু হতে পারে৷’’

যদিও সরকারিভাবে কিছু হোক না-হোক, নিজেদের রক্ষার্থে বাঙালি হিন্দুদের আরও বেশি করে ঐক্যবদ্ধ হওয়া উচিত বলে মনে করেন অধ্যাপক চক্রবর্তী৷ তাঁর কথায়, ‘‘আমাদের কোনও অভিভাবক নেই বলেই এত অত্যাচার সহ্য করতে হচ্ছে৷ আমাদের তো কেউ নেই৷ বাঙালি হিন্দুর দুঃখ বেদনাকে বাঙালি হিন্দুকেই দেখতে হবে৷’’ তাই তিনি চান হিন্দু-বৌদ্ধ রাষ্ট্রগুলির উচিত সম্মিলীত আন্তর্জাতিক সংগঠন তৈরি হোক, যে সংগঠনের কাছ থেকে বিপদের সময় সাহায্য পাওয়া যাবে৷

কিন্তু বাংলাদেশের বর্তমান পরিস্থিতিতে সংখ্যালঘু হিন্দুদের উপর অত্যাচারের যে অভিযোগ উঠছে, তা নিয়ে ভারতে প্রতিবাদ হচ্ছে৷ অধ্যাপক চক্রবর্তী যে বাঙালি হিন্দুদের পাশে থাকার আহ্বান জানাচ্ছেন, সেই প্রেক্ষাপটে বলা যায় যে পশ্চিমবঙ্গে অবশ্য প্রতিবাদ-বিক্ষোভের ঘটনা ঘটেছে৷ এই ইস্যুতে পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী কলকাতায় স্থিত বাংলাদেশের ডেপুটি হাইকমিশনে যান এবং সেখানে ডেপুটি হাইকমিশনারের সঙ্গে দেখা করেন৷

Violence in Bangladesh
বাংলাদেশে সংখ্যালঘু নির্যাতনের প্রতিবাদে কলকাতায় বিক্ষোভ (ফাইল ছবি)

যদিও ভারতের পাশে থাকা না-থাকা নিয়ে ভাবতে চান না ড. কুশলবরণ চক্রবর্তী৷ তাঁর কথায়, ‘‘ভারতের ভূমিকা নিয়ে কিছু বলব না৷ আমি চাই, আমরা বাংলাদেশে প্রতিবাদ করব৷ প্রয়োজনে রাষ্ট্রসংঘে জানাব৷ হিন্দুদের সমস্যা হিন্দুকেই দেখতে হবে৷’’

আগামী 12 ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশে নির্বাচন৷ উপদেষ্টা সরকারের হাত থেকে দায়িত্ব নেবে গণতান্ত্রিক উপায়ে নির্বাচিত সরকার৷ তার পরও কি পরিস্থিতি বদল হবে? বাংলাদেশের সংখ্যালঘুদের উপর অত্যাচারের অভিযোগ কি কমবে? উত্তর লুকিয়ে সময়ের গর্ভে৷

আরও পড়ুন -

  1. ফের হিন্দু হত্যা বাংলাদেশে, এবার রিকশা চালককে কুপিয়ে খুন
  2. বাংলাদেশে হিন্দু ব্যবসায়ী খুনের প্রতিবাদে মানববন্ধন, ভারতীয়দের ওর্য়াক পারমিট বাতিলের দাবি
  3. ফের বাংলাদেশ হিন্দু খুন, ব্যবসায়ী-সাংবাদিককে ডেকে মাথায় গুলি দুষ্কৃতীদের
  4. নিহত হিন্দু শ্রমিকের পরিবারের দায়িত্ব নেবে বাংলাদেশ সরকার, জানালেন উপদেষ্টা

TAGGED:

BANGLADESH
HINDU
MINORITES
বাংলাদেশের সংখ্যালঘু হিন্দু
VIOLENCE IN BANGLADESH

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.