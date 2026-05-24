হজের সময় সৌদিতে গরু কুরবানিতে জরি নিষেধাজ্ঞা ? কারণ খুঁজল ইটিভি ভারত

হজের সময় সৌদিতে গরু কুরবানিতে জরি নিষেধাজ্ঞা ? কারণ খুঁজল ইটিভি ভারত
গরু বা উটের কুরবানির উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে সৌদি প্রশাসন । কেন এমন সিদ্ধান্ত ? পড়ুন মক্কা থেকে লেখা খুরশিদ ওয়ানির প্রতিবেদন ।
Published : May 24, 2026 at 11:19 PM IST
মক্কা, 24 মে: হজযাত্রার মধ্যেই অনুষ্ঠিত হতে চলা ইদ উল-আদহায় গরু বা উটের কুরবানির উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে সৌদি প্রশাসন । কয়েক হাজার বছর আগে ইসলাম ধর্মের অন্যতম প্রধান নবি হজরত ইব্রাহিমের শুরু করা এই ধর্মীয় প্রথায় এখন শুধু ভেড়ার কুরবানি করা যায় । 84 ঘণ্টা ধরে চলতে থাকা এই ধর্মীয় আয়োজন বিশ্বের মুসলিম সম্প্রদায়ের কাছে বিশেষ পবিত্র উৎসব ।
কথা হচ্ছিল সিরাজ মহম্মদ আলফেলালির সঙ্গে । তিনি রাষ্ট্রচালিত এক কসাই খানার জেনারেল ম্যানেজার । হজের সময় এখানে বিপুল পরিমাণে 'রেড মিট' সংগ্রহ করে রাখা হয় । পরিমাণের দিক থেকে যার সঙ্গে শুধু সৌদি নয় গোটা পৃথিবীর অন্য কোনও কসাই খানার তুলনা চলে না । আলফেলি বলেন, "হজের সময় গরু বা উটের কুরবানির উপর সরকার নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে । 2019 সালে করোনা অতিমারির সময় থেকে আকারে বড় এমন পশুর কুরবানি বন্ধ রাখা হয়েছে। "
কুরবানি দেওয়ার পদ্ধতিতেও বদল এসেছে । চিরাচরিত রীতির বদলে আধুনিক যন্ত্রের সাহায্য় নেওয়া হচ্ছে । এই কসাই খানা তৈরি হয়েছে পবিত্র মীনা উপত্য়কার কাছে । এখান থেকে একটি নির্দিষ্ট সময়ে প্রার্থনার মাধ্যমে হজযাত্রা শুরু হয় । পাঁচদিনের যাত্রা শেষে হজ যাত্রায় এসেছেন এমন প্রতিটি মানুষ একটি করে কুরবানি দিয়ে থাকেন । যাত্রাকে স্মরণীয় করে রাখতেই এই উদ্যোগ ।
সাংবাদিকদের কসাই খানা ঘুরিয়ে দেখান আলফেলি । গোটা প্রক্রিয়াটি কীভাবে সম্পন্ন হচ্ছে সেটাও সবিস্তারে বুঝিয়ে দেন । কুরবানির আগে প্রতিটি ভেড়ার শারীরিক পরীক্ষা হয় । কুরবানি শেষে মাংস সংরক্ষণের আগেও আরও একবার পরীক্ষা ব্যবস্থা আছে । 20টি রেফ্রিজেটারে মাংস সংরক্ষণের ব্যবস্থা আছে । এখানে গড়ে দশ লক্ষ ভেড়ার যবাই হয় । প্রতিটির জন্য 720 সৌদি রিয়েল দিতে হয় হজ যাত্রীদের।
কুরবানির এই নয়া পদ্ধতি এবং তার সঙ্গে সম্পৃক্ত নানা বিষয়কে লক্ষ্য করে অতীতের সঙ্গে বর্তমানের ফারাকটা ভালো বোঝা যায় । অতীতে চিরাচরিত পদ্ধতি মেনে কুরবানির ব্যবস্থা ছিল । হজযাত্রীরা দাঁড়িয়ে থেকে কুরবানির ব্যবস্থা করতেন । এখন আর তা হয় না । আলফেলি জানালেন, বর্তমান ব্যবস্থার বেশিটাই অনলাইনে । হজযাত্রীরা অনলাইনে বুকিং করেন । তারপর কুরবানি বাবদ যে অর্থ ধার্য করা আছে সেটা দেন । তাঁদের মোবাইলে মেসেজ পাঠিয়ে কুরবানির সময় জানিয়ে দেওয়া হয় । এই সময়টাকে মাথায় রেখেই তাঁরা নিজেদের যাত্রার বাকিটা পরিকল্পনা করেন । মেসেজের পাশাপাশি বিভিন্ন দেশের জন্য থাকা আলাদা কমিশন অফিসের মাধ্যমেও সংশ্লিষ্ট দেশের যাত্রীর কাছে খবর পৌঁছে দেওয়া হয় ।
পশুদের মাংস দীর্ঘদিন ফ্রিজে রেখে দেওয়া হয় না । হজযাত্রীরা তাঁদের যাত্রা শেষ করার সঙ্গে সঙ্গেই হাদি এবং আহাদি আধিকারিকরা বিশ্বের বিভিন্ন দেশে মাংস বিতরণের কাজ শুরু করেন । কোন কোন দেশে পাঠানো হবে সেটা ঠিক করার পদ্ধতি আছে । আলফেলির কথায়, " 37টি মুসলিম প্রধান দেশে মাংস পৌঁছ দেওয়া হয় । কোনও কোনও দেশের সরকার সরাসরি সৌদি প্রশাসনের সঙ্গে যোগাযোগ করে । কখনও কখনও আমরা রাষ্ট্রসঙ্ঘের দারিদ্র্য সূচক থেকে অনুমান করার চেষ্টা করি দুনিয়ার মধ্যে সবচেয়ে বেশি গরিব মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষ কোথায় বাস করেন ।"
কুরবানির পর পশুদের দেহ আগে পরিত্যক্ত জায়গায় ফেলে দেওয়া হত । এখন সেই ব্যবস্থাও বদলে গিয়েছে । সৌদির ন্যাশনাল সেন্টার ফর ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট মক্কা শহরেই এক বিশেষ প্রকল্প শুরু করেছে । তার সাহায্যে পশুর দেহ প্রক্রিয়াকরণ করা কসাই খানাগুলির কাছে সহজ হয়েছে । আলফেলি বলেন, “এই প্রকল্পটি এক নিবিড় পরিচালন ব্যবস্থা ব্যবহার করে । পশুর রক্ত, চর্বি এবং অঙ্গপ্রত্যঙ্গের প্রক্রিয়াকরণ, হাড় চূর্ণ করা এবং স্বয়ংক্রিয় দুর্গন্ধ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা তৈরি এই প্রকল্পের অংশ । এই ব্যবস্থায় বছরে 2500 টন পর্যন্ত কঠিন ও তরল বর্জ্য প্রক্রিয়াজাত করা হয়। পিপিপি মডেলে তৈরি এই প্রকল্পের মূল লক্ষ্য বর্জ্য থেকে মূল্যবান এবং বাজারে গুরুত্ব আছে এমন সামগ্রী তৈরি করা । মনে রাখতে হবে এই বর্জ্য পশুর মোট ওজনের প্রায় 45 শতাংশ ।"