ল্যাব কর্মীর নিউমোনিক প্লেগ-এ মৃত্যু, রাশিয়ার কাছে ব্যাখ্যা চাইল WHO

ল্যাব কর্মীর নিউমোনিক প্লেগ-এ মৃত্যু, রাশিয়ার কাছে ব্যাখ্যা চাইল WHO
পরিস্থিতি বর্তমানে সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে আছে বলে ঘোষণা করেছে রাশিয়া ৷ যদিও, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO) বিষয়টি আরও স্পষ্ট করার জন্য রাশিয়ার থেকে আরও তথ্য চেয়েছে।
By ANI
Published : October 7, 2026 at 10:25 AM IST
জেনেভা (সুইৎজারল্যান্ড), 7 অক্টোবর: রাশিয়ার ইরকুটস্ক অঞ্চলে এক গবেষণাগার কর্মীর 'তীব্র নিউমোনিয়া'য় মৃত্যুর ঘটনায় বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO) রুশ কর্তৃপক্ষের কাছে আরও তথ্য চেয়েছে। সংস্থাটি জানিয়েছে যে, নিউমোনিক প্লেগের (Pneumonic Plague) সংস্পর্শে আসার সম্ভাব্য ঘটনা নিয়ে যেসব পরস্পরবিরোধী তথ্য পাওয়া যাচ্ছে, আন্তর্জাতিক স্বাস্থ্য বিধিমালা অনুযায়ী সেগুলোর বিষয়ে স্পষ্ট ব্যাখ্যা প্রয়োজন।
বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার ডিরেক্টর জেনারেল টেড্রোস আধানম গেব্রেইয়েসাস (Tedros Adhanom Ghebreyesus) উদ্বেগ প্রকাশ করে বলেছেন যে, তিনি গুরুতর নিউমোনিয়ার কারণ সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য এবং ওই অঞ্চলের ‘অ্যান্টি-প্লেগ রিসার্চ ইনস্টিটিউট’-এ সম্ভাব্য নিউমোনিক প্লেগের সংস্পর্শে আসার খবরটি সম্পর্কে স্পষ্ট ব্যাখ্যা চেয়েছেন। যদিও, মৃত ব্যক্তির সংস্পর্শে আসা ব্যক্তিদের মধ্যে কোনও উচ্চ-ঝুঁকিপূর্ণ জীবাণু এখনও পর্যন্ত শনাক্ত করা যায়নি বলেই জানা গিয়েছে।
Since the first media reports, @WHO has been actively following up on the reported death of a laboratory worker at the Irkutsk Antiplague Research Institute in Irkutsk oblast, Russian Federation. The individual died on 2 October 2026 after being hospitalised with severe pneumonia. Initial media reports suggested pneumonic plague following an alleged accidental laboratory exposure. In response to WHO’s verification request under the International Health Regulations, the Russian health authorities reported that no case of plague had recently been registered in Irkutsk oblast. They informed WHO that an epidemiological investigation had been conducted, preventive and control measures implemented, and identified contacts placed under medical observation and tested. They reported that no high-threat pathogens had been detected among the contacts and that medical observation of all identified contacts had been completed. WHO has remained in contact with the Russian health authorities and has offered technical support. WHO has requested further information to clarify the cause of the severe pneumonia, the pathogen that prompted the public health measures, and media reports of a second employee with pneumonia of undetermined cause. Timely, complete and transparent information sharing under the International Health Regulations is essential to clarify conflicting reports and enable an accurate assessment of potential public health risks.— Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) October 6, 2026
এক্স (X)-এ দেওয়া এক পোস্টে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার ডিরেক্টর জেনারেল বলেন, "গণমাধ্যমে প্রথম খবর প্রকাশের পর থেকেই WHO রাশিয়ার ইরকুটস্ক ওব্লাস্টের 'ইরকুটস্ক অ্যান্টিপ্লেগ রিসার্চ ইনস্টিটিউট'-এর একজন ল্যাবরেটরি কর্মীর মৃত্যুর বিষয়টি নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করছে। গুরুতর নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তির পর 2 অক্টোবর, 2026 তারিখে ওই ল্যাব-কর্মীর মৃত্যু হয়। গণমাধ্যমের প্রাথমিক খবরে বলা হয়েছিল যে, ল্যাবরেটরিতে অসাবধানতাবশত কোনও কিছুর সংস্পর্শে আসার ফলে তিনি নিউমোনিক প্লেগে (Pneumonic Plague) আক্রান্ত হয়েছিলেন।"
ঘটনাটির গুরুত্ব বিবেচনা করে রাশিয়ার জাতীয় স্বাস্থ্য সংস্থা একটি তদন্ত শুরু করেছে। মৃতার জৈবিক নমুনা পরীক্ষা করে তার কাজের সঙ্গে সম্পর্কিত কোনও ক্ষতিকর ব্যাকটেরিয়া বা জীবাণু পাওয়া যায়নি। রাশিয়ান কর্মকর্তাদের মতে, মৃতার সংস্পর্শে আসা সকল ব্যক্তিকে অবিলম্বে চিকিৎসাধীন পর্যবেক্ষণে রাখা হয়েছে। তদন্ত চলাকালীন, সংস্পর্শে আসা কারও মধ্যেই সংক্রমণ বা জীবাণুর কোনও লক্ষণ প্রকাশ পায়নি এবং সংশ্লিষ্ট সকল ব্যক্তির চিকিৎসাধীন পর্যবেক্ষণে ইতিমধ্যেই শেষ হয়েছে।
পরিস্থিতি বর্তমানে সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে আছে বলে ঘোষণা করেছে রাশিয়া ৷ যদিও, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO) বিষয়টি আরও স্পষ্ট করার জন্য রাশিয়ার থেকে আরও তথ্য চেয়েছে। WHO নিউমোনিয়ার সঠিক কারণ নির্ণয় করতে এবং আরেকজন কর্মী অসুস্থ হয়ে পড়ার বিষয়ে গণমাধ্যমের প্রতিবেদনগুলির বিষয়ে জানতে প্রযুক্তিগত তথ্য চেয়েছে।
নিউমোনিক প্লেগ কতটা বিপজ্জনক?
বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (WHO) থেকে পাওয়া তথ্য অনুযায়ী, প্লেগ একটি ব্যাকটেরিয়াজনিত রোগ। নিউমোনিক প্লেগকে এর সবচেয়ে সংক্রামক এবং মারাত্মক রূপ হিসেবে বিবেচনা করা হয়, যা বাতাসের মাধ্যমে দ্রুত এক ব্যক্তি থেকে অন্য ব্যক্তিতে ছড়িয়ে পড়ে। সময়মতো অ্যান্টিবায়োটিক পাওয়া না গেলে এটি প্রাণঘাতী হতে পারে।