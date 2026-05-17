বাড়ছে ইবোলা ভাইরাসের প্রাদুর্ভাব, বিশ্বজুড়ে জরুরি অবস্থা ঘোষণা করল WHO
ইতিমধ্য়েই 300-রও বেশি সন্দেহভাজন আক্রান্ত হয়েছেন এই ভাইরাসে ৷ পাশাপাশি এখনও পর্যন্ত 88 জনের মৃত্যু হয়েছে বলে খবর ৷
Published : May 17, 2026 at 11:56 AM IST
নাইজেরিয়া, 17 মে: 300-রও বেশি সন্দেহভাজন আক্রান্ত ৷ মৃত্যু হয়েছে 88 জনের ৷ আর এরপরই বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO) রবিবার কঙ্গো ও উগান্ডায় ইবোলা রোগের প্রাদুর্ভাবকে আন্তর্জাতিক উদ্বেগ এবং জনস্বাস্থ্যে জরুরি অবস্থা হিসেবে ঘোষণা করেছে । বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার ডিরেক্টর জেনারেল তেদ্রোস আধানম ঘেব্রেইসাস বিষয়টি জানিয়েছেন ৷
এক্স হ্যান্ডেলের একটি পোস্টে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা জানিয়েছে, ইবোলার প্রাদুর্ভাবকে এখনই কোভিড-19-এর মতো 'মহামারী জরুরি অবস্থা' ঘোষণা করার মতো নয় ৷ তাই 'হু' আন্তর্জাতিক সীমান্ত বন্ধ না করারও পরামর্শ দিয়েছে । ইবোলা অত্যন্ত সংক্রামক রোগ ৷ বমি, রক্ত বা বীর্যের মতো শারীরিক তরলের মাধ্যমে এটি দ্রুত ছড়িয়ে পড়তে পারে । এই রোগের সংক্রমণ বিরল হলেও, এটি অত্যন্ত গুরুতর এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই প্রাণঘাতী ।
স্বাস্থ্য কর্তৃপক্ষ নিশ্চিত করেছে, বর্তমান প্রাদুর্ভাব 'বুন্দিবুগিও ভাইরাস' (Bundibugyo virus) দ্বারা সৃষ্ট । এটি ইবোলা রোগের একটি বিরল ধরন ৷ একই সঙ্গে এর জন্য এখনও অনুমোদিত কোনও চিকিৎসা পদ্ধতি বা টিকা নেই । যদিও কঙ্গো ও উগান্ডায় ইবোলার 20টিরও বেশি প্রাদুর্ভাব দেখা দিয়েছে ৷ তবুও এই নিয়ে মাত্র তৃতীয়বারের মতো বুন্দিবুগিও ভাইরাসের সংক্রমণের খবর পাওয়া গেল । বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা জানিয়েছে, মোট আক্রান্তদের মধ্যে মাত্র দুটি ঘটনা ছাড়া বাকি সবকটিই কঙ্গোতে ঘটেছে ৷ ওই দুটি ঘটনা প্রতিবেশী দেশ উগান্ডায় শনাক্ত করা হয়েছিল ৷
শুক্রবার আধিকারিকরা সর্বপ্রথম কঙ্গোর পূর্বাঞ্চলীয় প্রদেশ 'ইতুরি'-তে (Ituri) এই রোগের বিস্তারের খবর জানিয়েছেন । ইতুরি উগান্ডা ও দক্ষিণ সুদানের সীমান্তের কাছাকাছি অবস্থিত ৷ শনিবার 'আফ্রিকা সেন্টারস ফর ডিজিজ কন্ট্রোল অ্যান্ড প্রিভেনশন' (Africa CDC) 336 জন সন্দেহভাজন আক্রান্ত এবং 87 জনের মৃত্যুর তথ্য প্রকাশ করেছে । 'হু' ডিরেক্টর তেদ্রোস বলেন, "বর্তমানে এই ঘটনার সঙ্গে সম্পর্কিত প্রকৃত আক্রান্তের সংখ্যা এবং ভৌগোলিক বিস্তৃতি সম্পর্কে কোনও নিশ্চয়তা নেই । তাছাড়াও, পরিচিত বা সন্দেহভাজন আক্রান্তদের সঙ্গে সংক্রমণের মহামারী-সংক্রান্ত যোগসূত্র সম্পর্কে আমাদের ধারণা এখনও সীমিত ।"
শনিবার উগান্ডার তরফে সংক্রমণের ঘটনা নিশ্চিত করে জানানো হয়, ওই রোগী কঙ্গো থেকে সংক্রমিত হয়ে তাদের দেশে এসেছিলেন । তারা আরও জানায়, উগান্ডার রাজধানী কাম্পালার একটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ওই রোগীর মৃত্যু হয়েছে । এদিকে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা জানিয়েছে, কাম্পালায় দ্বিতীয় আরও একটি সংক্রমণের ঘটনাও শনাক্ত করা হয়েছে । 'হু' আরও উল্লেখ করেছে, এই দুটি ঘটনার মধ্যে দৃশ্যত কোনও পারস্পরিক যোগসূত্র ছিল না ৷ তবে আক্রান্ত দুই রোগীই কঙ্গো থেকে সেখানে গিয়েছিলেন ।
2007-08 সালের প্রাদুর্ভাবে উগান্ডার 'বুন্দিবুগিও' জেলায় সর্বপ্রথম এই ভাইরাসের উপস্থিতি শনাক্ত করা হয়েছিল ৷ সেই প্রাদুর্ভাবে 149 জন আক্রান্ত হন এবং 37 জনের মৃত্যু হয় । দ্বিতীয়বারের মতো এই ভাইরাসের সংক্রমণ দেখা দেয় 2012 সালে কঙ্গোর 'ইসিরো' (Isiro) শহরে ৷ সেখানে 57 জন আক্রান্ত এবং 29 জনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গিয়েছিল ।
ভাইরাস ছড়িয়ে পড়ার উচ্চ ঝুঁকি -
এটি ডিআরসি (DRC)-তে আঘাত হানা ইবোলা প্রাদুর্ভাবের 17তম ঘটনা ৷ এই বিষয়ে আধিকারিকরা রোগটি ছড়িয়ে পড়ার উচ্চ ঝুঁকির বিষয়ে সতর্কবার্তা দিয়েছেন । বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO) জানিয়েছে, আক্রান্ত ব্যক্তির প্রকৃত সংখ্যা এবং ভৌগোলিকভাবে রোগটি কতটা ছড়িয়েছে সে বিষয়ে উল্লেখযোগ্য অনিশ্চয়তা বিদ্যমান ।
তবে সংস্থাটি আরও উল্লেখ করেছে যে, প্রাথমিক নমুনাগুলোর মধ্যে সংক্রমণের উচ্চ হার, দুটি ভিন্ন দেশে ইবোলা আক্রান্ত রোগী শনাক্ত হওয়ার বিষয়টি এবং সন্দেহভাজন রোগীর সংখ্যা বৃদ্ধির খবর সবকিছুই এমন একটি সম্ভাব্য প্রাদুর্ভাবের দিকে ইঙ্গিত করছে, যা বর্তমানে শনাক্ত ও প্রকাশিত তথ্যের চেয়ে অনেক বেশি ব্যাপক হতে পারে ৷ এর ফলে স্থানীয় ও আঞ্চলিক পর্যায়ে রোগটি ছড়িয়ে পড়ার উল্লেখযোগ্য ঝুঁকি রয়েছে ।
ইবোলার সর্বশেষ প্রাদুর্ভাবটি গত অগস্ট মাসে দেশটির মধ্যাঞ্চলে দেখা দিয়েছিল ৷ যদিও গত 50 বছরে টিকা ও চিকিৎসার ক্ষেত্রে ব্যাপক অগ্রগতি সাধিত হয়েছে, তবুও এই রোগে আফ্রিকাজুড়ে প্রায় 15,000 মানুষের প্রাণহানি ঘটেছে । আগস্টের সেই প্রাদুর্ভাবে অন্তত 34 জনের মৃত্যু হয়েছিল; পরবর্তীতে ডিসেম্বর মাসে রোগটিকে সম্পূর্ণ নির্মূল হিসেবে ঘোষণা করা হয় ।
2018 থেকে 2020 সালের মধ্যবর্তী সময়ে ডিআরসি-তে ইবোলার যে প্রাদুর্ভাব দেখা দিয়েছিল ৷ যা ছিল দেশটির ইতিহাসে সবচেয়ে প্রাণঘাতী ঘটনা ৷ তাতে প্রায় 2,300 মানুষের মৃত্যু হয়েছিল । ধারণা করা হয় যে, বাদুড় থেকেই ইবোলা ভাইরাসের উৎপত্তি হয়েছে ৷ এই ভাইরাস আক্রান্ত ব্যক্তির শরীরে তীব্র রক্তক্ষরণ এবং বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের কার্যক্ষমতা নষ্ট (organ failure) হওয়ার মতো মারাত্মক উপসর্গ সৃষ্টি করতে পারে । বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার তথ্যমতে, গত অর্ধশতাব্দী ধরে ইবোলার বিভিন্ন প্রাদুর্ভাবের ক্ষেত্রে আক্রান্ত ব্যক্তিদের মধ্যে মৃত্যুর হার 25 থেকে 90 শতাংশ পর্যন্ত দেখা গিয়েছে ।
আক্রান্ত ব্যক্তির শরীরের তরল পদার্থ কিংবা রক্তের সংস্পর্শে আসার মাধ্যমেই এই ভাইরাস এক ব্যক্তি থেকে অন্য ব্যক্তিতে ছড়িয়ে পড়ে । তবে আক্রান্ত ব্যক্তি কেবল তখনই অন্যদের জন্য সংক্রামক হয়ে ওঠেন, যখন তাঁর শরীরে রোগের উপসর্গগুলো প্রকাশ পেতে শুরু করে । এই ভাইরাসের সুপ্তাবস্থা বা ইনকিউবেশন পিরিয়ড 21 দিন পর্যন্ত স্থায়ী হতে পারে ।
বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার জরুরি অবস্থা ঘোষণার উদ্দেশ্য হল, দাতা সংস্থা ও দেশগুলোকে পদক্ষেপ নিতে উৎসাহিত করা । তবে, পূর্ববর্তী ঘোষণাগুলোর প্রতি বিশ্বব্যাপী প্রতিক্রিয়া মিশ্র ছিল । 2024 সালে যখন বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা কঙ্গো এবং আফ্রিকার অন্যান্য স্থানে এম পক্সের প্রাদুর্ভাবকে বিশ্বব্যাপী জরুরি অবস্থা হিসেবে ঘোষণা করে, তখন বিশেষজ্ঞরা বলেছিলেন যে, এটি ক্ষতিগ্রস্ত দেশগুলোতে রোগ নির্ণয় পরীক্ষা, ওষুধ এবং টিকার মতো সরবরাহ দ্রুত পৌঁছে দিতে তেমন কোনও ভূমিকা রাখেনি ।