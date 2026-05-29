কঙ্গোয় পৌঁছে WHO প্রধান জানালেন, ইবোলা প্রতিরোধ করা সম্ভব

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা সতর্ক করে জানিয়েছে যে, এই প্রাদুর্ভাবের প্রকৃত বিস্তার সম্ভবত আরও অনেক বেশি বলে মনে করা হচ্ছে ৷

WHO প্রধান জানালেন—ইবোলা প্রতিরোধ করা সম্ভব (ফাইল ছবি)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : May 29, 2026 at 2:53 PM IST

কিনশাসা (কঙ্গো), 29 মে: রাষ্ট্রসঙ্ঘের স্বাস্থ্য বিষয়ক প্রধান বৃহস্পতিবার জানিয়েছেন, ডেমোক্রেটিক রিপাবলিক অফ কঙ্গোতে ইবোলা প্রাদুর্ভাবে ইতিমধ্যে 200 জনেরও বেশি মানুষের মৃত্যু হয়েছে ৷ তবে তা থামানো সম্ভব। অত্যন্ত সংক্রামিত এই রোগের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের তদারকি করতে তিনি এদিন সেই দেশে পৌঁছন। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (WHO) প্রধান টেড্রোস আধানম গেব্রেইসাসের বিমান বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় কঙ্গোর রাজধানী কিনশাসায় অবতরণ করে। শুক্রবার তিনি ডিআরসি-র (DRC) উত্তর-পূর্বাঞ্চলে অবস্থিত ইতুরি প্রদেশে যাবেন ৷ যা এই মহামারীর মূল কেন্দ্রস্থল হিসেবে চিহ্নিত।

টেড্রোস বলেন, "এই প্রাদুর্ভাব থামানো সম্ভব।" তিনি আরও যোগ করেন যে, এই প্রাদুর্ভাব মোকাবিলায় বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ভ্রমণ নিষেধাজ্ঞা মানে না ৷ কারণ এ ধরনের পদক্ষেপ খুব একটা কাজে আসে না। এর আগে তিনি বলেছিলেন, "আমরা সবাই মিলে এই প্রাদুর্ভাবকে জয় করব ৷ আপনাদের সহায়তা করার জন্য আমার সাধ্যের মধ্যে সবকিছু করব ৷" বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার 24 মে পর্যন্ত পরিসংখ্যান অনুযায়ী, 15 মে ইবোলা প্রাদুর্ভাব ঘোষণার পর থেকে ডিআরসি-তে 1000-এরও বেশি নিশ্চিত ও সন্দেহভাজন রোগীর মধ্যে 10 জনের মৃত্যু নিশ্চিত করেছে ৷ 223 জনের মৃত্যু ইবোলাজনিত বলে সন্দেহ করা হচ্ছে ৷

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা সতর্ক করে জানিয়েছে যে, এই প্রাদুর্ভাবের প্রকৃত বিস্তার সম্ভবত আরও অনেক বেশি বলে মনে করা হচ্ছে ৷ বেশ কিছুদিন ধরেই এটি লোকচক্ষুর আড়ালে বা অলক্ষ্যে ছড়িয়ে পড়ছিল ৷ 10 কোটিরও বেশি জনসংখ্যা অধ্যুষিত মধ্য আফ্রিকার বিশাল এই দেশটিতে ইবোলা প্রাদুর্ভাবের এটি হলো 17তম নথিভুক্ত ঘটনা। প্রাদুর্ভাবের মূল কেন্দ্রস্থলটি দেশের পূর্বাঞ্চলে অবস্থিত। এটি একটি খনিজ-সমৃদ্ধ অঞ্চল, যা গত তিন দশকেরও বেশি সময় ধরে বিভিন্ন সশস্ত্র গোষ্ঠীর দ্বারা হিংসাত্মক ঘটনায় জর্জরিত ছিল ৷

গত দেড় বছর ধরে সেখানে লড়াই-সংঘাতের তীব্রতা ক্রমশ বৃদ্ধি পেয়েছে ৷ ইবোলার 'বুন্দিবুগিও' (Bundibugyo) স্ট্রেইন বা ধরনটির জন্য বর্তমানে কোনও টিকা বা চিকিৎসা পদ্ধতি নেই—যা এই বর্তমান প্রাদুর্ভাবের মূল কারণ। তবে আফ্রিকান ইউনিয়নের স্বাস্থ্য সংস্থার প্রধান বৃহস্পতিবার জানিয়েছেন যে, চলতি বছরের শেষের দিকেই এমন একটি টিকা প্রস্তুত হয়ে যাবে।

আফ্রিকা সেন্টারস ফর ডিজিজ কন্ট্রোল অ্যান্ড প্রিভেনশন (CDC)-এর প্রধান জঁ কাসেয়া একটি অনলাইন ব্রিফিংয়ে সাংবাদিকদের বলেন, "আমরা আপনাদের নিশ্চিত করে বলতে পারি যে, এই 2026 সালের শেষের দিকেই আফ্রিকা CDC নিশ্চিত করবে যেন আমাদের হাতে বুন্দিবুগিও-এর বিরুদ্ধে কার্যকর টিকা ও ওষুধ থাকে।"

তিনি আরও বলেন, "আমাদের নেতারা বিনিয়োগ করতে প্রস্তুত। আমরা প্রযুক্তিগত ও কৌশলগত—উভয় স্তরেই বিনিয়োগ করছি, যাতে টিকা তৈরির এই বিষয়টি নিশ্চিত করা যায়।" বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO) জানিয়েছে যে, তারা এই প্রাদুর্ভাবের কেন্দ্রস্থল ইতুরি প্রদেশের রাজধানী বুনিয়ার বিমানবন্দরে 4.6 টন ত্রাণ সহায়তা পাঠানো হয়েছে ৷ অন্যদিকে, ইউনিসেফ (UNICEF) কঙ্গোতে 100 টন ত্রাণ সহায়তা পাঠাচ্ছে ৷

