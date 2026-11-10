ঢিল ছোঁড়া দূরত্বে পরপর অঘটন, হোয়াইট হাউসে 'লকডাউন'

ঢিল ছোঁড়া দূরত্বে পরপর অঘটন, হোয়াইট হাউসে 'লকডাউন'
White House under lockdown: দুর্ঘটনার সময় নিজের কার্যালয় ওভাল অফিসে ছিলেন না মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ।
By PTI
Published : November 10, 2026 at 12:06 AM IST
ওয়াশিংটন, 9 নভেম্বর: হোয়াইট হাউসে আংশিক লকডাউন। আমেরিকার প্রেসিডেন্টের সরকারি বাসভবন থেকে ঢিল ছোড়া দূরত্বে একটি পথদুর্ঘটনার পরপরই এমন সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে । তবে শুধু পথদুর্ঘটনা নয় ওই একই সময় স্থানীয় পার্কের ব্যারিকেড টপকানোর চেষ্টা করেন এক ব্য়ক্তি । দুজনকেই গ্রেফতার করা হয়েছে। নিরাপত্তার দিকটা মাথায় রেখেই লকডাউন জারির সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় ।
জানা গিয়েছে, স্থানীয় সময় সোমবার সকাল দশটার সময় হোয়াইট হাউসের খুব কাছে থাকা একটি পার্কে এই দুর্ঘটনাটি ঘটেছে । নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে পার্কের কাছে থাকা একটি বোর্ডে ধাক্কা মারে গাড়িটি । পরে মার্কিন নিরাপত্তা বাহিনীর আধিকারিকদের সঙ্গে বচসায় জড়িয়ে পড়েন ওই গাড়ির চালক। তাঁকে গ্রেফতার করা হয়েছে ।
দুর্ঘটনার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে মানে 10 টা বেজে 2 মিনিটে মার্কিন প্রশাসন সিদ্ধান্ত নেয় হোয়াইট হাউসে আংশিক লকডাউন করা হবে । সংবাদ সংগ্রহের কাজে যাওয়া সাংবাদিকদের নিরাপদ আশ্রয় চলে যাওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয় । প্রায় 20 মিনিট পর তাঁদের হোয়াইট হাউস ছেড়ে চলে যেতে বলেন নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা আধিকারিকরা । সূত্রের খবর, এই গোটা পর্বে নিজের কার্যালয় ওভাল অফিসে ছিলেন না মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ।
পরে নিরাপত্তা বাহিনীর তরফে জারি করা বিবৃতিতে বলা হয়, হোয়াইট হাউসের কাছে লাফিয়েট পার্কের পাশে 16তম স্ট্রিটে সকাল দশটা নাগাদ একটি দুর্ঘটনা ঘটে । প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ব্যবস্থা নেয় পুলিশ ও নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা একাধিক বাহিনীর জওয়ানরা । চালক নিরাপত্তা আধিকারিকদের সঙ্গে বচসা করলে গ্রেফতারের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় । ওই একই সময় এই পার্কটির অন্য একদিকে থাকা ব্যারিকেড টপকানোর চেষ্টা করেন অন্য এক ব্যক্তি । তাঁকেও গ্রেফতার করা হয়েছে ।
এদিকে, গাড়ি দুর্ঘটনায় চালককে গ্রেফতার করার দৃশ্যটি অনেকেই ক্যামেরায় ধরে রেখেছেন । সেখানে তাঁকে চিৎকার করে আরাধ্য ঈশ্বর স্মরণ করতে দেখা গিয়েছে । চালককে গ্রেফতারের পাশাপাশি গাড়িটিকেও আটক করা হয়েছে । তাতে কোনও বিস্ফোরক আছে কি না সেটা পরীক্ষা করে দেখা হচ্ছে । সূত্র্রের খবর, বেশ কয়েকটি বিষয় খতিয়ে দেখা হবে । তারপর যদি দেখা যায় এখন আর বিপদের কোনও আশঙ্কা নেই তখন লকডাউন তোলা হবে ।