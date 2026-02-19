ইরানে ফের হামলার ইঙ্গিত ট্রাম্পের, চুক্তি করতে বলল হোয়াইট হাউস

ETV Bharat / international

ইরানের প্রেসিডেন্ট মাসুদ পেজেশকিয়ান জোর দিয়ে বলেছিলেন, "আমরা যুদ্ধ চাই না ৷" এও জানিয়েছিলেন, তেহরান মার্কিন দাবির কাছে নতি স্বীকার করতে পারবে না।

Trump military action on Iran
ইরানে ফের হামলার ইঙ্গিত ট্রাম্পের (ফাইল ছবি)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : February 19, 2026 at 3:19 PM IST

ওয়াশিংটন, 19 ফেব্রুয়ারি: ইরানের বিরুদ্ধে ফের সামরিক পদক্ষেপের ইঙ্গিত দিয়েছেন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। এরপরই বুধবার হোয়াইট হাউস সতর্ক করে দিয়ে জানিয়েছে, ইরানের উচিত হবে আমেরিকার সঙ্গে চুক্তি করা ৷ গত মাসে বিক্ষোভকারীদের উপর মারাত্মক দমন-পীড়নের জন্য ট্রাম্প বারবার ইরানের বিরুদ্ধে সামরিক পদক্ষেপের হুমকি দেওয়ার পর, ওমানের মধ্যস্থতায় উভয় পক্ষ সম্প্রতি পরোক্ষ আলোচনা ফের শুরু করেছে ৷

গত জুনে ইজরায়েল ইরানের উপর আকস্মিক হামলা চালানোর পর আগের আলোচনার যাবতীয় প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয় ৷ এরপর ইরান-ইজরায়েলের 12 দিনের যুদ্ধে ওয়াশিংটনও ইরানের পারমাণবিক ক্ষেত্রগুলিতে হামলাও চালায় ৷ এরপর হোয়াইট হাউসের প্রেস সেক্রেটারি ক্যারোলিন লিভিট বলেন, "প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প এবং তাঁর প্রশাসনের সঙ্গে চুক্তি করা খুবই বুদ্ধিমানের কাজ হবে ইরানের ৷" বুধবার, ট্রাম্প ট্রুথ সোশাল মিডিয়ায় একটি পোস্টে আবারও সতর্ক করে জানান, মধ্যপ্রাচ্যে মার্কিন সামরিক ঘাঁটি তৈরির কাজ চলছে ৷

তিনি ভারত মহাসাগরের চাগোস দ্বীপপুঞ্জের উপর সার্বভৌমত্ব ত্যাগ করার বিরুদ্ধে ব্রিটেনকে সতর্ক করে বলেছেন, "অত্যন্ত অস্থিতিশীল এবং বিপজ্জনক সরকারের সম্ভাব্য আক্রমণ নির্মূল করার জন্য ইরান যদি কোনও চুক্তিতে সম্মত না হয় তবে, দ্বীপপুঞ্জের ডিয়েগো গার্সিয়া বিমানঘাঁটির প্রয়োজন হতে পারে ৷" বুধবার বিভিন্ন সংবাদমাধ্যম জানিয়েছে, মার্কিন সেনাবাহিনী এই সপ্তাহের শেষে ইরানের বিরুদ্ধে হামলা চালানোর জন্য প্রস্তুত রয়েছে ৷ যদিও ট্রাম্প এখনও কোনও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেননি বলে জানা গিয়েছে ৷

ওয়াল স্ট্রিট জার্নাল এদিন জানিয়েছে, ইতিমধ্যেই ট্রাম্পকে সামরিক বিকল্পগুলি সম্পর্কে অবহিত করা হয়েছে ৷ এক মার্কিন আধিকারিক বলেন, "সরকার উৎখাতের লক্ষ্যে ইরানের রাজনৈতিক ও সামরিক নেতাদের হত্যা করার মতো অভিযানের জন্য প্রস্তুত ৷" এর আগে, তেহরানের শীর্ষ কূটনীতিক আব্বাস আরাঘচি জানিয়েছিলেন, ইরান আমেরিকার সঙ্গে ভবিষ্যতের আলোচনার জন্য একটি কাঠামো প্রস্তুত করছে। ইরান এবং আমেরিকা মঙ্গলবার জেনেভায় ওমানের মধ্যস্থতায় দ্বিতীয় দফা আলোচনা করেছে। আরাঘচি তখন জানিয়েছিলেন, তেহরান ওয়াশিংটনের সঙ্গে নির্দেশিকামূলক নীতিমালা নিয়ে একমত হয়েছে ৷ যদিও মার্কিন ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভ্যান্স জানান, ইরান এখনও ওয়াশিংটনের সমস্ত শর্ত স্বীকার করেনি।

বুধবারের ভাষণে ইরানের প্রেসিডেন্ট মাসুদ পেজেশকিয়ান জোর দিয়ে বলেছিলেন, "আমরা যুদ্ধ চাই না ৷" একই সঙ্গে এও জানিয়েছিলেন, তেহরান মার্কিন দাবির কাছে নতি স্বীকার করতে পারবে না। তাঁর কথায়, "আমি যেদিন থেকে দায়িত্বভার গ্রহণ করেছি, সেদিন থেকেই আমি বিশ্বাস করি যুদ্ধ বন্ধ করতে হবে। কিন্তু যদি তারা আমাদের উপর তাদের ইচ্ছা চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে, আমাদের অপমান করে এবং যেকোনও মূল্যে আমাদের মাথা নত করার দাবি করে, তাহলে কি আমাদের তা মেনে নেওয়া উচিত হবে ?"

এর আগে, আরাঘচি রাষ্ট্রসংঘের পারমাণবিক পর্যবেক্ষণ সংস্থা, আন্তর্জাতিক পারমাণবিক শক্তি সংস্থার প্রধান রাফায়েল গ্রোসির সঙ্গে কথা বলেন। ওয়াশিংটন এই অঞ্চলে দ্বিতীয় বিমানবাহী রণতরী মোতায়েনের নির্দেশ দিয়েছে ৷ এর মধ্যে প্রথমটি, ইউএসএস আব্রাহাম লিংকন ৷ এর প্রায় 80টি বিমান রবিবার পর্যন্ত ইরানের উপকূল থেকে প্রায় 700 কিলোমিটার দূরে অবস্থান করছে ৷ অন্যদিকে, ইরানও তার নিজস্ব সামরিক শক্তি প্রদর্শনের চেষ্টা করেছে ৷ সোমবার হরমুজ প্রণালীতে ইসলামিক বিপ্লবী গার্ড কর্পস ধারাবাহিক যুদ্ধ মহড়া শুরু করেছে। জানা গিয়েছে, মহড়ার সময় নিরাপত্তা ব্যবস্থার জন্য তেহরান জলপথের কিছু অংশ বন্ধ করে দেবে।

