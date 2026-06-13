ফ্রান্সে মোদি-ট্রাম্প দ্বিপাক্ষিক বৈঠক, জানাল হোয়াইট হাউস

ফ্রান্সে মোদি-ট্রাম্প দ্বিপাক্ষিক বৈঠক, জানাল হোয়াইট হাউস
দুই রাষ্ট্রনেতার মধ্যে বৈঠক হতে পারে বলে কয়েকদিন আগেই জল্পনা শুরু হয়েছিল বিভিন্ন মহলে ৷ এবার তাতেই শিলমোহর দিল মার্কিন প্রশাসন ৷
Published : June 13, 2026 at 9:29 PM IST
ওয়াশিংটন ও প্যারিস, 13 জুন: ফ্রান্স-সফরে থাকাকলীন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ও মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক বৈঠক হবে বলে জানাল হোয়াইট হাউস ৷ 17 জুন জি-7 সম্মেলনের ফাঁকে এই বৈঠক হবে বলে জানা গিয়েছে ৷
ভারতীয় সময় শনিবার ফ্রান্সে পৌঁছেছেন প্রধানমন্ত্রী ৷ 18 জুন পর্যন্ত এদেশেই থাকবেন তিনি ৷ এই সময়ের মধ্যেই ট্রাম্পের সঙ্গে বৈঠকে বসবেন তিনি ৷ মোদির ফ্রান্স-সফর শুরুর আগেই দুই রাষ্ট্রনেতার মধ্যে বৈঠক হতে পারে বলে জল্পনা শুরু হয়েছিল বিভিন্ন মহলে ৷ এবার হোয়াইট হাউস জানাল, বৈঠকে বসতে চলেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ও আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ৷
হোয়াইট হাউসের তরফে জানানো হয়েছে, জি7 সম্মেলনের ফাঁকে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প একাধিক রাষ্ট্রনেতার সঙ্গে বৈঠকে বসবেন ৷ বিভিন্ন দেশের জন্য প্রয়োজন এমন নানা বিষয় নিয়ে কথা বলবেন ৷ তার মধ্যে আর্থিক উন্নতির বিষয়টিও জড়িত থাকবে ৷ এর পাশাপাশি অবৈধ অনুপ্রবেশ বন্ধ করা নিয়েও কথা হবে ৷ কথা হবে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা নিয়েও ৷ প্রধানমন্ত্রী মোদি ছাড়া আরও বেশ কয়েকজন রাষ্ট্রনেতার সঙ্গে বৈঠক করবেন মার্কিন রাষ্ট্রপতি ৷ 17 তারিখ জি7 সম্মেলনে অংশ নেওয়া বিভিন্ন দেশের নেতাদের একটি মধ্যাহ্নভোজে অংশ নেওয়ার কথা ৷ তার আগে মোদি এবং ট্রাম্পের মধ্য়ে বৈঠক হতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে ৷ শেষমেশ এই বৈঠক হবে তা হবে অপারেশন সিঁদুরের পর হওয়া প্রথম দ্বিপাক্ষিক বৈঠক ৷
2025 সালের 22 এপ্রিল কাশ্মীরে হওয়া জঙ্গি হামলায় প্রাণ য়ায় 26 জন পর্যটকের ৷ এই হামলার প্রতিশোধ নিতে 6 মে রাতে অপারেশন সিঁদুর করে ভারতীয় সামরিক বাহিনী ৷ পাকিস্তান ও পাক অধিকৃত কাশ্মীরে ঢুকে হামলা চালায় ভারতের সামরিক বাহিনী ৷ তবে হামলার পরপরই স্পষ্ট করে দেওয়া হয় এই অভিযানের লক্ষ্য পাকিস্তানের সাধারণ মানুষ থেকে শুরু করে সেনা পরিকাঠামো ছিল না ৷ ছিল জঙ্গি ঘাঁটি ৷ সেখানেই হামলা হয়েছে ৷ একইসঙ্গে ভারত এটাও জানায় জঙ্গি হামলার প্রতিশোেধ নিতেই হামলা চলেছে ৷ এর পর পরিস্থিতির অবনতি হোক তা দিল্লি চায় না ৷ তবে অপারেশন সিঁদুরের পাল্টা ভারতে আক্রমণ চালায় পাকিস্তান ৷ কড়া জবাব দেয় দিল্লি ৷ ভারতের একটি হামলায় লাহোরে থাকা পাকিস্তানের এয়ার ডিফেন্স সিস্টেমও নিশ্চিহ্ন করে দেয় ভারত ৷ টানা চারদিন ধরে চলতে থাকা সংঘাত শেষ হয় অবশেষে ৷
ভারতের দাবি, লাগাতার সামরিক আক্রমণ সামলাতে না পেরে পাকিস্তানের সামরিক বাহিনীর তরফে সংঘাত বন্ধের অনুরোধ করা হয় ৷ ভারত তা স্বীকার করে এবং সংঘাত শেষ হয় ৷ কিন্তু ট্রাম্প বহুবার দাবি করেছেন তিনি দুপক্ষের সঙ্গে আলোচনা করে সংঘাত থামিয়েছেন ৷ নইলে ভারত ও পাকিস্তানের মধ্য়ে পারমাণবিক যুদ্ধঝ শুরু হতে পারত !
ট্রাম্পের দাবি নিয়ে মোদি সরকারকে লাগাতার নিশানা করতে থাকা বিরোধীরা ৷ সেই থেকে ভারত-মার্কিন সম্পর্কের অবনতি হতে থাকে ৷ পরে রাশিয়া থেকে তেল কেনায় ভারতের উপর বিরাট শুল্কের বোঝা চাপায় আমেরিকা ৷ আরও পরে তা অবশ্য প্রত্যাহার করে নেয় আমেরিকা ৷ এরপর মধ্য়প্রাচ্যের সংঘাতের সময়ও কাছাকাছি আসে ভারত ও আমেরিকা ৷ একাধিকবার ফোনে কথা হয় মোদি ও ট্রাম্পের ৷ প্রধানমন্ত্রী মোদির প্রশংসাও করেন ট্রাম্প ৷ তবে দ্বিপাক্ষিক বৈঠক হচ্ছে এই প্রথম ৷