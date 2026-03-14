রুশ তেল আমদানি নিয়ে ভণ্ডামি, ভারত-সহ বিশ্বের কাছে 'ভিক্ষে' চাইছে আমেরিকা: ইরান

রুশ তেল আমদানি নিয়ে ভণ্ডামি, ভারত-সহ বিশ্বের কাছে 'ভিক্ষে' চাইছে আমেরিকা: ইরান
রাশিয়া থেকে তেল কেনার জন্য ছাড়পত্র দিয়েছে আমেরিকা ৷ এনিয়ে ট্রাম্প প্রশাসনকে তীব্র কটাক্ষ করলেন ইরানের বিদেশমন্ত্রী আরাঘচি ৷
Published : March 14, 2026 at 8:59 PM IST
নয়াদিল্লি, 14 মার্চ: মধ্যপ্রাচ্যের সংঘাতের আবহে রাশিয়া থেকে তেল কেনায় ভারত-সহ একাধিক দেশকে ছাড়পত্র দিয়েছে আমেরিকা ৷ এই অবস্থানের কড়া সমালোচনা করলেন ইরানের বিদেশ মন্ত্রী আরাঘচি ৷ তিনি কটাক্ষ করে জানান, ওয়াশিংটন এখন বিশ্বজুড়ে বিভিন্ন দেশের কাছে ভিক্ষা চাইছে ৷ সবাইকে রাশিয়া থেকে তেল কেনার অনুমতি দিচ্ছে ৷ এদিকে এর আগে এই দেশ থেকে তেল আমদানি বন্ধের জন্য চাপ দিচ্ছিল ৷
সোশাল মিডিয়ায় আব্বাস আরাঘচি জানান, "রাশিয়া থেকে তেল আমদানি বন্ধ করতে আমেরিকা কয়েক মাস ধরে ভারতকে হেনস্থা করেছে ৷ আর ইরানের সঙ্গে দু'সপ্তাহের পরপরই হোয়াইট হাউজ বিশ্বের কাছে ভিক্ষা করছে- রাশিয়া থেকে অপরিশোধিত তেল কেনার জন্য ৷"
ইরানের বিরুদ্ধে ইজরায়েল-আমেরিকার এই হামলা বেআইনি বলে কড়া সমালোচনা করেন আরাঘচি ৷ এদিকে এই যুদ্ধকে সমর্থন করেছে ইউরোপের দেশগুলি ৷ তাই আরাঘচির বক্তব্য, "ইউরোপ ভাবছে ইরানের বিরুদ্ধে অবৈধ যুদ্ধকে সমর্থন করলে রাশিয়ার বিরুদ্ধে আমেরিকার পাল্টা সমর্থন পাবে ৷ করুণার যোগ্য ৷"
গত 27 ফেব্রুয়ারি সকালে ইরানের তেহরানে প্রথম হামলা চালায় ইজরায়েল ৷ পরে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ও ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু এই হামলার কথা ঘোষণা করেন ৷ এর পাল্টা জবাবে ইরান মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলিতে আমেরিকার সেনাঘাঁটি, দূতাবাসকে নিশানা করে ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালাতে থাকে ৷ সব মিলিয়ে এই সংঘাত মধ্যপ্রাচ্যে ছড়িয়ে পড়েছে ৷ এদিন যুদ্ধের 15তম দিন ছিল ৷
এর মধ্যে উপসাগরীয় অঞ্চলে কৌশলী জলপথ হরমুজ প্রণালী বন্ধ করে দিয়েছে ইরান ৷ সেখানে আটকে রয়েছে একাধিক দেশের জ্বালানিবাহী ট্যাঙ্কার জাহাজ, কন্টেনার জাহাজ ৷ ইরান হুঁশিয়ারি দিয়েছে, এই জলপথ দিয়ে কোনও ট্যাঙ্কারকে দেখলেই তাতে হামলা চালানো হবে ৷ এই অবস্থায়, ভারত-সহ বহু দেশের জ্বালানি বোঝাই ট্যাঙ্কার সেখানে আটকে রয়েছে ৷ বিশ্বজুড়ে জ্বালানি সঙ্কট এবং মূল্য বৃদ্ধির আশঙ্কা দেখা দিয়েছে ৷
এই আবহে গত 6 মার্চ রাশিয়া থেকে তেল কেনার জন্য ভারতকে 30 দিনের ছাড়পত্র দেয় ট্রাম্প প্রশাসন ৷ সংঘাতের এই সময়ে মার্কিন ট্রেজারি বিভাগ জানায়, তারা ভারতকে রাশিয়ান তেল কেনার ছাড় দিচ্ছে ৷ এর জন্য 30 দিনের একটি অস্থায়ী ছাড়ও ঘোষণা করেছে আমেরিকা ৷
গতকাল প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ইরানের প্রেসিডেন্ট পেজেশকিয়ানের সঙ্গে কথা বলেন ৷ পাশাপাশি বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর ইরানের বিদেশ মন্ত্রী আব্বাস আরাঘচির সঙ্গে বৈঠক করেন ৷ এরপর শনিবার ভোররাতে এলপিজি বোঝাই দু'টি জাহাজকে হরমুজ প্রণালী পেরনোর অনুমতি দেয় ইরান প্রশাসন ৷ জাহাজ দুটি ইতিমধ্যে নিরাপদে হরমুজ প্রণালী পেরিয়ে ভারতের দিকে রওনা দিয়েছে ৷