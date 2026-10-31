নিষেধাজ্ঞার নামে পশ্চিমী দ্বিচারিতা ! G20 মঞ্চে মার্কিন বিদেশসচিবের সামনেই ক্ষোভ জয়শঙ্করের

নিষেধাজ্ঞার নামে পশ্চিমী দ্বিচারিতা ! G20 মঞ্চে মার্কিন বিদেশসচিবের সামনেই ক্ষোভ জয়শঙ্করের
Jaishankar voices displeasure at G20: জয়শঙ্কর বলেন, "বিশ্বে বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় সামরিক শক্তি প্রয়োগ করে সমাধানের চেষ্টায় কাজ হচ্ছে না, কূটনীতিকে বেছে নিতে হবে।"
By PTI
Published : October 31, 2026 at 9:19 AM IST
ওয়াশিংটন, 31 অক্টোবর: বিশ্বজুড়ে তেল এবং জ্বালানি সরবরাহে নানা নিষেধাজ্ঞা ও কৃত্রিম বাধা সৃষ্টির বিরুদ্ধে তীব্র ক্ষোভ উগরে দিল ভারত। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আটলান্টায় জি20 (G20) বিদেশমন্ত্রীদের বৈঠকে কড়া বার্তা দিয়েছেন বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর ৷ তিনি সাফ জানিয়েছেন, নিজেদের সুবিধার জন্য পশ্চিমের দেশগুলি বেশকিছু ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা জারি করছে ৷
শুক্রবার তিনি স্পষ্ট ভাষায় জানিয়েছেন, জ্বালানি বাণিজ্য এবং সংশ্লিষ্ট পরিকাঠামোর উপর পরিকল্পিত আক্রমণ আসলে বিশ্ববাজারে তেলের দামকে নিয়ন্ত্রণ করার সুপরিকল্পিত কৌশল।
Spoke at the 2nd Plenary of @g20org #Atlanta. ✅ Underlined that the world today stares at an energy crisis, not of production, but of unpredictability & disruption, unaffordable costs, and challenges of access. ✅ Highlighted that deliberate attacks on energy trade & energy infrastructure are a calculated strategy to hold energy prices hostage. ✅ Emphasised that continuous distortions of energy markets through obstacles, sanctions & chokepoints are happening with increasing frequency, greater complexity & wider impact. ✅ Underscored that there appears little regard for the predicament of low-income countries. ✅ Stressed that convenient distinctions are being drawn between oil and gas. Selective carveouts speak for themselves. ✅ Reiterated that the knock-on effects & mutual dependence in a globalised market should not be underestimated. ✅ Reaffirmed that India needs reliable and predictable LPG supplies for its clean cooking needs. ✅ Reiterated that India’s National Mission on critical minerals spans exploration to recycling. India has also proposed a G20 Critical Minerals Circularity Initiative. The G20 must display both understanding and leadership to keep energy markets open & predictable. It must widen access to finance and advance storage, small modular reactors, green hydrogen and bio fuels.— Dr. S. Jaishankar (@DrSJaishankar) October 30, 2026
আটলান্টায় মার্কিন বিদেশসচিব মার্কো রুবিও আয়োজিত এই হাই-প্রোফাইল বৈঠকে ইরান থেকে তেল বিক্রির উপর মার্কিন নিষেধাজ্ঞা, পশ্চিম এশিয়ায় অস্থিরতার কারণে জ্বালানি সরবরাহ ব্যাহত হওয়া এবং রাশিয়ার ডিজেল বিক্রির উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়ার মতো একাধিক সাম্প্রতিক ভূ-রাজনৈতিক বিষয় উঠে আসে। এই প্রেক্ষাপটেই ভারতের অবস্থান স্পষ্ট করেন বিদেশমন্ত্রী। জয়শঙ্কর ঘুরিয়ে তেল আমদানি-রফতানিতে বিভিন্ন সময় পশ্চিমের দেশগুলির নিষেধাজ্ঞাকে দ্বিচারিতার পর্যায়ে ফেলেছেন ৷
জয়শঙ্কর জানান, বর্তমান বিশ্ব যে তীব্র জ্বালানি সংকটের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছে, তা উৎপাদনের অভাবজনিত কারণে নয়। এর নেপথ্যে রয়েছে চরম ভূ-রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা, সরবরাহ লাইনে ধারাবাহিক বিঘ্ন, আকাশছোঁয়া দাম এবং দরিদ্র দেশগুলির জ্বালানি জোগাড় করার অক্ষমতা।
বৈঠকের পর সমাজমাধ্যম 'এক্স' (X)-এ একটি পোস্টে ভারতের বিদেশমন্ত্রী লেখেন, "জ্বালানি বাণিজ্য এবং পরিকাঠামোর উপর পরিকল্পিত আক্রমণ বিশ্বজুড়ে জ্বালানির দামকে নিয়ন্ত্রণ করার একটি কৌশল। বিশ্ববাজারকে উন্মুক্ত এবং অনুমানযোগ্য রাখতে জি20 রাষ্ট্রগোষ্ঠীকে সহানুভূতিশীল মানসিকতা নিয়ে এগোতে হবে।"
জয়শঙ্কর আরও অভিযোগ করেন, বিভিন্ন নিষেধাজ্ঞা ও কৃত্রিম বাধার মাধ্যমে বিশ্ব জ্বালানি বাজারে ক্রমাগত অস্থিরতা তৈরি করা হচ্ছে ৷ যার তীব্রতা যেমন বাড়ছে, প্রভাবও হচ্ছে সুদূরপ্রসারী। অথচ, কৃত্রিম বাধার কারণে নিম্ন-আয়ের দেশগুলি যে কী ধরনের ভয়াবহ সংকটের মুখে পড়ছে, তা নিয়ে উন্নত বিশ্বের কোনও হেলদোল নেই।
পশ্চিমী দেশগুলির দ্বিচারিতাকে খোঁচা দিয়ে বিদেশমন্ত্রী বলেন, "নিজেদের সুবিধামতো তেল ও গ্যাসের দামের কৃত্রিম পার্থক্য তৈরি করা হচ্ছে। কোন ক্ষেত্রে ছাড় দেওয়া হবে, আর কোন ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা চাপানো হবে, সেই সিদ্ধান্ত দেখেই এদের আসল উদ্দেশ্য বোঝা যায়।" তিনি মনে করিয়ে দেন, আজকের এই বিশ্ববাজারে এক জায়গার জ্বালানি সংকটের প্রভাব অন্য দেশের উপর পড়তে বাধ্য। কারণ, প্রতিটি দেশ একে অপরের উপর নির্ভরশীল।
ভারতের অভ্যন্তরীণ চাহিদার কথা উল্লেখ করে জয়শঙ্কর আরও জানান, দেশের কোটি কোটি মানুষের রান্নার জন্য ভারতের নিয়মিত এবং নির্ভরযোগ্য এলপিজি (LPG) সরবরাহের প্রয়োজন। এর পাশাপাশি, খনিজ সম্পদের ক্ষেত্রে ভারতের 'ন্যাশনাল মিশন অন ক্রিটিক্যাল মিনারেলস'-এর কর্মপরিকল্পনার কথা তুলে ধরে তিনি জি20-র মঞ্চে 'ক্রিটিক্যাল মিনারেলস সার্কুলারিটি ইনিশিয়েটিভ'-এর প্রস্তাব দেন। একই সঙ্গে গ্রিন হাইড্রোজেন, বায়ো-ফুয়েল, স্মল মডুলার রিঅ্যাক্টর এবং পরিবেশবান্ধব জ্বালানি প্রযুক্তির প্রসারে আন্তর্জাতিক বিনিয়োগের পরিধি বাড়াতে জি20 দেশগুলিকে পরামর্শ দেন জয়শঙ্কর।
অধিবেশনে ভাষণ দেওয়ার সময় বিদেশমন্ত্রী রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ এবং পশ্চিম এশিয়ার উত্তেজনা সহ বিশ্বের বিভিন্ন অংশে সংঘাতের বিষয় তুলে ধরেন ৷ ভারতীয় নাবিকদের উপর হামলার প্রসঙ্গ তুলে আন্তর্জাতিক আইন, বিশেষ করে আনক্লস (UNCLOS)-এর কাঠামোর মধ্যে থেকে নৌ-চলাচলে স্বাধীনতা রক্ষা ও হামলা বন্ধ করার উপর জোর দেন জয়শঙ্কর। তিনি বলেন, "বিশ্বে বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় সামরিক শক্তি প্রয়োগ করে সমাধানের চেষ্টায় কাজ হচ্ছে না, এর জন্য কূটনীতিকে বেছে নিতে হবে।"