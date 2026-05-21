মার্কিন নাগরিক খুনে দোষী সাব্য়স্ত রাউল কাস্ত্রো, 'আমরা কিউবাকে স্বাধীন করব'; মন্তব্য ট্রাম্পের

মার্কিন নাগরিক খুনে দোষী সাব্য়স্ত রাউল কাস্ত্রো, 'আমরা কিউবাকে স্বাধীন করব'; মন্তব্য ট্রাম্পের
কিউবার প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট তথা প্রবীণ নেতা রাউল কাস্ত্রোকে তিন দশক পুরনো একটি ঘটনায় দোষী সাব্যস্ত করেছে আমেরিকার আদালত ৷
By ANI
Published : May 21, 2026 at 3:22 PM IST
মিয়ামি, 21 মে: তিন দশক আগের একটি ঘটনায় কিউবার প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট রাউল কাস্ত্রোকে দোষী সাব্যস্ত করল আমেরিকার আদালত ৷ এরপর মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের ইঙ্গিতপূর্ণ মন্তব্য, "এবার আমরা কিউবাকে মুক্ত করব ৷" তাঁর এই মন্তব্য ঘিরে আন্তর্জাতিক মহলে জোর জল্পনা, কিউবা দখল করতে চলেছেন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ৷
কিউবার কিংবদন্তি নেতা ফিদেল কাস্ত্রোর ছোট ভাই 94 বছর বয়সি রাউল কাস্ত্রোর বিরুদ্ধে আমেরিকার নাগরিক হত্যার ষড়যন্ত্রের অভিযোগ তুলেছে মার্কিন আদালত ৷ 1996 সালে কিউবার সামরিক জেট দু'টি অসামরিক বিমানকে লক্ষ্য করে গুলি চালিয়ে নামিয়ে আনে ৷ এই ঘটনায় চার জনের মৃত্যু হয়েছিল ৷ এই ঘটনায় কাস্ত্রো ও লোরেনজো আলবের্তো পেরেজ-পেরেজের বিরুদ্ধে মার্কিন নাগরিককে খুন, মার্কিন নাগরিককে খুনের ষড়যন্ত্র এবং অসামিরক বিমান ধ্বংসের অভিযোগ উঠেছে ৷
PRESIDENT TRUMP: We have a lot of people in Cuba. We have the CIA there. @SecRubio is from there, so we have a lot of expertise.— Department of State (@StateDept) May 20, 2026
We’re going to help the Cuban people out. We’re freeing up Cuba. pic.twitter.com/WUY08fgonW
ভারপ্রাপ্ত অ্যাটর্নি জেনারেল টড ব্লাঞ্চে মিয়ামিতে সাংবাদিকদের বলেন, "আমরা আশা করি, তিনি নিজে থেকে আত্মসমর্পণ করবেন ৷ আর না-হলে অন্য পথে জেলে যাবেন ৷" স্থানীয় সময় বুধবার মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প সাংবাদিকদের জানান, এবার কিউবাকে মুক্ত করবে আমেরিকা ৷ লাতিন আমেরিকার এই দেশের মানুষদের সাহায্য করবে আমেরিকা ৷
La pretendida acusación contra el General de Ejército Raúl Castro Ruz, que acaba de comunicar el Gobierno estadounidense, solo evidencia la soberbia y la frustración que le provoca a los representantes del imperio, la inquebrantable firmeza de la Revolución Cubana y la unidad y… pic.twitter.com/0r0wV0kUX9— Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) May 20, 2026
দেশের বিদেশ সচিব মার্কো রুবিয়োর পূর্বপুরুষরা কিউবায় থাকতেন ৷ এছাড়া মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থা সিআইএ-র পারদর্শিতায় আমেরিকা কিউবার নাড়ি-নক্ষত্র জানতে পারে, জানান আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ৷ ডিপার্টমেন্ট অফ স্টেট-এর এক্স হ্যান্ডেলে করা একটি পোস্টে মার্কিন প্রেসিডেন্ট বলেন, "কিউবায় আমাদের অনেক মানুষ বসবাস করে ৷ আমাদের সিআইএ আছে ওখানে ৷ বিদেশ সচিব মার্কো রুবিয়ো ওখানকার লোক ৷ তাই আমরা কিউবাকে খুব ভালো করে জানি ৷ আমরা কিউবার বাসিন্দাদের বের করে আনব ৷ কিউবাকে স্বাধীন করব ৷"
প্রবীণ নেতা কাস্ত্রোকে দোষী সাব্যস্ত করার ঘটনা নিয়ে পাল্টা আক্রমণ শানিয়েছেন কিউবার প্রেসিডেন্ট মিগুয়েল ডিয়াজ-ক্যানেল বারমুডেজ ৷ তাঁর বক্তব্য, কিউবার বিপ্লবের বিরুদ্ধে এইভাবে একরাশ ক্ষোভ আর হতাশা উগরে দিয়েছে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ৷ সোশাল মিডিয়ায় একটি পোস্টে প্রেসিডেন্ট বলেন, "এটা রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ৷ কোনও আইনি ভিত্তি নেই ৷"