সঙ্কটে সংবাদপত্র ! গণহারে কর্মী ছাঁটাইয়ের পর বেজ়োসের 'দ্য পোস্ট' ছাড়লেন প্রকাশক-সিইও

সঙ্কটে সংবাদপত্র ! গণহারে কর্মী ছাঁটাইয়ের পর বেজ়োসের 'দ্য পোস্ট' ছাড়লেন প্রকাশক-সিইও
সঙ্কটে বিশ্বের অন্যতম খ্যাতনামা সংবাদপত্র, যার মালিক বিশ্বের অন্যতম ধনকুবের জেফ বেজোস ৷ সম্প্রতি দ্য ওয়াশিংটন পোস্ট-এর শ'য়ে শ'য়ে কর্মীরা চাকরি হারিয়েছেন ৷
ওয়াশিংটন, 8 ফেব্রুয়ারি: গণহারে কর্মী ছাঁটাইয়ের পর সরে দাঁড়ালেন বিশ্বের অন্যতম বিখ্যাত সংবাদপত্র 'দ্য ওয়াশিংটন পোস্ট'-এর সিইও ও প্রকাশক উইল লিউইস ৷ বিশ্বের প্রথম 10 জন ধনকুবেরের একজন জেফ বেজ়োস এই সংবাদপত্রের মালিক ৷ গত মঙ্গলবার সংস্থার বহু সাংবাদিক, লেখক চাকরি হারিয়েছেন ৷ এরপরই লিউইস চাকরি ছাড়ার সিদ্ধান্তের কথা জানান ৷ দ্য পোস্ট তাঁর ইস্তফা গ্রহণ করেছে ৷
সংবাদমাধ্যম ডিজিটাল হওয়ার পর বিশ্বের বহু তাবড় সংবাদপত্র সঙ্কটের মধ্যে পড়েছে ৷ এই সঙ্কট কাটিয়ে উঠতে না-পেরে অনেক সংবাদপত্রই কর্মী ছাঁটাইয়ের পথে হেঁটেছে ৷ একই পরিস্থিতি আমেরিকাতেও ৷ এই দুরবস্থায় 'দ্য ওয়াশিংটন পোস্ট'-কে আর্থিক সমস্যা কাটিয়ে ঘুরে দাঁড় করানোর জন্য 2023 সালে তাঁকে নিয়োগ করেন মার্কিন বিলিয়নেয়ার জেফ বেজ়োস ৷ মাত্র দু'বছর তিনি 'দ্য পোস্ট'-এর সিইও পদে ছিলেন ৷
সংবাদপত্রটি যাতে আর্থিক ক্ষতি কাটিয়ে উঠতে পারে, তার জন্য লিউইস যে যে কাজ করেছেন, তার জন্য তাঁকে কড়া সমালোচনার মুখোমুখি হতে হয়েছে ৷ উইল লিউইস যেভাবে 'দ্য পোস্ট' সামলেছেন, তা পাঠক-সাবস্ক্রাইবারদের মোটেই পছন্দ হয়নি ৷ এমনকী সংস্থার কর্মীরাও তাঁর নিন্দায় সরব হয়েছেন ৷
এই ব্রিটিশ সিইও পদত্যাগের পরপরই তাঁর স্থলাভিষিক্ত হয়েছেন জেফ ডি'ওনোফ্রিও ৷ দ্য পোস্ট একটি বিবৃতিতে এই সিদ্ধান্ত জানিয়েছে ৷ গত বছর তিনি সংবাদপত্রের চিফ ফিনান্সিয়াল অফিসার হিসাবে যোগ দিয়েছেন ৷ এর আগে জেফ সোশাল মিডিয়া টাম্বলার-এর দায়িত্বে ছিলেন ৷
এদিকে গত মঙ্গলবার দ্য ওয়াশিংটন পোস্ট-এর শ'য়ে শ'য়ে সাংবাদিক চাকরি হারিয়েছেন ৷ তাঁদের অনেকে দেশের বাইরে কাজ করেন, কেউ বা স্থানীয়, আবার কেউ ক্রীড়া সাংবাদিক ৷ এই নির্মম ঘটনার পর লিউইস ইমেল মারফত জানিয়েছেন, 'সরে দাঁড়ানোর এটাই সঠিক সময় ৷' তাঁর এই মেলটি সংস্থার এক সাংবাদিক সোশাল মিডিয়ায় পোস্ট করেছেন ৷ ঠিক কতজনের চাকরি গিয়েছে, তা অবশ্য খোলসা করেনি বেজ়োসের সংস্থা ৷ কিন্তু দ্য নিউ ইয়র্ক টাইমস-এর রিপোর্ট অনুযায়ী, 800 জনের মধ্যে প্রায় 300 সাংবাদিককে ছাঁটাই করেছেন এই মার্কিন ধনকুবের ৷ মধ্যপ্রাচ্যে সংবাদপত্রটির যে পুরো টিম ছিল, এক ধাক্কায় তাঁদের সবার চাকরি গিয়েছে ৷ একই ভাবে রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধে ইউক্রেনের রাজধানী কিভ-এ থাকা সাংবাদিকরাও চাকরি হারিয়েছেন ৷
স্থানীয় একটি সংবাদমাধ্যমের রিপোর্ট অনুযায়ী, ক্রীড়া, গ্রাফিক্স এবং স্থানীয় সংবাদ বিভাগের বহু কর্মীকে ছাঁটাই করা হয়েছে ৷ সংবাদপত্রে প্রতিদিনের পডকাস্ট, রিপোর্ট বন্ধ করা হয়েছে ৷ বৃহস্পতিবার চাকরি হারানো শ'য়ে শ'য়ে সাংবাদিকরা ওয়াশিংটনের সংবাদপত্রে প্রধান দফতরের সামনে বিক্ষোভ দেখান ৷
সম্পাদকীয় নীতিতে হস্তক্ষেপ
সোশাল মিডিয়ার দাপাদাপির সঙ্গে তাল মেলাতে গিয়ে দেশের বহু সংবাদপত্রই বড় ধাক্কা খেয়েছে ৷ অনেক ক্ষেত্রেই গ্রাহকের সংখ্যা কমে গিয়েছে ৷ কমেছে বিজ্ঞাপনের সংখ্যাও, যার জোরেই সংবাদপত্র চলে ৷ কিন্তু, এই ঝড়ে নিজেদের স্বমহিমায় টিকিয়ে রাখতে পেরেছে 'দ্য নিউইয়র্ক টাইমস', 'দ্য ওয়াল স্ট্রিট জার্নাল'-এর মতো সংবাদপত্রগুলি ৷ কিন্তু ধনকুবেরের বিপুল সামর্থ্য সত্ত্বেও 'দ্য পোস্ট' এটা পেরে ওঠেনি ৷
লিউইসের বক্তব্য সোশাল মিডিয়ায় পোস্ট করেছে সংবাদপত্রের হোয়াইট হাউস ব্যুরো চিফ ম্যাট ভিসার ৷ লিউইস জানিয়েছেন, "আমার সময়ে অনেক কঠিন সিদ্ধান্ত নিতে হয়েছে ৷ দ্য পোস্ট-এর ভবিষ্যৎ যাতে দীর্ঘস্থায়ী হয়, যাতে প্রতিদিন উচ্চমানের পক্ষপাতহীন ভাবে সংবাদ পরিবেশন করা যায়, তা নিশ্চিত করতে সিদ্ধান্তগুলি নেওয়া হয়েছিল ৷"
সংবাদপত্রটিকে আর্থিক ক্ষতি থেকে বাঁচাতে গিয়ে তার সম্পাদকীয় নীতিতে হস্তক্ষেপ করেছেন জেফ বেজ়োস এবং লিউইস এবং তা নিয়ে সমালোচনাও হয়েছে ৷ নিরপেক্ষতার দিকে থাকতে চেষ্টা করেছে দ্য ওয়াশিংটন পোস্ট ৷ কিন্তু কাগজের এই একেবারে নিজস্ব জায়গাটিতে ছরি ঘুরিয়েছেন বিশ্বের অন্যতম ধনকুবের বেজ়োস ৷
2024 সালের নির্বাচনের কয়েকদিন আগে ডেমোক্রেটিক প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী কমলা হ্যারিসের সমর্থনে লেখা ছাপতে দেননি তিনি ৷ সংবাদপত্রের স্বাধীন সত্ত্বাটিতে আঘাত হেনেছেন জেফ বেজ়োস ৷ ক্রমশ প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের কাছে মাথা নোয়াতে দেখা গিয়েছে তাঁকে ৷
গত মাসে দ্য ওয়াল স্ট্রিট জার্নাল একটি রিপোর্টে জানিয়েছে, হ্যারিসকে সমর্থন না-জানানোর ফলে 2024 সালে 2 লক্ষ 50 হাজার ডিজিটার গ্রাহক সংবাদপত্রটিকে ত্যাগ করেন ৷ ওই বছর কাগজটির বিজ্ঞান ও গ্রাহকের থেকে আয় বাবদ 100 মিলিয়ন মার্কিন ডলার ক্ষতি হয় ৷ দ্য পোস্ট-এর এগজিকিউটিভ এডিটর মার্টি ব্যারন এই গণহারে ছাঁটাইকে 'বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ সংবাদ সংস্থার ইতিহাসে অন্যতম অন্ধকারতম দিন ৷'