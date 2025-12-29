যুদ্ধ বন্ধ করতে 50 বছর নিরাপত্তা নিশ্চয়তা চাইলেন জেলেনস্কি, পুতিনের সঙ্গে ফোনে কথা ট্রাম্পের

যুদ্ধ বন্ধ করতে 50 বছর নিরাপত্তা নিশ্চয়তা চাইলেন জেলেনস্কি, পুতিনের সঙ্গে ফোনে কথা ট্রাম্পের
ইউক্রেনের প্রেসিডেন্টের সঙ্গে দেখা হল ট্রাম্পের ৷ ফোনে কথা বললেন পুতিনের সঙ্গেও ৷ রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধবিরতি নিয়ে ইতিবাচক মার্কিন প্রেসিডেন্ট ৷
Published : December 29, 2025 at 8:48 PM IST
ওয়াশিংটন, 29 ডিসেম্বর: আগামী 50 বছর বা তার থেকেও বেশি সময়ে রাশিয়া তাঁর দেশে কোনও হামলা করবে না ৷ রাশিয়ার পাশাপাশি মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনল্ড ট্রাম্প এবং ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের নেতাদের যুদ্ধ বিরতি চুক্তিতে সই করতে হবে ৷ ট্রাম্পের সঙ্গে দেখা করে রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ বন্ধ করা প্রসঙ্গে এমনই দাবি করলেন ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি ৷ তিনি জানান, ইউক্রেন যে কোনও মূল্যে যুদ্ধ বন্ধ করতে চায় ৷ আর তাই তাঁরা নিরাপত্তা সংক্রান্ত নিশ্চয়তা চাইছেন ৷
জেলেনস্কির সঙ্গে বৈঠকের দিনই রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের সঙ্গেও ফোনে প্রায় দুঘণ্টারও বেশি সময় কথা বলেন ট্রাম্প ৷ দুটি বৈঠক ইতিবাচক হয়েছে বলে সাংবাদিকদের জানান মার্কিন প্রেসিডেন্ট ৷ তিনি মনে করেন, পুতিন ইতিবাচক মানসিকতা নিয়ে যুদ্ধ শেষ করতে চান ৷ আর তাঁর এই মনোভাবকে বিশ্বাস করছেন ট্রাম্প ৷
স্থানীয় সময় রবিবার রাতে মার্কিন প্রেসিডেন্টের সঙ্গে দেখা করতে পাম বিচের একটি ক্লাবে আসেন ভলোদিমির জেলেনস্কি ৷ তাঁকে নিজের এই ব্যক্তিগত ক্লাবে আমন্ত্রণ জানান ট্রাম্প ৷ আর কয়েক মাস পর রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের চার বছর পূর্ণ হবে ৷ তার আগে এই বৈঠকে কোন পথে যুদ্ধ শেষ হতে পারে তা নিয়ে আলোচনা হয় দু'দেশের রাষ্ট্রনায়কের মধ্য়ে ৷ এর আগেও একাধিকবার জেলেনস্কি এবং পুতিনের সঙ্গে আলাদা আলাদা করে বৈঠক সেরেছেন ট্রাম্প ৷
এখানেই আগামী পাঁচ দশকেরও বেশি সময়ের জন্য নিরাপত্তা চাইলেন ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ৷ তিনি মনে করেন, কীভাবে যুদ্ধ বিরতি সম্ভব তা ঠিক করতে সংশ্লিষ্ট দেশগুলির নিরাপত্তা উপদেষ্টাদের বৈঠকে বসা উচিত ৷ ইউক্রেন আশা করে তারা নিরাপত্তা সংক্রান্ত যে নিশ্চয়তা চাইছে তার ইঙ্গিত এখান থেকেই পাওয়া যাবে ৷ বৈঠকের একটি অংশে জেলেনস্কি জানান, রাশিয়ার সঙ্গে শান্তিস্থাপন প্রসঙ্গে তাঁর দেশের নাগরিকরা কী ভাবছেন তা জানতে তিনি গণভোটের আয়োজন করতে চান ৷ আর তা করতে হলে কমপক্ষে 60 দিনের যুদ্ধবিরতি প্রয়োজন ৷
পুতিনের সঙ্গে বৈঠকের পর ট্রাম্প আরও বলেন, " যুদ্ধ বন্ধ করার ব্যাপারে পুতিন যথেষ্ট উৎসাহ দেখিয়েছেন ৷ তিনি এখন যুদ্ধ কবলিত জায়গায় বিনা খরচে বিদ্যুৎ দিচ্ছেন ৷ তাছাড়া আরও নানা জিনিস কম খরচে পৌঁছে দিয়ে ইতিবাচক বার্তা দিয়েছেন ৷ " এদিন নিজের বক্তব্যে একাধিকবার জেলেনস্কিকে সাহসী বলে অভিহিত করেন ট্রাম্প ৷ সাংবাদিকরা তাঁর কাছে জানতে চান, যুদ্ধ বন্ধ করতে তিনি কি ইউক্রেনে যাবেন ? উত্তরে মার্কিন প্রেসিডেন্ট বলেন, "ইউক্রেন যেতে আমার কোনও সমস্যা নেই ৷ তবে মনে হয় আমার সেখানে যাওয়ার দরকার পড়বে না ৷ আমি এখানে বসেই সব কাজ সেরে নিতে পারব ৷ "