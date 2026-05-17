ট্রাম্পের সফরের কয়েক দিন পরেই বেজিংয়ে যাচ্ছেন পুতিন, জানাল ক্রেমলিন

ট্রাম্পের সফরের কয়েক দিন পরেই বেজিংয়ে যাচ্ছেন পুতিন, জানাল ক্রেমলিন
ক্রেমলিন জানিয়েছে, পুতিনের এই সফর 19 ও 20 মে-র জন্য নির্ধারিত হয়েছে ৷ নভেম্বরে ‘অ্যাপেক’ সম্মেলনে যোগ দিতেও চিনে যাওয়ার কথা রয়েছে পুতিনের।
Published : May 17, 2026 at 3:25 PM IST
মস্কো, 17 মে: আগামী সপ্তাহে বেজিং সফরে গিয়ে চিনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিংয়ের সঙ্গে দেখা করবেন রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন। শনিবার এমনটাই জানিয়েছে ক্রেমলিন ৷ পুতিনের দু'দিনের চিন সফরের বিষয়টি এমন সময় জানা গিয়েছে যার 24 ঘণ্টারও কম সময় আগে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প চিন সফর শেষ করেছেন। এই সফরে ট্রাম্প চিনের প্রেসিডেন্টের সঙ্গে দেখা করে বাণিজ্য নিয়ে আলোচনা করেছেন ৷ তাছাড়া ইরানের যুদ্ধ পরিস্থিতি নিয়েও কথা বলেছেন।
পুতিনের সফরের খবর দিয়ে একটি বিবৃতিতে জারি করেছে ক্রেমলিন ৷ তাতে তারা জানিয়েছে, সফরের জন্য 19 ও 20 মে দিনটি নির্ধারিত হয়েছে ৷ এর সময়সূচি এমনভাবে ঠিক করা হয়েছে যাতে এটি 2001 সালে হওয়া ‘চিন-রাশিয়া মৈত্রী চুক্তি’-র 25 তম বার্ষিকীর সঙ্গে মিলে যায়। বিবৃতিতে আরও বলা হয়েছে, দুই নেতা দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক ছাড়াও গুরুত্বপূর্ণ আন্তর্জাতিক এবং আঞ্চলিক বিষয়ের পাশাপাশি অর্থনৈতিক সহযোগিতা নিয়ে আলোচনা করবেন।
সাম্প্রতিককালে চিন ও রাশিয়ার মধ্যে সম্পর্ক অনেকটাই গভীর হয়েছে। বিশেষ করে 2022 সালের শুরুর দিকে রাশিয়া ইউক্রেনে পূর্ণমাত্রার আগ্রাসন শুরু করার পর থেকে এই সম্পর্ক জোরদার হয়েছে ৷ এই সামরিক পদক্ষেপের ফলে মস্কো আন্তর্জাতিক মঞ্চে একঘরে হয়ে পড়ে ৷ পশ্চিমের দেশগুলির নিষেধাজ্ঞার কারণে বাণিজ্যের ক্ষেত্রে বেজিংয়ের উপর ব্যাপকভাবে নির্ভরশীলও হয়ে পড়ে রাশিয়া।
2025 সালের সেপ্টেম্বরে পুতিন চিন সফরে গিয়েছিলেন ৷ জিনপিং তাঁকে ‘পুরানো বন্ধু’ সম্বোধনে স্বাগত জানিয়েছিলেন। পুতিনও পাল্টা জিনপিংকে ‘প্রিয় বন্ধু’ হিসেবে সম্বোধন করেছিলেন। আগামী নভেম্বরে চিনের শেনজেন শহরে অনুষ্ঠিত হবে 'এশিয়া-প্যাসিফিক ইকোনমিক কো-অপারেশন' (অ্যাপেক)-এর শীর্ষ সম্মেলন ৷ সেখানেও যোগ দিতেও পারেন পুতিন ।
এদিকে, যুদ্ধবন্দীদের বিনিময়ের বিষয়ে মস্কোর সঙ্গে পূর্ববর্তী আলোচনার ধারাবাহিকতায়, ইউক্রেন শনিবার যুদ্ধে নিহত সেনাদের দেহ দেশে ফিরিয়ে এনেছে। যুদ্ধবন্দীদের দেখভালের দায়িত্বে থাকা ইউক্রেনের সমন্বয় সদর দফতর এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, রাশিয়া 528টি মৃতদেহ হস্তান্তর করেছে, যা ইউক্রেনের সেনাদের হতে পারে। বিবৃতিতে আরও বলা হয়েছে, বিশেষজ্ঞরা এখন দেশে ফিরিয়ে আনা মৃতদেহগুলো চিহ্নিত করতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করবেন। এর আগে গত শুক্রবার রাশিয়া ও ইউক্রেন একে অপরের 205 জন যুদ্ধবন্দী বিনিময় করেছিল।
ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির জেলেনস্কি জানিয়েছেন, উভয় পক্ষের 1000 যুদ্ধবন্দী বিনিময়ের যে পরিকল্পনা রয়েছে, এটি ছিল তার প্রথম ধাপ। তিনি আরও জানান, এই ইউক্রেনীয়দের মধ্যে কয়েকজনকে রাশিয়া 2022 সাল থেকেই আটক করে রেখেছিল এবং তারা যুদ্ধের অন্যতম ভয়াবহ কিছু লড়াইয়ে অংশ নিয়েছিল।
অন্যদিকে, শনিবার রাতে রাশিয়া ইউক্রেনের দক্ষিণাঞ্চলীয় ওদেসা অঞ্চলে ড্রোন হামলা চালিয়েছে। স্থানীয় প্রশাসনের প্রধান ওলেহ কিপার জানিয়েছেন, রাশিয়ার ড্রোন হামলায় একটি পাঁচতলা ভবন এবং একটি একতলা আবাসিক ভবন ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ৷ দু'জন আহত হয়েছেন। তিনি আরও জানান, শহরের বন্দরটিও এই হামলায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ইউক্রেনের বিমান বাহিনী জানিয়েছে, গত রাতে রাশিয়া 294টি ড্রোন হামলা চালিয়েছিল, যার মধ্যে 269টি ড্রোন ভূপাতিত করা হয়েছে।
রাশিয়ার প্রতিরক্ষা মন্ত্রক জানিয়েছে, গত রাতে তাদের বাহিনী মস্কো-সহ রাশিয়ার 14টি অঞ্চলের আকাশে ইউক্রেনের 138টি ড্রোন ধ্বংশ করেছে। মন্ত্রক আরও জানায়, রাশিয়ার দখলে থাকা ইউক্রেনের ক্রিমিয়া উপদ্বীপের পাশাপাশি কৃষ্ণসাগর ও আজভ সাগরের আকাশেও বেশ কিছু ড্রোন ধ্বংস করা হয়েছে।
স্থানীয় আধিকারিকরা জানিয়েছেন, ইউক্রেনের পশ্চিম সীমান্তে অবস্থিত রাশিয়ার বেলগোরোদ অঞ্চলে ইউক্রেনের হামলায় দু'জন অসামরিক নাগরিক নিহত হয়েছেন। ক্রাসনায়া ইয়ারুগা গ্রামে একটি যানবাহনে ইউক্রেনীয় ড্রোন আঘাত হানলে এক ব্যক্তি নিহত হন; অন্যদিকে দুবোভোয়ে গ্রামে চালানো এক হামলায় একটি বাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হলে সেখানে আরেক ব্যক্তির মৃত্যু হয়। আধিকারিকরা আরও জানান, ওই অঞ্চলের একটি অ্যাপার্টমেন্ট ভবনও পৃথক একটি হামলায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।