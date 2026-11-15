আওয়ামী-আন্দোলনে জ্বলছে বাংলাদেশ ! পুলিশের গাড়ি ভাঙচুর; বিএনপি কার্যালয়ে আগুন

আওয়ামী-আন্দোলনে জ্বলছে বাংলাদেশ ! পুলিশের গাড়ি ভাঙচুর; বিএনপি কার্যালয়ে আগুন
Bangladesh Violent protests: দলীয় নেতাদের সঙ্গে বৈঠকে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী জানিয়েছেন, আওয়ামী লীগকে ঠেকাতে বিএনপির কর্মী-সমর্থকদের সক্রিয় ভূমিকা নিতে হবে ।
By PTI
Published : November 15, 2026 at 11:36 PM IST
ঢাকা, 15 নভেম্বর: ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দেশে ফেরার সম্ভাবনাকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা বাংলাদেশে। রবিবার গোপালগঞ্জ-সহ দেশের একাধিক জায়গায় পথে নেমে বিক্ষোভ দেখালেন হাসিনার দল আওয়ামী লীগের কর্মী-সমর্থকরা। পুলিশের গাড়ি থেকে শুরু করে শাসক বিএনপির কার্যালয়কে নিশানা করলেন তাঁরা । ভাঙচুর এবং আগুন লাগিয়ে দেওয়ার মত ঘটনাও ঘটল।
এদিনের পরিস্থিতি নিয়ে ইতিমধ্যেই ক্যাবিনেট বৈঠক করেছেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। পরে জাতীয় সংসদে গিয়ে তাঁর দল বিএনপি'র প্রবীণ নেতাদের সঙ্গেও বৈঠক করেন তারেক। বাংলাদেশের সংবাদপত্র প্রথম আলো স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের এক মুখপাত্রর থেকে জানতে পেরেছে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি যাতে কোনওভাবেই নিয়ন্ত্রণের বাইরে না যায় তার নিশ্চিত করতে নির্দেশ দিয়েছেন তারেক।
পাশাপাশি দলীয় নেতাদের সঙ্গে বৈঠকে তিনি জানিয়েছেন, বিএনপির কর্মী-সমর্থকদের সক্রিয় ভূমিকা নিতে হবে । বাংলাদেশে এই মুহূর্তে সন্ত্রাসের বাতাবরণ তৈরি হয়েছে । তা থেকে দেশকে বের করে আনতে সরকার যা যা দরকার সবটাই করবে । কিন্তু রাজনৈতিকভাবে বিএনপিকেও সক্রিয় ভূমিকা নিতে হবে।
প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, গোপালগঞ্জ জেলার টুঙ্গিপাড়া এলাকার পরিস্থিতি সব থেকে বেশি খারাপ । ঘটনাচক্রে এখানেই শেখ হাসিনার জন্ম । এদিন এখানকার স্থানীয় বিএনপি অফিসে চরাও হয়ে ভাঙচুর চালান আওয়ামী লীগের কর্মী সমর্থকরা । জেলার পরিস্থিতি ক্রমশ নিয়ন্ত্রণের বাইরে যেতে শুরু করায় পুলিশ সুপার এবং গোপালগঞ্জ শহরের পুলিশ কমিশনারকে পদ থেকে সরিয়ে দিয়েছে সরকার । তার বদলে বাংলাদেশ সেনার বিশেষ বাহিনীকে মোতায়েন করা হয়েছে। পাশাপাশি দাঙ্গা পুলিশকেও মোতায়ন করে পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার চেষ্টা চালাচ্ছে বিএনপি।
গত কয়েক বছর ধরে বারবার অশান্ত হচ্ছে বাংলাদেশ বছর দুয়েক আগে ছাত্র আন্দোলন থেকে শুরু হওয়া বিক্ষোভ ক্রমশ গণঅভ্যুত্থানের চেহারা নেয়। তার জেরে দেশ ছাড়তে হয় হাসিনাকে । তখন থেকে তিনি ভারতেই আছেন । এর মধ্যে বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকার বেশ কয়েক মাস দেশ পরিচালনার ভার সামলায় । সেই পর্বের শেষে গত ফেব্রুয়ারি মাসে জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বড় ব্যবধানে জেতার পর তারেক রহমানের নেতৃত্বে সরকার করে বিএনপি।
ক্ষমতায় এসে তারা ভারতকে বন্দী প্রত্যর্পণ চুক্তি মেনে হাসিনাকে বাংলাদেশে ফিরিয়ে দেওয়ার দাবি জানায়। র আগে মহম্মদ ইউনূসদের অন্তর্বর্তী সরকারও একই দাবি জানিয়েছিল । অতি সম্প্রতি বাংলাদেশের আইন মন্ত্রী জানান, তাঁদের সরকার হাসিনাকে দেশে ফেরানোর জন্য সব ধরনের আইনি প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে ফেলেছে। এখন হাসিনা দেশে ফিরবেন কিনা সে সিদ্ধান্ত ভারতের হাতে ।
ভারতও জানিয়েছে বাংলাদেশ হাসিনাকে ফেরত চেয়ে আবেদন করেছে । কিন্তু তাতে সাড়া দেওয়া হবে কিনা সে বিষয়ে দিল্লির এখনও কোনও বক্তব্য প্রকাশ্যে আসেনি । এমনই আবহে সম্প্রতি হাসিনা বাংলাদেশে ফিরতে চেয়ে পাসপোর্টের জন্য আবেদন করেন। পাশাপাশি জাতীয় পরিচয় পত্র চেয়েও আবেদন জানান বঙ্গবন্ধু-তনয়া। একইসঙ্গে হাসিনা এবং তাঁর অনুগামীরা দাবী করেন, এ বছর ডিসেম্বরের মধ্যেই ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী বাংলাদেশে ফিরবেন । এই ঘোষণার পর থেকেই বাংলাদেশে বিক্ষিপ্ত অশান্তির ঘটনা ঘটছিল । রবিবার তা চরম আকার ধারণ করল ।
কূটনৈতিক মহল মনে করছে হাসিনা দেশে ফেরার আগে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি যদি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায় তাহলে বিএনপি সরকারকে প্রবল অস্বস্তির মুখে পড়তে হবে । আন্তর্জাতিক স্তরেও বাংলাদেশের মুখ পুড়বে । এমতাবস্থায় তারেক সরকার কী করে সেটাই এখন দেখার।
অন্যদিকে, তারেকের তরফেও ভারতের উপর পাল্টা চাপ সৃষ্টির পাল্টা কৌশলে নেওয়া হয়েছে । প্রায় এক বছর আগে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর এখনও পর্যন্ত একবারও তারেক ভারতে আসেননি । একটি সম্মেলনে তাঁকে আমন্ত্রণও জানিয়েছিল দিল্লি। তাতেও সাড়া দেয়নি ঢাকা । বাংলাদেশের তরফে স্পষ্ট জানানো হয়েছে, ভারত থেকে হাসিনা বাংলাদেশে ফিরলে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক ইতিবাচক বাঁক নেবে । পাশাপাশি তারেকের ভারত সফরের সম্ভাবনাও উজ্জ্বল হবে ।