দেখা মাত্র গুলির নির্দেশ, হাসিনা-রায়ের আগে রণক্ষেত্র ঢাকা !

দেখা মাত্র গুলির নির্দেশ, হাসিনা-রায়ের আগে রণক্ষেত্র ঢাকা !
দেশ ছাড়া প্রধানমন্ত্রীর কি ফাঁসির সাজা হবে ? এই প্রশ্নের উত্তর মিলবে আজ ৷ তার আগে হাসিনার দলের কর্মী-সমর্থকদের বিক্ষোভে রণক্ষেত্র ঢাকা
ঢাকা, 17 নভেম্বর: মানবতা বিরোধী অপরাধের মামলায় শেখ হাসিনার কি ফাঁসির সাজা হবে ? সোমবার সকালে এই প্রশ্নের উত্তর দেবে ঢাকার আন্তর্জাতিক অপরাধ দমন ট্রাইবুনাল ৷ রবিবার রাত থেকে অশান্ত বাংলাদেশের রাজধানী ৷ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে দেখা মাত্র গুলির নির্দেশ দিয়েছে পুলিশ ৷
শহরেরে বিভিন্ন জায়গায় অশান্তি ছড়িয়ে পড়েছে ৷ অশান্তির আগুনে পুড়েছে একাধিক গাড়ি ৷ অন্তর্বর্তী সরকারের এক উপদেষ্টার বাড়ির সামনে থেকে দুটি তাজা বোমাও উদ্ধার হয়েছে ৷ ঢাকার বিভিন্ন প্রান্তের দখল নিয়েছে পুলিশ ৷ সচিবালয় থেকে শুরু করে সুপ্রিম কোর্ট-সহ সমস্ত সরকারি ভাবনের বাইরে রয়েছে কড়া নিরাপত্তার ব্যবস্থা ৷
এর আগে মানবতা বিরেধী অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হয়েছেন হাসিনা ৷ এদিন রায় ঘোষণা করবে ট্রাইবুনাল ৷ তার আগে ঢাকায় লকডাউনের ডাক দেয় আওয়ামী লিগ ৷ যদিও লীগের কার্যকলাপের উপর আগেই বিধিনিষেধ জারি করেছে প্রশাসন ৷ কিন্ত গত মাস তিনেকের মধ্যে হাসিনার দলের সক্রিয়তা ক্রমশ বেড়েছে ৷ গ্রেফতারও করা হয়েছে কয়েক হাজার কর্মী-সমর্থককে ৷ আর এবাররে লকডাউনের সময় যাতে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে না যায় তার জন্য য৷বতীয় ব্যবস্থা করেছে প্রশাসন ৷ তবু রবিবার রাত থেকে ঢাকার বিভিন্ন প্রান্তে অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটেছে ৷ ঢাকার একটি থানা চত্বরে রাখা বাজেয়াপ্ত গাড়িতে আগুন লাগিয়য়ে দেওয়া হয় বলে খবর ৷ এর আগে শহরের অন্যতম ব্যস্ত এলাকা মীরপুরে ইউনূস প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশ গ্রামীণ ব্যাঙ্কের সদর দফতরে বিস্ফোরণের ঘটনাও ঘটে ৷ হামলাকারীদের নিশানায় ছিল আরও কয়েকটি ব্যাঙ্ক ৷ তবে সময় থাকতে থাকতে বেশিরভাগ হামলাই রুখে দেওয়া গিয়েছে ৷
পরিস্থিতি সম্পর্কে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের কমিশনার এসএম সাজ্জাত আলি বলেন, "আমি ওয়ারলেসের মাধ্যমে বাহিনীর আধিকারিক-সহ বাকিদের নির্দেশ দিয়েছি কেউ যদি বাসে আগুন লাগানো থেকে শুরু করে বোমাবাজির চেষ্টা করে তাহলে সঙ্গে সঙ্গে গুলি চালাতে হবে ৷ "
এদিকে হাসিনার সর্বোচ্চ শাস্তি চায় ইউনূস প্রশাসন ৷ তাঁর পাশাপাশি দেশের প্রাক্তন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদউদজাম্মান খান কামাল এবং প্রাক্তন পুলিশ কর্তা আবদুল্লা আল মামুনেরও সাজা ঘোষণা হওয়ার কথা ৷ মামলার সরকারি আইনজীবী গাজি এইচ তামিম সংবাদসংস্থা পিটিআইকে বলেন, "আমরা হসিনাদের ফাঁসি চাই ৷ গতবছরের গণঅভ্যুত্থানের সময় যাঁদের প্রাণ গিয়েছে তাঁদের পরিবারগুলিকে আর্থিক সহয়তা করার জন্য মামলায় দোষী সাব্যস্তদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করার দাবিও আমরা জানিয়েছি ৷ "
এদিকে তাঁর বিরুদ্ধে ওঠা সমস্ত অভিযোগ আরও একবার খারিজ করে দিয়েছেন হাসিনা ৷ আওয়ামী লীগের ফেসবুকে প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীর একটি অডিও বার্তা পোস্ট করা হয়েছে ৷ তাতে হাসিনাকে বলতে শোনা যাচ্ছে, "এসব মামলা-হামলা আমি অনেক দেখেছি ৷ রায় ঘোষণা করে আমার মুখ বন্ধ করা যাবে না ৷ আদালতে কেউ মিথ্যা অভিযোগ করলে তা একদিন প্রকাশ্যে আসবেই ৷ আর কেউ যদি জোর করে নির্বাচিত সরকারকে ফেলে দেয় তাহলে তারও শাস্তি হবে ৷ মনে রাখবেন, ইউনূস ঠিক এই কাজটাই করেছেন ৷ সবটাই সময়ের অপেক্ষা ৷"