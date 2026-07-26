ইউক্রেনের ওডেসা বন্দরে জাহাজে হামলা, নিখোঁজ 2 ভারতীয়; সতর্কবার্তা বিদেশ মন্ত্রকের

ইউক্রেনের ওডেসা বন্দরে জাহাজে হামলা, নিখোঁজ 2 ভারতীয়; সতর্কবার্তা বিদেশ মন্ত্রকের
কৃষ্ণ সাগর ও আশপাশের এলাকায় ক্ষেপণাস্ত্র-ড্রোন হামলার ঘটনা ঘটে চলেছে ৷ জাহাজে চাকরি নেওয়ার আগে নিরাপত্তার দিকটি বিবেচনার পরামর্শ দিল ভারত সরকার ৷
Published : July 26, 2026 at 4:20 PM IST
কিভ, 26 জুলাই: হরমুজ প্রণালীর পাশাপাশি সঙ্কট কৃষ্ণ সাগরেও ৷ ইউক্রেনের বন্দর ওডেসায় একটি বাণিজ্যিক জাহাজে হামলা চালানোর ঘটনা ঘটেছে ৷ ইউক্রেনে ভারতীয় দূতাবাসের তরফে এই খবর জানানো হয়েছে ৷ ওই জাহাজে থাকা চার জন ভারতীয় নাগরিকের মধ্যে 2 জন ভারতীয় নিরাপদে রয়েছেন ৷ কিন্তু বাকি দু'জনের সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে না-বলে জানিয়েছে দূতাবাস ৷
এর সঙ্গে কীভাবে ওই জাহাজে হামলা হল বা কে আক্রমণ চালাল, এই বিষয়ে দূতাবাস কিছু জানায়নি ৷ ওই জাহাজে কতজন নাবিক রয়েছেন, সেই সংখ্যাও জানানো হয়নি ৷
রবিবার দূতাবাস বিবৃতিতে জানিয়েছে, ইউক্রেনে ভারতীয় দূতাবাস এই ঘটনার উপর নজরদারি রাখছে ৷ 25 জুলাই ওডেসা বন্দরে এমভি এজিএন রগনর বাণিজ্যিক জাহাজে হামলা চালানো হয় ৷ ওই জাহাজে চারজন ভারতীয় নাগরিক ছিলেন ৷ সম্প্রতি পাওয়া তথ্য অনুযায়ী, এটা নিশ্চিত যে দু'জন ভারতীয় নিরাপদে আছেন ৷ বাকি দু'জনের খবর পাওয়া যাচ্ছে না ৷ উদ্ধারকার্য শুরু হয়েছে ৷ দূতাবাসের তরফে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ রাখা হচ্ছে ৷ ইউক্রেনের রাজধানী কিভ-এ ভারতীয় দূতাবাসের সঙ্গে যোগাযোগের নম্বর দেওয়া হয়েছে ওই বিবৃতিতে ৷
2022 সালে রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের পর থেকে কৃষ্ণ সাগরের বন্দরগুলিতে প্রায়শ ড্রোন, ক্ষেপণাস্ত্র হামলার ঘটনা ঘটে চলেছে ৷ এই আবহে কৃষ্ণসাগর দিয়ে যাতায়াত নিয়ে সতর্কবার্তা জারি করেছে বিদেশ মন্ত্রক ৷ মন্ত্রক একটি বিবৃতিতে জানিয়েছে, "সম্প্রতি চলতে থাকা সংঘর্ষের কারণে কৃষ্ণ সাগর এবং তার সংলগ্ন সমুদ্র অঞ্চলে পরিস্থিতি অস্থির হয়ে রয়েছে ৷ যে সব বাণিজ্যিক জাহাজ এই জলপথ দিয়ে যাতায়াত করছে, তাদের নিরাপত্তা সংক্রান্ত ঝুঁকির মুখোমুখি হতে হচ্ছে ৷ যে কোনও সময় ক্ষেপণাস্ত্র ও ড্রোন হামলা হতে পারে ৷ 2026 সালের এপ্রিল থেকে এই অঞ্চলে এই ধরনের হামলার ঘটনার সংখ্যা বেড়ে চলেছে ৷ এর ফলে ইতিমধ্যে 5 জন ভারতীয়ের মৃত্যু হয়েছে ৷"
এই সংঘাত-প্রবণ এলাকা দিয়ে যাতায়াতকারী বাণিজ্যিক জাহাজে চাকরি করবেন বলে ভাবছেন, এমন ভারতীয়রা যেন নিরাপত্তাজনিত ঝুঁকির কথা ভেবে তবেই কাজে যোগ দেন ৷ আর যাঁরা এই ধরনের চাকরিতে যোগ দিচ্ছেন তাঁরা নিজেদের যতটা সম্ভব সুরক্ষিত রাখার ব্যবস্থা করুন ৷
এই ধরনের ভারতীয়দের জন্য তিনটি পরামর্শ দিয়েছে বিদেশ মন্ত্রক- প্রথমত, নিয়োগকারী প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা এবং জাহাজ পরিচালনাকারী সংস্থার কাছ থেকে জাহাজটির সম্ভাব্য যাত্রাপথ, জলপথে যেসব বন্দরে জাহাজটি নোঙর করা হবে, জাহাজের নিরাপত্তা ব্যবস্থা, বিমা সুরক্ষা এবং জরুরি পরিস্থিতিতে কী কী করণীয় বা কীভাবে সাড়া দেবে, সেই প্রক্রিয়া সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহ করুন ৷ নিশ্চিত করুন যে, চাকরির শর্তাবলি প্রযোজ্য আন্তর্জাতিক সামুদ্রিক মানদণ্ডের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং এতে জরুরি পরিস্থিতিতে চিকিৎসা পরিষেবা, নিরাপদ স্থানে স্থানান্তর, নিজ দেশে প্রত্যাবর্তন ও ক্ষতিপূরণের পর্যাপ্ত ব্যবস্থা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে কি না ৷
দ্বিতীয়ত, ভারতীয় নাগরিককে তাঁর যাত্রাপথ সম্পর্কে পরিবারের সদস্যদের অবগত করা এবং বাড়ির লোকজনের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখতে পরামর্শ দেওয়া হয়েছে ৷
তৃতীয়ত, ‘ডিরেক্টরেট জেনারেল অফ মেরিটাইম অ্যাডমিনিস্ট্রেশন’ এবং ভারত সরকারের অন্যান্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের জারি করা নির্দেশিকা, পাশাপাশি জাহাজ পরিচালনাকারী সংস্থা ও যথোপযুক্ত সামুদ্রিক কর্তৃপক্ষের নিরাপত্তা সংক্রান্ত নির্দেশাবলী নিয়মিতভাবে অনুসরণ ও মেনে চলার উপদেশ দেওয়া হয়েছে ৷ বিশেষত, ভারতীয় নাগরিকদের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে যে, তাঁরা যেন 23 জুলাই তারিখে ‘বন্দর, জাহাজ চলাচল ও জলপথ মন্ত্রক’-এর অধীনস্থ ‘ডিরেক্টরেট জেনারেল অফ মেরিটাইম অ্যাডমিনিস্ট্রেশন’ কর্তৃক জারি করা সাম্প্রতিক নিরাপত্তা নির্দেশিকাটি (Security Advisory) দেখে নেন ৷ সব মিলিয়ে পশ্চিম এশিয়ার পাশাপাশি উত্তপ্ত কৃষ্ণ সাগর অঞ্চল ৷