'আমাদের স্বাধীনতার প্রতি তাঁর দায়বদ্ধতার স্বীকৃতি', প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পকে শান্তির নোবেল 'উপহার' ভেনেজুয়েলার মাচাডোর

'আমাদের স্বাধীনতার প্রতি তাঁর দায়বদ্ধতার স্বীকৃতি', প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পকে শান্তির নোবেল 'উপহার' ভেনেজুয়েলার মাচাডোর
ভেনেজুয়েলায় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার নিরন্তর লড়াইয়ের জন্য বিরোধী নেত্রী মাচাডোকে শান্তিতে নোবেল দিয়েছিল নোবেল কমিটি ৷ তিনি এই নোবেল তুলে দিলেন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের হাতে ৷
By PTI
Published : January 16, 2026 at 5:06 PM IST
নিউইয়র্ক, 16 জানুয়ারি: প্রেসিডেন্ট নিকোলাস মাদুরোকে ভেনেজুয়েলা থেকে তুলে নিয়ে আসার 'পুরস্কার' পেলেন নোবেল আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ৷ নোবেল শান্তি পুরস্কার এল তাঁর হাতে !
নোবেল শান্তি কমিটি অবশ্য এই পুরস্কার তাঁকে দেয়নি এবং এভাবে কাউকে উপহার দেওয়া যায় না বলে আপত্তিও জানিয়েছে ৷ সেই আপত্তি উড়িয়ে পুরস্কারের মেডেল প্রেসিডেন্টকে উপহার দিয়েছেন ভেনেজুয়েলার শাসক-বিরোধী নেত্রী মারিয়া করিনা মাচাডো ৷ গত 10 অক্টোবর তাঁকে শান্তিতে নোবেল পুরস্কার দেয় নোবেল শান্তি কমিটি ৷
ভেনেজুয়েলার গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য আন্দোলনে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখায় দক্ষিণপন্থী নেত্রী মাচাডোর লড়াইকে স্বীকৃতি দিতেই তাঁকে শান্তিতে এই পুরস্কার দেওয়া হয়েছিল ৷ সেদিনই মারিয়া এই পুরস্কার আমেরিকার প্রেসিডেন্টকে উৎসর্গ করেছিলেন ৷ গত 3 জানুয়ারি প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের নির্দেশে ভেনেজুয়েলার কমিউনিস্ট শাসক মাদুরো ও তাঁর স্ত্রীকে নিজের দেশ থেকে অপহরণের কায়দায় সেনার বিমানে তুলে নিউইয়র্কে নিয়ে যায় মার্কিন ডেল্টা ফোর্স ৷
The #NobelPeacePrize medal.— Nobel Peace Center (@NobelPeaceOslo) January 15, 2026
It measures 6.6 cm in diameter, weighs 196 grams and is struck in gold. On its face, a portrait of Alfred Nobel and on its reverse, three naked men holding around each other’s shoulders as a sign of brotherhood. A design unchanged for 120 years.
Did… pic.twitter.com/Jdjgf3Ud2A
মার্কিন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের এমন কার্যকলাপে স্বভাবত আনন্দিত বিরোধী নেত্রী মারিয়া ৷ আর তাই স্থানীয় সময় বৃহস্পতিবার তিনি ওয়াশিংটনে ওভাল অফিসে এসে প্রেসিডেন্টের সঙ্গে দেখা করে মার্কিন প্রেসিডেন্টের হাতে নোবেল পুরস্কারটি তুলে দেন ৷
নোবেল কমিটির আপত্তি
নোবেল পিস সেন্টারের স্পষ্ট বক্তব্য, এরকম করা যায় না ৷ কমিটি সোশাল মিডিয়ায় জানিয়েছে, "একটি সত্যি চিরন্তন ৷ নরওয়ের নোবেল কমিটি মনে করে একবার নোবেল প্রাইজের ঘোষণা হয়ে গেলে তা প্রত্যাহার করা, ভাগ করে নেওয়া বা অন্য কারও হাতে তা তুলে দেওয়া যায় না ৷ এই সিদ্ধান্তটি চূড়ান্ত ও সর্বকালীন ৷' মেডেলটি অন্য কারও হাতে গেলেও শান্তিতে নোবেল পুরস্কারপ্রাপকের নাম বদল হবে না ৷"
এদিকে বহুকাঙ্ক্ষিত নোবেল পেয়ে যৎপরোনাস্তি খুশি প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প ৷ তাঁর সোশাল মিডিয়া ট্রুথ সোশালে তিনি লিখেছেন, "মারিয়া করিনা মাচাডোর সঙ্গে দেখা হওয়াটা অত্যন্ত সম্মানের বিষয় ৷ তিনি একজন দারুণ মহিলা ৷ দীর্ঘ সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে তিনি এগিয়েছেন ৷ আমি যা করেছি, তার জন্য মারিয়া আমায় নোবেল শান্তি পুরস্কার উপহার দিয়েছেন ৷ দারুণভাবে একে অপরের প্রতি শ্রদ্ধা দেখিয়েছি আমরা ৷ ধন্য়বাদ, মারিয়া !"
হোয়াইট হাউজ-এর তরফে সোশাল মিডিয়ায় মাচাডো ও ট্রাম্পের একটি ছবি পোস্ট করা হয়েছে ৷ সেখানে দেখা যাচ্ছে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প দু'হাতে হাসিমুখে নোবেল শান্তি পুরস্কারের ফ্রেমটি ধরে রয়েছেন ৷ পাশে দাঁড়িয়ে লাতিন আমেরিকার দেশের বিরোধী দলনেত্রী মাচাডো ৷ এই ছবিতে লেখা, "ওভাল অফিসে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড জে ট্রাম্পের সঙ্গে দেখা করেন ভেনেজুয়েলার মারিয়া করিনা মাচাডো ৷ এই সাক্ষাতে তিনি প্রেসিডেন্টকে তাঁর নোবেল শান্তি পুরস্কারটি উপহার দিয়েছেন ৷"
President Donald J. Trump meets with María Corina Machado of Venezuela in the Oval Office, during which she presented the President with her Nobel Peace Prize in recognition and honor.🕊️ pic.twitter.com/v7pYHjVNVO— The White House (@WhiteHouse) January 16, 2026
মার্কিন প্রেসিডেন্টের সঙ্গে এই বৈঠকের পর মাচাডো সাংবাদিকদের বলেন, "আমি আমেরিকার প্রেসিডেন্টকে নোবেল শান্তি পুরস্কারের মেডেলটি উপহার দিয়েছি ৷ আমাদের স্বাধীনতার প্রতি তাঁর অনবদ্য দায়বদ্ধতার জন্য তাঁকে স্বীকৃতি দিলাম ৷"
2009 সালে বারাক ওবামা আমেরিকার প্রেসিডেন্ট হওয়ার পর নোবেল শান্তি পুরস্কার পেয়েছিলেন ৷ এই উচ্চাকাঙ্ক্ষা ছিল প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পেরও ৷ তিনি প্রেসিডেন্ট হওয়ার পর থেকে বিশ্বের একাধিক যুদ্ধ থামানোর দাবি করেছেন ৷ গত বছর মে মাসে ভারত-পাকিস্তান সংঘর্ষ-সহ সব মিলিয়ে আটটি যুদ্ধ থামিয়েছেন বলে বারবার দাবি করে গিয়েছেন ট্রাম্প ৷ তারপরেও তিনি গত বছর শান্তিতে নোবেল পাননি ৷
গত সপ্তাহেই আমেরিকার প্রেসিডেন্ট আক্ষেপ করেছিলেন, বিশ্বে তাঁর থেকে বেশি আর কেউ নোবেল শান্তি পুরস্কার পাওয়ার যোগ্য নন ৷ তিনি আটটি যুদ্ধ থামিয়েছেন ৷ এদিকে বারাক ওবামা প্রেসিডেন্ট হওয়ার পর কিছু না-করেই নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন ৷ এবার ঘুরপথে হলেও নোবেল পাওয়া হল ট্রাম্পের ৷