ফ্রান্সের আতঙ্ক ফিরল জার্মানিতে ! শোভযাত্রায় ঢুকে পড়ল ট্রাক

ফ্রান্সের আতঙ্ক ফিরল জার্মানিতে ! শোভযাত্রায় ঢুকে পড়ল ট্রাক
সমকামিদের শোভযাত্রায় ঢুকে পড়ল ট্রাক ৷ আপাতত একজনের মৃত্যুর কথা নিশ্চিত করেছে প্রশাসন ৷ অভিযুক্তকে চিহ্নিত করেছেন তদন্তকারীরা ৷
Published : July 26, 2026 at 9:01 AM IST
বার্লিন, 26 জুলাই : সময়ের হিসেবে ব্যবধানটা ঠিক 10 বছর 12 দিনের ৷ দূরত্বের প্রশ্নে 1 হাজার 344 কিলোমিটার ৷ উৎসব-মিছিলে ট্রাক হামলা মিলিয়ে দিল ইউরোপের দুই শহর ফ্রান্সের নিস এবং জার্মানির বার্লিনকে ৷ 2016 সালের 14 জুলাই বাস্তিল দিবসের অনুষ্ঠানে নিস শহরের মিছিলে ঢুকে পড়েছিল একটি ট্রাক ৷ প্রাণ গিয়েছিল বহু মানুষের ৷ এবার বার্লিনের প্রাইড ফেস্টিভ্যালের শোভাযাত্রাতেও ঢুকে পড়ল ট্রাক ৷ প্রাথমিকভাবে একজনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গিয়েছে ৷ আহত হয়েছেন আরও অনেকে ৷
এই কাণ্ড কে ঘটিয়েছে তা জানতেও পেরেছে বার্লিন পুলিশ ৷ তার খোঁজে তল্লাশি চলছে ৷ তদন্তকারীদের একটি সূত্র জানিয়েছে, অভিযুক্তের নাম পুলিশের খাতায় আগে থেকেই আছে ৷ কয়েকটি ইসলামিক সংগঠনের সঙ্গে সে কাজ করে ৷ গ্রেফতার না হওয়া পর্যন্ত তাঁর পরিচয় প্রকাশ করবে না পুলিশ ৷ তবে ঠিক কোন কারণের বশবর্তী হয়ে এই হামলা চালানো হয়েছে সেটা এখনও বুঝতে পারেনি পুলিশ ৷
জার্মানির রাজধানী শহর বার্লিনের প্রাইড ফেস্টিভ্যাল খ্যাতি গোটা দুনিয়ায় ৷ ইউরোপের অন্য কোথাও তৃতীয় লিঙ্গের মানুষদের ঘিরে এতবড় উৎসব আর হয় না ৷ জানা গিয়েছে, স্থানীয় সময় শনিবার রাত দশটা নাগাদ বার্লিনের টাইগার্টেন পার্কের কাছে এসে দাঁড়ায় একটি ট্রাক ৷ এই এলাকা ঘিরেই উৎসব হচ্ছিল ৷
শোভাযাত্রা থেকে শুরু করে কনসার্ট কোনও কিছুই বাকি ছিল না ৷ কাউকে কিছু বুঝতে না দিয়ে আচমকা ভিড়ের দিকে এগিয়ে যেতে থাকে ট্রাক ৷ কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই ঢুকে পুড়ে শোভাযাত্রায় ৷ মিছিলে অংশ নেওয়া অনেকেই আহত হন ৷ তাঁদের দ্রুত হাসাপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় ৷ পরে জানা যায় একজনের প্রাণ গিয়েছে ৷ শরীরে একাধিক ক্ষত নিয়ে এখনও বেশ কয়েকজনের চিকিৎসা চলছে শহরের কয়েকটি হাসপাতালে ৷
মেয়র কাই ওয়াগনর জানিয়েছেন, এই হামলাটিকে কোনও একটি মিছিলের উপর বিক্ষিপ্ত আক্রমণ হিসেবে দেখার কোনও কারণ নেই ৷ এটা শহরের আত্মার উপর হামলা ৷ এখানে বহু বিভিন্নতা নিয়েও মানুষ একসঙ্গে বেঁচে থাকে ৷ সেই সহমর্মিতার উপর আঘাত এসেছে এদিন ৷ তবে তিনি নিশ্চিত পুলিশ ওই ব্যক্তিকে গ্রেফতার করবেই ৷ পুলিশের মুখপাত্র ফ্লোরিয়ান নাথ বলেন, " অভিযুক্ত আমাদের চেনা ৷ সে আগেও নানা কাণ্ড ঘটিয়েছে ৷ তবে এখন কোথাও আছে সেটা আমাদের জানা নেই ৷ তার নাগার পেতে সব ধরনের চেষ্টা চলছে ৷ "