ইরানকে বাগে আনতে ভোটের পরই হামলার ছক ট্রাম্পের ! মিত্র দেশগুলিকে সতর্কবার্তা আমেরিকার

ইরানকে বাগে আনতে ভোটের পরই হামলার ছক ট্রাম্পের ! মিত্র দেশগুলিকে সতর্কবার্তা আমেরিকার
US IRAN WAR : আমেরিকায় মিড টার্ম নির্বাচনের পর ইরানে আবার সেনা অভিযানের প্রস্তুতিতে মধ্যপ্রাচ্যে প্রবল উত্তেজনা ৷
Published : October 29, 2026 at 7:19 AM IST
ওয়াশিংটন, 29 অক্টোবর : মিড টার্ম নির্বাচনের পরেই ইরানে ফের সামরিক অভিযান চালানোর প্রস্তুতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ৷ এই সম্ভাব্য হামলার জন্য মধ্যপ্রাচ্যের বেশ কয়েকটি দেশ ও আঞ্চলিক মিত্র দেশগুলিকে প্রস্তুত থাকতে বলেছে মার্কিন প্রশাসন। একই সঙ্গে আমেরিকার এই পদক্ষেপের পর ইরান পাল্টা আঘাত বা প্রতিশোধ নেওয়ার চেষ্টা করতে পারে বলে সতর্ক করা হয়েছে। নাম প্রকাশ না করার শর্তে দুই কূটনীতিক এই তথ্য দিয়েছেন বলে জানিয়েছে সংবাদ সংস্থা এপি ৷
কূটনীতিকরা বলেছেন, ইরানে নতুন করে হামলা চালানো হবে কি না, সে বিষয়ে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প এখনও চূড়ান্ত কোনও সিদ্ধান্ত নেননি। কিন্তু ট্রাম্প বারবার ইঙ্গিত দিয়েছেন, 3 নভেম্বর অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মিড টার্ম নির্বাচনের পরেই তিনি নতুন সামরিক পদক্ষেপের নির্দেশ দেওয়ার বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করছেন। আমেরিকার এই প্রচ্ছন্ন হুমকি এবং পাল্টা আঘাতের মুখোমুখি হওয়ার জন্য মিত্রদেশগুলিকে দেওয়া মার্কিন সতর্কবার্তা মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলিকে চরম উদ্বেগের মধ্যে ফেলেছে । এ থেকে স্পষ্ট আভাস মিলছে, ওই অঞ্চলে ফের বড় ধরনের যুদ্ধ পরিস্থিতি তৈরি হতে চলেছে। যদিও এই বিষয়ে হোয়াইট হাউস বা মার্কিন কর্মকর্তাদের পক্ষ থেকে কোনও মন্তব্য করা হয়নি।
ইরানের অবস্থান কী ?
এদিকে, ইরানের বিদেশমন্ত্রী আব্বাস আরাগচি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম এক্স-এ পোস্টে লিখেছেন, "তেহরান এখনও কূটনীতির মাধ্যমে সমাধানের চেষ্টা চালাচ্ছে ৷" তিনি জানান, গত মাসে তেহরানের পক্ষ থেকে যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব দেওয়া হলেও আমেরিকার প্রেসিডেন্ট প্রত্যাখ্যান করেছিলেন ৷ তবে, সেই প্রস্তাবকে ভিত্তি করেই যুদ্ধবিরতির জন্য মধ্যস্থতাকারীদের সঙ্গে আলোচনা চলছে।
অন্যদিকে, সংযুক্ত আরব আমিরশাহীর বিদেশমন্ত্রক বিবৃতি জারি করে উত্তেজনা নিয়ন্ত্রণে আনা এবং ফেব্রুয়ারি মাসের শেষের দিকে শুরু হওয়া এই যুদ্ধকে পূর্ণাঙ্গ রূপ নেওয়া থেকে আটকানোর কথা জানিয়েছে ৷ সব পক্ষকে বুদ্ধি ও বিচক্ষণতার পরিচয় দিয়ে রাজনৈতিক সমাধানের পথ খুঁজতে বার্তাও দেওয়া হয়েছে ৷
কতদিন চলতে পারে যুদ্ধ ?
ওই দুই কূটনীতিকের কথায়, আমেরিকা তার আঞ্চলিক মিত্রদের জানিয়েছে, নতুন এই সামরিক অভিযান বেশ কয়েক দিন ধরে চলতে পারে। তবে, পরিস্থিতি আরও জটিল হওয়ার প্রবল সম্ভাবনা ৷ ইরান ও তার মিত্র গোষ্ঠীগুলি পাল্টা প্রতিরোধ গড়ে তুললে এই লড়াই লম্বা সময় ধরে চলতে পারে ৷ বিশেষ করে ইরানের সম্ভাব্য প্রতিশোধমূলক হামলায় তেল ও জ্বালানি ক্ষেত্র এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ পরিকাঠামোকে নিশানা করা হতে পারে বলে মার্কিন কর্মকর্তারা মিত্র দেশগুলিকে আগেভাগেই সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নেওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন।
মধ্যপ্রাচ্যের বর্তমান পরিস্থিতি
সেপ্টেম্বর মাসের শুরুর পর থেকে মার্কিন সামরিক বাহিনী ইরানের উপর সরাসরি কোনও হামলা না চালালেও বর্তমানে মধ্যপ্রাচ্যের পরিস্থিতি অত্যন্ত জটিল। ইরান-সমর্থিত হুথি বিদ্রোহীরা ইতিপূর্বেই সৌদি আরবের তেল পরিকাঠামো এবং বিমানবন্দরগুলিতে একাধিক হামলা চালিয়েছে। জবাবে সৌদি নেতৃত্বাধীন জোটও ইয়েমেনের হুথি-নিয়ন্ত্রিত এলাকায় মারাত্মক পাল্টা হামলা চালাচ্ছে। দ্য ওয়াল স্ট্রিট জার্নাল-এর একটি রিপোর্টেও বলা হয়েছে, পরিস্থিতি আরও উত্তপ্ত হওয়ার আশঙ্কায় উপসাগরীয় দেশগুলিকে সতর্ক ও প্রস্তুত থাকতে বলেছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ৷
কবে শুরু হবে অভিযান
মিড টার্ম নির্বাচনের ঠিক কত দিন পর মার্কিন সামরিক বাহিনী এই হামলা শুরু করতে পারে, তা এখনও স্পষ্ট নয়। পেন্টাগন গত মাসের শেষের দিকে সান দিয়েগো থেকে পারস্য উপসাগরে বিমানবাহী রণতরী 'ইউএসএস থিওডোর রুজভেল্ট' এবং বেশ কিছু ল্যান্ডিং জাহাজ মোতায়েন করেছে ৷ সেখানে প্রায় 9 হাজার মেরিন সেনা রয়েছে। এক মার্কিন কর্তা জানিয়েছেন, ওই অঞ্চলে নৌসেনার উপস্থিতি এক ধাক্কায় 20 হাজারের বেশি পৌঁছে যেতে পারে, যা গত দুই দশকে মাত্র কয়েকবার ঘটেছে।
ট্রাম্প গত কয়েক সপ্তাহ 3 নভেম্বরের নির্বাচনের জন্য রিপাবলিকান প্রার্থীদের হয়ে প্রচারে ব্যস্ত ৷ ইরানের বিরুদ্ধে পরবর্তী পদক্ষেপের বিষয়ে ধোঁয়াশা বজায় রেখেছেন তিনি। এই যুদ্ধ এখন রিপাবলিকান প্রার্থীদের জন্য বড় মাথাব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে ৷ কারণ, যুদ্ধের জেরে দেশে জ্বালানি তেলের দাম বৃদ্ধির ফলে সাধারণ ভোটাররা চরম ক্ষুব্ধ। পেন্টাগনের সর্বশেষ হিসাব অনুযায়ী, ইরানের বিরুদ্ধে যুদ্ধে মার্কিন করদাতাদের পকেট থেকে এ পর্যন্ত 47.1 বিলিয়ন ডলার খরচ হয়েছে।
টেক্সাসের লুবক-এ নির্বাচনী প্রচারে ট্রাম্প বলেন, "গত আট মাস ধরে চলা এই সংঘাতের চূড়ান্ত সমাপ্তি আর মাত্র কয়েক সপ্তাহের মধ্যে আসতে পারে। আমাকে কেউ জিজ্ঞেস করেছিল ইরানের বিরুদ্ধে এই যুদ্ধ কবে শেষ হবে ? তাঁকে বলেছি, যখন আমি চাইব, তখনই শেষ হবে। তবে, সেটা খুব দ্রুত ৷ আমাদের এমনভাবে শেষ করতে হবে, যাতে ইরান কখনই পারমাণবিক অস্ত্র তৈরি করতে না পারে।"
ওয়াশিংটনের গবেষণা প্রতিষ্ঠান 'ফাউন্ডেশন ফর ডিফেন্স অফ ডেমোক্রেসিস'-এর নির্বাহী পরিচালক জোনাথন শ্যানজার জানান, ট্রাম্প হয়তো নির্বাচনের পরের কোনও এক সময় ঠিক করেছেন ৷ তবে, তেহরান মার্কিন আক্রমণের আঁচ পেয়ে তার আগেই কোনও উস্কানিমূলক পদক্ষেপ নিতে পারে। তিনি বলেন, "আমেরিকার নির্বাচনের জন্য ইরান কেন অপেক্ষা করবে ? তারা যদি আগেই আঘাত করে পরিস্থিতি নিজেদের নিয়ন্ত্রণে নিতে পারে, সেটাই করার চেষ্টা করবে।" সব মিলিয়ে মার্কিন নির্বাচনের ঠিক আগে ও পরে মধ্যপ্রাচ্যের আকাশ এখন যুদ্ধের কালো মেঘে ঢেকে রয়েছে।