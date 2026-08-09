মোদিকে ফোন ভান্সের, দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক মজবুত করতে আলোচনা

মোদিকে ফোন ভান্সের, দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক মজবুত করতে আলোচনা
কথোপকথনের সময় পুত্রসন্তানের জন্মের জন্য ভান্স এবং ‘সেকেন্ড লেডি’ উষাকে অভিনন্দন জানান প্রধানমন্ত্রী।
By PTI
Published : August 9, 2026 at 8:42 AM IST
নয়াদিল্লি, 9 অগস্ট : পশ্চিম এশিয়ায় ক্রমবর্ধমান উত্তেজনার আবহে বাণিজ্য, প্রতিরক্ষা ও জ্বালানি নিরাপত্তার ক্ষেত্রে ভারত-মার্কিন ‘সামগ্রিক কৌশলগত অংশীদারিত্ব’ (Comprehensive Global Strategic Partnership) বৃদ্ধির জন্য আলোচনা করতে মার্কিন ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভান্স ফোন করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে ৷
পশ্চিম এশিয়ার সংঘাতের প্রেক্ষাপটে তুরস্ক, সৌদি আরব এবং পাকিস্তানের মধ্যে পারস্পরিক প্রতিরক্ষা চুক্তি হওয়ার কয়েক দিনের মধ্যেই শনিবার ভান্সের এই উদ্যোগকে নতুন আঞ্চলিক মেরুকরণ হিসেবে দেখা হচ্ছে। কথোপকথনের সময় পুত্রসন্তানের জন্মের জন্য ভান্স এবং ‘সেকেন্ড লেডি’ উষাকে অভিনন্দন জানান প্রধানমন্ত্রী। সোশাল মিডিয়ায় মোদি বলেন, "মার্কিন ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভান্সের ফোন পেলাম। আমরা গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রগুলিতে ভারত-মার্কিন সামগ্রিক বৈশ্বিক কৌশলগত অংশীদারিত্ব আরও বাড়ানোর উপায় নিয়ে আলোচনা করেছি।"
ভারতের পক্ষ থেকে বিবৃতিতে বলা হয়, "মোদি-ভান্স বাণিজ্য, প্রতিরক্ষা, গুরুত্বপূর্ণ ও সম্ভাবনাময় প্রযুক্তি, জ্বালানি নিরাপত্তা ও গুরুত্বপূর্ণ খনিজ সম্পদের ক্ষেত্রে সহযোগিতা আরও জোরদার করার বিষয়ে অঙ্গীকার করেছেন।"
ভারত ও আমেরিকার মধ্যে প্রস্তাবিত বাণিজ্য চুক্তি এই আলোচনায় স্থান পেয়েছিল কি না, সে বিষয়ে দুই দেশের পক্ষ থেকে কিছু জানানো হয়নি ৷ গত জুনে ফ্রান্সে সাক্ষাতের সময় মোদি ও মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প তাঁদের কর্মকর্তাদের নির্দেশ দিয়েছিলেন, যেন দ্রুত ভারসাম্য রেখে পারস্পরিকভাবে লাভজনক এবং বাণিজ্যিকভাবে অর্থবহ চুক্তি করার লক্ষ্যে কাজ করেন।
গত বছর ওয়াশিংটন ভারতের উপর শাস্তিমূলক শুল্ক আরোপ করার পর এবং ভারত-পাকিস্তান সামরিক সংঘাত (মে, 2025) প্রশমনে নিজের ভূমিকা নিয়ে ট্রাম্প কিছু মন্তব্য করার পর দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কে অবনতি হয়েছিল ৷ পরবর্তী কয়েক মাস মার্কিন প্রেসিডেন্ট বারবার প্রকাশ্যে দাবি করতে থাকেন, তিনি দুই প্রতিবেশীর সামরিক সংঘাতের সমাধান করেছেন এবং পূর্ণাঙ্গ যুদ্ধের দিকে এগোতে থাকা পরিস্থিতি থেকে লক্ষ লক্ষ মানুষের জীবন বাঁচিয়েছেন।
নয়াদিল্লি দাবি করেছিল, সংঘাত বন্ধ হওয়ার বিষয়টি ছিল ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে আলোচনার ফল এবং এর সঙ্গে আমেরিকার কোনও সম্পর্ক ছিল না। ওয়াশিংটনের নতুন অভিবাসন নীতি এবং এইচ-1বি (H1B) ভিসার ফি বাড়ানোর সিদ্ধান্তও দুই দেশের সম্পর্কের অবনতিতে ভূমিকা রেখেছিল।
তবে, গত কয়েক মাসে উভয় পক্ষই সম্পর্ক মজবুত করা চেষ্টা চালিয়েছে এবং শীঘ্রই বাণিজ্য চুক্তি চূড়ান্ত করার লক্ষ্যেও এগিয়েছে।