মার্কিন ভাইস প্রেসিডেন্টের বাড়িতে হামলায় গ্রেফতার অভিযুক্ত, কারণ নিয়ে ধোঁয়াশা

হামলায় ভ্যান্সের বাড়ির একাধিক জানালার কাচ ভেঙে গিয়েছে। হামলার সময় জেডি ভ্যান্স বা তার পরিবারের কেউই সেখানে উপস্থিত ছিলেন না।

January 5, 2026

সিনসিনাটি, 5 জানুয়ারি: মার্কিন ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভ্যান্সের বাড়িতে হামলা হয়েছে। নিরাপত্তা বাহিনী একজন সন্দেহভাজনকে গ্রেফতার করেছে। হামলার ছবিতে ভ্যান্সের বাড়ির জানালার কাচ ভাঙা দেখা যাচ্ছে। হামলার পর, মার্কিন সিক্রেট সার্ভিসের এজেন্টরা তার ইস্ট ওয়ালনাট হিলসের বাসভবনে পৌঁছে একজন সন্দেহভাজনকে আটক করে। তবে, মার্কিন ভাইস প্রেসিডেন্টের বাড়িতে হামলার কারণ এখনও জানা যায়নি। ধৃত ব্যক্তিকে জেরা করে হামলার কারণ জানার চেষ্টা চলছে।

মার্কিন সংবাদমাধ্যম সিএনএন-এর প্রতিবেদন অনুযায়ী, প্রাথমিক তদন্তে মার্কিন সিক্রেট সার্ভিসের আধিকারিকরা মনে করেছেন যে, সন্দেহভাজন ব্যক্তি ভাইস প্রেসিডেন্টের বাড়িতে প্রবেশ করেনি। হামলার সময় জেডি ভ্যান্স বা তার পরিবারের কেউই সেখানে উপস্থিত ছিলেন না। গত সপ্তাহে ভেনেজুয়েলায় মার্কিন অভিযান সরাসরি দেখার জন্য জেডি ভ্যান্স ট্রাম্প এবং ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন না। জেডি ভ্যান্সের অফিস জানিয়েছে, তিনি এই পরিকল্পনায় জড়িত ছিলেন।

ওহাইওর সিনসিনাটিতে মার্কিন ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভ্যান্সের বাড়িতে হামলা হয়েছে রবিবার রাতে। স্থানীয় সূত্র উদ্ধৃত করে মার্কিন সংবাদমাধ্যম সিএনএন জানিয়েছে যে, ভ্যান্সের বাড়ির জানালার কাচ ভাঙা ছিল। পুলিশ একজন সন্দেহভাজনকে আটক করেছে। রবিবার রাত 12টা 15 মিনিটে ভ্যান্সের বাড়ির কাছে একজনকে দৌড়াতে দেখা যায়। প্রাথমিক তথ্য থেকে আরও জানা যাচ্ছে যে, আটক ব্যক্তি মার্কিন ভাইস প্রেসিডেন্টের বাড়িতে প্রবেশ করতে পারেনি।

জেডি ভ্যান্স বা তার পরিবারকে লক্ষ্য করে হামলাকারী ইচ্ছাকৃতভাবে এই ঘটনাটি ঘটিয়েছে কিনা, ভান্স বা তাঁর পরিবারের কোনও সদস্য হামলার নিশানা ছিলেন কি না, তা জানার চেষ্টা করছে তদন্তকারী সংস্থাগুলি। মার্কিন সংবাদমাধ্যম হোয়াইট হাউস এবং সিক্রেট সার্ভিসের কাছ থেকে এই বিষয়ে তথ্য চেয়েছে৷ কিন্তু এখনও কোনও আনুষ্ঠানিক বিবৃতি জারি করা হয়নি। জানা গিয়েছে, মার্কিন ভাইস প্রেসিডেন্ট ভ্যান্স গত সপ্তাহ ধরে সিনসিনাটিতে ছিলেন কিন্তু রবিবার বিকেলে তিনি শহর ছেড়ে চলে যান।

সম্পাদকের পছন্দ

