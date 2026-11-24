ইরান-আমেরিকা সংঘাত কোন পথে ? কাতারের প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠকে রুবিয়ো-ভান্স
US Iran Conflict: মিড টার্ম নির্বাচনে রিপাবলিকানদের ভরাডুবি ইরান-যুদ্ধের কারণেই, মেনে নিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ৷ এদিকে মধ্যস্থতাকারী কাতারের প্রধানমন্ত্রী এলেন হোয়াইট হাউজে ৷
Published : November 24, 2026 at 5:03 PM IST
ওয়াশিংটন, 24 নভেম্বর: মিড টার্ম নির্বাচনে রিপাবলিকানদের ভরাডুবির পর ইরানে আমেরিকা ফের হামলা চালাবে কি না, এই বিষয়ে বারবার অবস্থান বদল করছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ৷ কখনও তিনি বলছেন ইরানের জন্যই এই নির্বাচনে মুখ থুবড়ে পড়েছে তাঁর দল ৷ আবার কখনও মধ্যপ্রাচ্যে রণতরী পাঠিয়ে যে কোনও মুহূর্তে ইরানে আক্রমণের ইঙ্গিত দিচ্ছেন ৷
এই অবস্থায় স্থানীয় সময় সোমবার হোয়াইট হাউজে কাতারের প্রধানমন্ত্রী শেখ মহম্মদ বিন আব্দুল রহমান বিন জাসিম আল থানির সঙ্গে আলাদা আলাদা করে সাক্ষাৎ করলেন মার্কিন বিদেশ সচিব মার্কো রুবিয়ো ও আমেরিকার ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভান্স ৷ আমেরিকা-ইরানের সংঘাত বন্ধে কাতার ইতিমধ্যে মধ্যস্থতা করেছে ৷
কাতারের প্রধানমন্ত্রী ওয়াশিংটনে এসেছিলেন আমেরিকা-কাতারের কৌশলগত আলোচনার দ্বিবার্ষিক সভায় অংশ নিতে ৷ মার্কো রুবিয়োর সঙ্গে ইরান-সহ আঞ্চলিক নিরাপত্তার বিভিন্ন বিষয় এবং ওয়াশিংটন ও দোহার মধ্যের দ্বিপাক্ষীয় সম্পর্কের নানা দিক নিয়ে আলোচনা হয়েছে বলে খবর ।
এই বৈঠকের পর মার্কিন বিদেশ মন্ত্রক জানিয়েছে, রুবিয়ো "বিশ্বজুড়ে কাতারের মধ্যস্থতাকারীর ভূমিকার প্রশংসা করেছেন এবং মধ্যপ্রাচ্যে যে কোনও হুমকির মোকাবিলা ও স্থিতিশীলতা ও নিরাপত্তা বজায় রাখার লক্ষ্যে ঘনিষ্ঠ সমন্বয় অব্যাহত রাখার উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন ৷"
আমেরিকা ও কাতার যৌথ বিবৃতি প্রকাশ করে জানিয়েছে, এই কৌশলগত আলোচনায় মধ্যপ্রাচ্য থেকে শুরু করে আফ্রিকা ও দক্ষিণ আমেরিকা পর্যন্ত বিভিন্ন অঞ্চলে "উভয় পক্ষের অভিন্ন নীতিগত অগ্রাধিকার" নিয়ে আলোচনা হয়েছে ৷ তবে এতে নতুন কোনও নীতিগত দিকনির্দেশনা বা অগ্রাধিকারের কথা উল্লেখ করা হয়নি ৷
তবে ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভান্সের সঙ্গে কাতারের প্রধানমন্ত্রীর এই বৈঠকে ঠিক কী বিষয়ে আলোচনা হয়েছে, তা বিস্তারিত জানা যায়নি ৷ ভাইস প্রেসিডেন্টের দফতরের তরফেও এই সাক্ষাৎকার নিয়ে কোনও প্রতিক্রিয়া দেওয়া হয়নি ৷ মাসের শুরুর দিকে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পও হোয়াইট হাউজে কাতারের প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলেন ৷ সেই সাক্ষাতের পর তিনি মন্তব্য করেন, ইরানের সঙ্গে যুদ্ধের বিষয়টি "সামরিক দিক থেকে কার্যত শেষ হয়ে গিয়েছে ৷"
মিড টার্ম নির্বাচনে পরাজয়ের পর ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভান্স খোলাখুলি বলেছিলেন, ইরানের বিরুদ্ধে যুদ্ধের কারণেই রিপাবলিকানদের বিরুদ্ধে ভোট দিয়েছেন আমেরিকানরা ৷ সম্প্রতি ট্রাম্প তাঁকে নির্দেশ দিয়েছেন, ইরানের সঙ্গে প্রশাসন কোনও চুক্তি করতে চায় না ৷ তাই ভান্স যেন ডেমোক্র্যাটের পরিচালনাধীন শহরগুলিতে অপরাধ ও জালিয়াতির ঘটনা ঘটছে কি না, সেদিকে নজর দেন ৷
চলতি বছরের 28 ফেব্রুয়ারি ইরানের তেহরানে ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালায় ইজরায়েল ৷ আমেরিকা এই হামলাকে সমর্থন জানিয়ে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুর পাশে দাঁড়ান এবং পরে ইজরায়েলের সঙ্গে আমেরিকা যৌথ হামলা চালায় ৷ এর পাল্টা জবাবে ইরানও উপসাগরীয় দেশগুলিতে আমেরিকার সেনাঘাঁটিগুলিকে নিশানা করে আক্রমণ চালাতে থাকে ৷ তেহরান হরমুজ প্রণালী দিয়ে জাহাজ চলাচল বন্ধ করে দেয় ৷ পাল্টা আমেরিকার নৌবাহিনী এই সংকীর্ণ জলপথ অবরোধ করে ৷
এর ফলে বিশ্বে জ্বালানি সরবরাহে প্রবল সমস্যা দেখা দেয় এবং জ্বালানির দাম ক্রমশ বাড়তে থাকে ৷ কারণ সংকীর্ণ হরমুজ প্রণালী দিয়ে বিশ্বের 20 শতাংশ জ্বালানি সরবরাহ হত ৷ শুক্রবার এশিয়া সফর থেকে ফিরে হোয়াইট হাউজে সাংবাদিক বৈঠক করেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ৷
তিনি জানান, তেহরান সংঘাত শেষ করতে চুক্তি চায় ৷ কিন্তু সেই চুক্তির শর্তগুলি তাঁর কাছে গ্রহণযোগ্য নয় ৷ মার্কিন প্রেসিডেন্ট বলেন, "আমরা একটা প্রকৃত চুক্তি করতে চাই, কোনও ভুয়ো চুক্তি নয় ৷"
আমেরিকা-ইরান সংঘাত থামাতে মধ্যস্থতাকারীদের প্রধান উদ্দেশ্য হরমুজ প্রণালীতে তৈরি হওয়া অচলাবস্থা দূর করা ৷ এই সংকীর্ণ কিন্তু কৌশলী জলপথ সচল হলে তার পরিবর্তনে ইরানের উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করে নেওয়া হবে ৷ পাশাপাশি তেহরানের পারমাণবিক কর্মসূচিকে অন্তর্ভুক্ত করে বৃহত্তর পরিসরে আলোচনা ফের শুরুর পথ প্রশস্ত করা হবে ৷