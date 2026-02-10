ETV Bharat / international

পারস্পরিক চুক্তি স্বাক্ষর, বাংলাদেশে শুল্ক কমাল আমেরিকা

বাংলাদেশের নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী ভিয়েতনামে 20 শতাংশ পারস্পরিক শুল্ক রয়েছে ৷ যেখানে পাকিস্তান, কম্বোডিয়া এবং ইন্দোনেশিয়াও 19 শতাংশ মার্কিন শুল্কের সম্মুখীন হয়েছে ।

US Trims Tariffs On Bangladesh To 19 Per Cent
মার্কিন রাষ্ট্রদূত গ্রিয়ার বাংলাদেশের উপদেষ্টা শেখ বসির উদ্দিন এবং অন্যান্যদের সঙ্গে পারস্পরিক বাণিজ্য সংক্রান্ত মার্কিন-বাংলাদেশ চুক্তি স্বাক্ষর করেন (সোশাল মিডিয়া)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : February 10, 2026 at 3:17 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ঢাকা, 10 ফেব্রুয়ারি: নির্বাচনের দু'দিন আগে বাংলাদেশের পণ্যের উপর শুল্ক কমাল আমেরিকা ৷ এই মর্মে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে চুক্তি স্বাক্ষরিত হল বাংলাদেশের ৷ তার জেরে এখন থেকে বাংলাদেশের পণ্যের উপর 19 শতাংশ শুল্ক ধার্য করবে মার্কিন প্রশাসন ৷

অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান মুহাম্মদ ইউনূস জানিয়েছেন, সোমবার যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে আমাদের একটি বাণিজ্য চুক্তি হয়েছে ৷ তার ফলে শুল্কের পরিমাণ কমে হয়েছে 19 শতাংশ ৷ পাশাপাশি আমেরিকা থেকে আমদানি করা উপকরণের সাহায্যে বাংলাদেশে তৈরি বস্ত্র ও পোশাক মার্কিন মুলুকে বিক্রির ক্ষেত্রে কোনও কর লাগবে না।

এক্স হ্যান্ডেলের পোস্টে এ কথা জানিয়ে ইউনূস লেখেন, " চুক্তি অনুসারে কয়েকটি ক্ষেত্রে পারস্পরিক শুল্ক শূন্যে নামিয়ে আনা নিয়ে আলোচনা হয়েছে ৷ আমেরিকায় উৎপাদিত তুলো এবং কৃত্রিম তন্তু ব্যবহার করে বাংলাদেশ থেকে আমদানি করা কিছু পোশাকের উপর শুল্ক চাপাবে না বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছে ওয়াশিংটন ৷" বরাবরই আমেরিকা সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রাখার পক্ষে থাকা ইউনূস আরও জানান, গত বছরের এপ্রিল থেকে দীর্ঘ 9 মাস ধরে আলোচনার পর অবশেষে এই চুক্তিতে আবদ্ধ হওয়া সম্ভব হয়েছে ৷

এদিকে, মার্কিন ট্রেজারি বিভাগ বা ট্রাম্প প্রশাসনের কোনও শীর্ষ আধিকারিক শুল্ক সংক্রান্ত বিষয়ে কোনও মন্তব্য করেননি । বাংলাদেশের বাণিজ্য সচিব মাহবুবুর রহমানের মতে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে আমদানি করা তুলো এবং সিন্থেটিক ফাইবার দিয়ে তৈরি বাংলাদেশের প্রধান রফতানি-আয়কারী তৈরি পোশাক (RMG) চুক্তির অধীনে দুই দেশের বাণিজ্য শুল্ক মুক্ত হল ৷ ইউনূস প্রশাসনের বাণিজ্য উপদেষ্টা শেখ বসির উদ্দিন এবং ট্রাম্প প্রশাসনের বাণিজ্য প্রতিনিধি জেমিসন গ্রিয়ারের মধ্যে ওয়াশিংটনে এই চুক্তিতে স্বাক্ষরিত হয় ।

বাংলাদেশের বাণিজ্য মন্ত্রকের শীর্ষ আধিকারিকরা জানিয়েছেন, তুলো ছাড়াও, চুক্তিতে মার্কিন গম, সয়াবিন এবং এলএনজি আমদানি, ই-কমার্সের উপর শুল্ক আরোপ থেকে বিরত থাকা, মার্কিন-নির্দেশিত বৌদ্ধিক সম্পত্তি অধিকারের মান মেনে চলা এবং বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা (ডব্লিউটিও) সংস্কারের জন্য মার্কিন প্রস্তাবগুলিকে সমর্থন করার বিষয়গুলি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে ।

মার্কিন শুল্ক কমানোর বৃহত্তর প্রচেষ্টার অংশ হিসেবে বাংলাদেশ সম্প্রতি মার্কিন সংস্থা বোয়িং থেকে 25টি বিমান কিনতে সম্মত হয়েছে ৷ যার আনুমানিক মূল্য 30,000-35,000 কোটি টাকা । বাংলাদেশের রফতানি উন্নয়ন ব্যুরোর (ইপিবি) মতে, দেশের বৃহত্তম রফতানি বাজার হিসেবে রয়েছে আমেরিকা ।

এর আগে গত বছর অগস্ট মাসে রফতানির উপর মার্কিন শুল্ক কমে হয়েছিল ৷ তার আগে 37 শতাংশ শুল্ক দিতে হত ৷ বিশেষজ্ঞদের একটা অংশ বলছেন, এই চুক্তি বাংলাদেশের পোশাক রফতানিকারকদের জন্য খুবই স্বস্তির খবর ৷ কারণ ব্যবসাীদের মোট আয়ের 80 শতাংশেরও বেশি আসে এই রফতানি থেকে ৷ প্রায় 40 লক্ষ কর্মী নিযুক্ত রয়েছে এই কাজে যাদের বেশিরভাগই মহিলা ৷ উৎপাদনের দিক থেকে বাংলাদেশের জিডিপি 10 শতাংশ আসে এই পোশাক শিল্প থেকে ।

এদিকে, এর আগে এ মাসের শুরুতে ভারতের উপর শুল্ক 50 শতাংশ থেকে কমিয়ে 18 শতাংশে করেছে আমেরিকা ৷ আমেরিকার দাবি, দিল্লি রাশিয়া থেকে তেল কেনা বন্ধ করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে বলেই কমেছে শুল্কের পরিমাণ ৷

বাণিজ্য চুক্তির আওতায় কোন কোন পণ্য-রফতানিতে মার্কিন শুল্ক শূন্য হতে চলেছে ?

TAGGED:

BANGLADESH NEWS
BANGLADESH US TARIFFS
বাংলাদেশ আমেরিকা চুক্তি স্বাক্ষর
বাংলাদেশে মার্কিন শুল্ক
US TARIFFS ON BANGLADESH

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.