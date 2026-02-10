পারস্পরিক চুক্তি স্বাক্ষর, বাংলাদেশে শুল্ক কমাল আমেরিকা
বাংলাদেশের নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী ভিয়েতনামে 20 শতাংশ পারস্পরিক শুল্ক রয়েছে ৷ যেখানে পাকিস্তান, কম্বোডিয়া এবং ইন্দোনেশিয়াও 19 শতাংশ মার্কিন শুল্কের সম্মুখীন হয়েছে ।
Published : February 10, 2026 at 3:17 PM IST
ঢাকা, 10 ফেব্রুয়ারি: নির্বাচনের দু'দিন আগে বাংলাদেশের পণ্যের উপর শুল্ক কমাল আমেরিকা ৷ এই মর্মে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে চুক্তি স্বাক্ষরিত হল বাংলাদেশের ৷ তার জেরে এখন থেকে বাংলাদেশের পণ্যের উপর 19 শতাংশ শুল্ক ধার্য করবে মার্কিন প্রশাসন ৷
অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান মুহাম্মদ ইউনূস জানিয়েছেন, সোমবার যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে আমাদের একটি বাণিজ্য চুক্তি হয়েছে ৷ তার ফলে শুল্কের পরিমাণ কমে হয়েছে 19 শতাংশ ৷ পাশাপাশি আমেরিকা থেকে আমদানি করা উপকরণের সাহায্যে বাংলাদেশে তৈরি বস্ত্র ও পোশাক মার্কিন মুলুকে বিক্রির ক্ষেত্রে কোনও কর লাগবে না।
The U.S.-Bangladesh Agreement on Reciprocal Trade is creating new opportunities for American farmers and producers, expanding market access on U.S. exports ranging from soybeans and corn to civil aircraft and motor vehicles. pic.twitter.com/B7ligkTHJt— United States Trade Representative (@USTradeRep) February 9, 2026
এক্স হ্যান্ডেলের পোস্টে এ কথা জানিয়ে ইউনূস লেখেন, " চুক্তি অনুসারে কয়েকটি ক্ষেত্রে পারস্পরিক শুল্ক শূন্যে নামিয়ে আনা নিয়ে আলোচনা হয়েছে ৷ আমেরিকায় উৎপাদিত তুলো এবং কৃত্রিম তন্তু ব্যবহার করে বাংলাদেশ থেকে আমদানি করা কিছু পোশাকের উপর শুল্ক চাপাবে না বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছে ওয়াশিংটন ৷" বরাবরই আমেরিকা সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রাখার পক্ষে থাকা ইউনূস আরও জানান, গত বছরের এপ্রিল থেকে দীর্ঘ 9 মাস ধরে আলোচনার পর অবশেষে এই চুক্তিতে আবদ্ধ হওয়া সম্ভব হয়েছে ৷
Bangladesh, US sign reciprocal tariff agreement— Chief Adviser of the Government of Bangladesh (@ChiefAdviserGoB) February 9, 2026
WASHINGTON DC, February 9: The Agreement on Reciprocal Tariff between Bangladesh and the United States was signed on Monday. On the Bangladesh side, the signatories were Commerce Adviser Sheikh Bashir Uddin and National Security…
এদিকে, মার্কিন ট্রেজারি বিভাগ বা ট্রাম্প প্রশাসনের কোনও শীর্ষ আধিকারিক শুল্ক সংক্রান্ত বিষয়ে কোনও মন্তব্য করেননি । বাংলাদেশের বাণিজ্য সচিব মাহবুবুর রহমানের মতে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে আমদানি করা তুলো এবং সিন্থেটিক ফাইবার দিয়ে তৈরি বাংলাদেশের প্রধান রফতানি-আয়কারী তৈরি পোশাক (RMG) চুক্তির অধীনে দুই দেশের বাণিজ্য শুল্ক মুক্ত হল ৷ ইউনূস প্রশাসনের বাণিজ্য উপদেষ্টা শেখ বসির উদ্দিন এবং ট্রাম্প প্রশাসনের বাণিজ্য প্রতিনিধি জেমিসন গ্রিয়ারের মধ্যে ওয়াশিংটনে এই চুক্তিতে স্বাক্ষরিত হয় ।
বাংলাদেশের বাণিজ্য মন্ত্রকের শীর্ষ আধিকারিকরা জানিয়েছেন, তুলো ছাড়াও, চুক্তিতে মার্কিন গম, সয়াবিন এবং এলএনজি আমদানি, ই-কমার্সের উপর শুল্ক আরোপ থেকে বিরত থাকা, মার্কিন-নির্দেশিত বৌদ্ধিক সম্পত্তি অধিকারের মান মেনে চলা এবং বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা (ডব্লিউটিও) সংস্কারের জন্য মার্কিন প্রস্তাবগুলিকে সমর্থন করার বিষয়গুলি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে ।
মার্কিন শুল্ক কমানোর বৃহত্তর প্রচেষ্টার অংশ হিসেবে বাংলাদেশ সম্প্রতি মার্কিন সংস্থা বোয়িং থেকে 25টি বিমান কিনতে সম্মত হয়েছে ৷ যার আনুমানিক মূল্য 30,000-35,000 কোটি টাকা । বাংলাদেশের রফতানি উন্নয়ন ব্যুরোর (ইপিবি) মতে, দেশের বৃহত্তম রফতানি বাজার হিসেবে রয়েছে আমেরিকা ।
এর আগে গত বছর অগস্ট মাসে রফতানির উপর মার্কিন শুল্ক কমে হয়েছিল ৷ তার আগে 37 শতাংশ শুল্ক দিতে হত ৷ বিশেষজ্ঞদের একটা অংশ বলছেন, এই চুক্তি বাংলাদেশের পোশাক রফতানিকারকদের জন্য খুবই স্বস্তির খবর ৷ কারণ ব্যবসাীদের মোট আয়ের 80 শতাংশেরও বেশি আসে এই রফতানি থেকে ৷ প্রায় 40 লক্ষ কর্মী নিযুক্ত রয়েছে এই কাজে যাদের বেশিরভাগই মহিলা ৷ উৎপাদনের দিক থেকে বাংলাদেশের জিডিপি 10 শতাংশ আসে এই পোশাক শিল্প থেকে ।
এদিকে, এর আগে এ মাসের শুরুতে ভারতের উপর শুল্ক 50 শতাংশ থেকে কমিয়ে 18 শতাংশে করেছে আমেরিকা ৷ আমেরিকার দাবি, দিল্লি রাশিয়া থেকে তেল কেনা বন্ধ করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে বলেই কমেছে শুল্কের পরিমাণ ৷
বাণিজ্য চুক্তির আওতায় কোন কোন পণ্য-রফতানিতে মার্কিন শুল্ক শূন্য হতে চলেছে ?