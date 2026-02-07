আমেরিকায় ভারতীয় পণ্যের শুল্ক কমে 18 শতাংশ, দুটি মহান দেশের জন্য সুখবর ; প্রতিক্রিয়া মোদির

আমেরিকায় ভারতীয় পণ্যের শুল্ক কমে 18 শতাংশ, দুটি মহান দেশের জন্য সুখবর ; প্রতিক্রিয়া মোদির
রাশিয়ার তেল কেনায় জরিমানা বাবদ 25 শতাংশ শুল্ক নিত আমেরিকা ৷ সেটা প্রত্যাহার হল ৷ শুল্ক প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত অবশ্য হয়েছিল আগেই ৷
By PTI
Published : February 7, 2026 at 10:26 AM IST
ওয়াশিংটন ও নয়াদিল্লি, 7 ফেব্রুয়ারি: সিদ্ধান্ত হয়েছিল আগেই ৷ এবার আনুষ্ঠানিকভাবে ভারতের উপর থেকে বর্ধিত কর প্রত্যাহার করে নিল আমেরিকা ৷ যৌথ বিবৃতি জারি করে দুটি দেশের তরফ থেকে বলা হল, এখন থেকে আমেরিকায় ভারতীয় পণ্যের উপরর 18 শতাংশ শুল্ক আরোপ করা হবে ৷ তার মানে এতদিন জরিমানা বাবদ যে 25 শতাংশ শুল্ক নেওয়া হত তা প্রত্যাহার করে নেওয়া হল ৷ পাশাপাশি আগে লাগু হওয়া 25 শতাংশ শুল্কও কমে হল 18 শতাংশ ৷ মানে সবলমিলিয়ে শুল্ক কমল 32 শতাংশ ৷ সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷
আমেরিকার দাবি, ভারত সরাসরি এবং ঘুরপথে রাশিয়ার থেকে তেল কিনবে না বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছে ৷ আর তাই আমেরিকাও বর্ধিত শুল্ক আরোপ করবে না ৷ একইসঙ্গে আগামী 10 বছরের জন্য কীভাবে আমেরিকার সঙ্গে প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে সমঝোতা করা যায় তা নিয়েও সিদ্ধান্ত নেবে দিল্লি ৷ এ কথা জানিয়ে বিবৃতিতে লেখা হয়েছে, "ভারত এবং আমেরিকা আনন্দের সঙ্গে জানাচ্ছে দুটি দেশের মধ্যে বাণিজ্য চুক্তি হয়েছে ৷ " সেখানেই শুল্ক আরোপ করার পাশাপাশি প্রতিরক্ষা সমঝোতা সংক্রান্ত বিষয়ের বিস্তারিত উল্লেখ আছে ৷ আমেরিকার বাণিজ্য সচিবও বলেছেন, "রাশিযার তেল কেনা বন্ধ করলে ভারতের উপর অতিরিক্ত শুল্ক আরোপের আর কোনও কারণ থাকতে পারে না ৷ এবার ভারত রাশিয়ার তেল কিনবে না বলে জানিয়েছে ৷ আর তাই শুল্কও প্রত্যাহার করা হয়েছে ৷"
Great news for India and USA!— Narendra Modi (@narendramodi) February 7, 2026
We have agreed on a framework for an Interim Trade Agreement between our two great nations. I thank President Trump for his personal commitment to robust ties between our countries.
This framework reflects the growing depth, trust and dynamism of… https://t.co/zs1ZLzamhd
এ নিয়ে এক্স হ্যান্ডেলে প্রতিক্রিয়া দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী ৷ তিনি লিখেছেন, "ভারত ও আমেরিকার জন্য সুখবর ৷ দুটি মহান দেশের মধ্যে অন্তর্বর্তীকালীন বাণিজ্য চুক্তি সম্পন্ন হয়েছে ৷ প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প যেভাবে দুটি দেশের কল্যাণ করতে ব্যক্তিগত উদ্যোগ নিয়েছেন তার জন্য আমি তাঁকে ধন্যবাদ জানাই ৷ দুটি দেশের মধ্যে অংশীদারিত্ব আরও মজবুত হল এই চুক্তির মাধ্যমে ৷ আমাদের দেশের কৃষক থেকে শুরু করে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের সঙ্গে যাঁরা যুক্ত তাঁরা উপকৃত হবেন ৷ লাভবান হলেন মৎস্যজীবীরা ৷ নারী থেকে শুরু করে যুবকদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হবে ৷"
কয়েকদিন আগে ভারতের সঙ্গে শুল্ক-যুদ্ধে রাশ টানার সিদ্ধান্ত নেন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ৷ সেদিন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে কথা বলার পর সোশাল মিডিয়া প্ল্য়াটফর্ম ট্রুথ সোশালে ভারতীয় সময় সোমবার রাতে তিনি লিখেছিলেন, "প্রধানমন্ত্রী আমায় জানিয়েছেন, তাঁরা রাশিয়ার বদলে আমেরিকার তেল কিনবেন ৷"
অবশ্য আমেরিকার তেল বলতে মার্কিন নিয়ন্ত্রণে থাকা ভেনেজুয়েলার তেলের কথাই বলেছিলেন ট্রাম্প ৷ এ কথা উল্লেথ করে ট্রাম্প জানান, প্রধানমন্ত্রী মোদির অনুরোধে এবং তাঁর প্রতি শ্রদ্ধার কারণে ভারতের উপর থাকা আমদানি শুল্ক 25 শতাংশ থেকে কমিয়ে 18 শতাংশ হচ্ছে ৷ তবে জরিমানা প্রত্যাহারের বিষয় নিয়ে সেদিন কিছুই জানাননি ট্রাম্প ৷ পাল্টা ভারতীয় নাগরিকদের তরফে সেদিনও ট্রাম্পকে ধন্যবাদ জানিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী । এবার আনুষ্ঠানিকভাবে দুদেশর মধ্যে বাণিজ্য চুক্তির হাত ধরে বর্ধিত শুল্ক আরোপের সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করল আমেরিকা ৷
রাশিয়ার তেল কেনায় ভারতের উপর ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন ট্রাম্প ৷ তিনি বারবার দাবি করেছেন, এই টাকাকে কাজে লাগিয়ে ইউক্রেনের সঙ্গে যুদ্ধ চালাচ্ছে পুতিনের দেশ ৷ আর তাই প্রথমে শুল্ক বাড়িয়ে দেওয়া পরে জরিমানা বাবদ শুল্ক আরও বাড়িয়ে দেওয়ার পথে হাঁটে ট্রাম্প প্রশাসন ৷ তার প্রভাব পড়ে ভারত ও আমেরিকার সম্পর্কেও ৷ বেশ কয়েক মাস দুপক্ষের মধ্যে বিস্তারিত চর্চার পর বর্ধিত শুল্ক প্রত্যাহার করে নিল আমেরিকা ৷ এর আগে ট্রাম্পের টুইটের পর রাশিয়া জানিয়েছিল, তেল কিনবে না এমন কোনও কথা ভারত জানায়নি ৷ এবার রাশিয়া কী প্রতিক্রিয়া দেয় সেদিকেই তাকিয়ে বিশ্ব ৷